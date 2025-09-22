Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Клине, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 2 часа Индивидуальная В Клин - на пивоваренный завод (18+) Хотите узнать секреты пивоварения? Посетите пивоваренный завод в Клине и насладитесь дегустацией уникальных сортов пива в уютном ресторане Начало: В городе Клин 4900 ₽ за человека На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Клин: Менделеев, Блок, Чайковский Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей 23 450 ₽ за всё до 4 чел. 1.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином Погладить телят, покормить козочек, узнать, как все устроено на ферме, и попробовать домашний сыр Начало: В деревне Слобода от 8000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Клина

