Я познакомлю вас с Клином через известные достопримечательности — и судьбы людей, старинные фотографии, сохранившиеся здания и детали городской среды. Шаг за шагом мы изучим облик города конца 19 — начала 20 века, который веками соединял Москву и Санкт-Петербург. Вы узнаете, как менялся его характер и какую роль в его судьбе сыграли государственный тракт и железная дорога.

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Описание экскурсии

Железнодорожный вокзал

Вы узнаете, как появление железной дороги повлияло на развитие города и почему именно отсюда для многих начиналось знакомство с ним.

Ямская слобода

В этой части города жили ямщики, обслуживавшие главный тракт между двумя столицами. Поговорим о ямской службе, путешествиях 19 века и повседневной жизни клинчан.

Купеческая улица, Почтовая площадь и Торговые ряды

Я помогу представить шумные базарные дни и расскажу, чем торговали клинские купцы, как работала почтовая станция и почему Клин стал важным пунктом на государственном тракте.

Поповская улица, Соборная и Торговая площади

И вот мы в историческом сердце города. Старые фотографии помогут сравнить современный Клин с тем, каким он был более ста лет назад, и заметить любопытные детали.

Городской бульвар

Заглянем в любимое место отдыха клинчан конца 19 века. Здесь поговорим о городской жизни, традициях, развлечениях и привычках жителей дореволюционного Клина.

Дворянская улица и Московский тракт

Завершим экскурсию у исторического направления на Москву и Санкт-Петербург. Именно здесь особенно ощущается, что Клин всегда был городом большой дороги, связывавшей две российские столицы.

Организационные детали