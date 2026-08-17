Увидеть Клин как город на большой дороге - и один из самых интересных уездных центров Подмосковья
Я познакомлю вас с Клином через известные достопримечательности — и судьбы людей, старинные фотографии, сохранившиеся здания и детали городской среды.
Шаг за шагом мы изучим облик города конца 19 — начала 20 века, который веками соединял Москву и Санкт-Петербург.
Вы узнаете, как менялся его характер и какую роль в его судьбе сыграли государственный тракт и железная дорога.
Описание экскурсии
Железнодорожный вокзал
Вы узнаете, как появление железной дороги повлияло на развитие города и почему именно отсюда для многих начиналось знакомство с ним.
Ямская слобода
В этой части города жили ямщики, обслуживавшие главный тракт между двумя столицами. Поговорим о ямской службе, путешествиях 19 века и повседневной жизни клинчан.
Купеческая улица, Почтовая площадь и Торговые ряды
Я помогу представить шумные базарные дни и расскажу, чем торговали клинские купцы, как работала почтовая станция и почему Клин стал важным пунктом на государственном тракте.
Поповская улица, Соборная и Торговая площади
И вот мы в историческом сердце города. Старые фотографии помогут сравнить современный Клин с тем, каким он был более ста лет назад, и заметить любопытные детали.
Городской бульвар
Заглянем в любимое место отдыха клинчан конца 19 века. Здесь поговорим о городской жизни, традициях, развлечениях и привычках жителей дореволюционного Клина.
Дворянская улица и Московский тракт
Завершим экскурсию у исторического направления на Москву и Санкт-Петербург. Именно здесь особенно ощущается, что Клин всегда был городом большой дороги, связывавшей две российские столицы.
Организационные детали
Я выдам каждому участнику персональную радиогарнитуру с одноразовыми наушниками. При желании можно использовать собственные проводные наушники с разъёмом 3,5 мм
По желанию после экскурсии можно принять участие в мастер-классе по письму перьевой ручкой на состаренной бумаге. Вы напишете письмо, которое заберёте с собой вместе с открыткой с видом старого Клина и конвертом. Стоимость мастер-класса — 500 ₽ с чел.
Возрастных ограничений нет, однако наиболее интересна экскурсия будет участникам от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Клине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я местная жительница, с удовольствие организую встречу для гостей города и покажу Клин клинчанам с другой стороны. Вдохновляюсь путешествиями и беру из них лучшее и запоминающееся для своих экскурсий.
В моих рассказах эмоции — самое важное и памятное. Использую тактильные ощущения, запахи и вкусы, а главное — интересные истории в сочетании с 6 чувствами восприятия.
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