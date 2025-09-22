Индивидуальная
В Клин - на пивоваренный завод (18+)
Хотите узнать секреты пивоварения? Посетите пивоваренный завод в Клине и насладитесь дегустацией уникальных сортов пива в уютном ресторане
Начало: В городе Клин
Завтра в 10:00
23 сен в 10:00
4900 ₽ за человека
до 4 чел.
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Завтра в 10:00
23 сен в 10:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.
до 10 чел.
Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином
Погладить телят, покормить козочек, узнать, как все устроено на ферме, и попробовать домашний сыр
Начало: В деревне Слобода
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
