Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Клине, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
В Клин - на пивоваренный завод (18+)
2 часа
Индивидуальная
В Клин - на пивоваренный завод (18+)
Хотите узнать секреты пивоварения? Посетите пивоваренный завод в Клине и насладитесь дегустацией уникальных сортов пива в уютном ресторане
Начало: В городе Клин
Завтра в 10:00
23 сен в 10:00
4900 ₽ за человека
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Завтра в 10:00
23 сен в 10:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.
Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином
Погладить телят, покормить козочек, узнать, как все устроено на ферме, и попробовать домашний сыр
Начало: В деревне Слобода
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «Нескучные экскурсии»

