Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
«Приглашаю вас в этом убедиться на прогулке по историческому центру, идеальной для первого знакомства с Клином»
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
6659 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
«Обзорно посмотрим центр города — Соборную площадь и Торговые ряды, фонтан «Девочка-грибница»»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
«Прогулка по главным достопримечательностям»
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей11 ноября 2025Качественная, насыщенная, очень интересная экскурсия по центру города. Экскурсовод замечательный, полностью погружен в исторический и фактический материал. Подача материала четкая и наполненная фактами и событиями. Экскурсовод контактный и понимающий. Спасибо большое Павлу за интересно и познавательно проведенное время.
- ИИрина6 ноября 2025Экскурсия получилась вполне интересной, но хотелось бы, чтоб экскурсовод что-то рассказывал и во время передвижения до следующей точки, а не шел молча впереди. И раз уж экскурсия заявлена протяженностью два часа, то на 15 минут раньше заканчивать всё-таки не следует)
- ААлена8 октября 2025Прекрасный экскурсовод Павел с интересом увлек историей города и его жителей и гостей! Спасибо огромное за программу, очень понравилось!
- ННадежда17 сентября 2025Мы очень довольны экскурсией. Павел рассказывал очень интересно. Получили полное представление об истории города и его развитии.
- ННаталья13 сентября 2025Благодарим Павла за интересную экскурсию- прогулку по древнему Клину! Много информации по истории города, об исторических персонажах и жителях! Отличная организация маршрута, старый город прошли с большим удовольствием! Рекомендую таким де гостям города, как и мы!
- ИИрина25 августа 2025Дмитрий провел нам содержательную экскурсию. Мы получили комплексное представление об устройстве, истории и назначении города. Два часа пролетели незаметно!
- ЕЕлена19 августа 2025Отличная экскурсия! Интересная, познавательная и совсем неутомительная прогулка. Павел - прекрасный гид, замечательно рассказывает, с уважением и любовью к городу!
- ООльга18 августа 2025Добрый день, были на экскурсии 16.08.2025г. по г. Клин, очень интересно и познавательно. Хорошо сохранился центр города, есть что посмотреть. Спасибо Павлу, нашему гиду
- ААлексей15 августа 2025Павел прекрасно провёл экскурсию по Клину. Рассказывает очень интересно и знает много необычных фактов про местные достопримечательности.
- ССветлана4 августа 2025Много раз бывали в Клину и впервые решились на экскурсию. Узнали много нового. Структурировано, с наглядными материалами.
- ААлёна27 июля 2025Очень хорошая экскурсия! Павел замечательно рассказывал про Клин и его историю.
- ООльга22 июля 2025Наш экскурсионный клуб участвовал в экскурсии "Клин зовет", проведенной гидом Павлом 20 июля.
Павел — настоящий профессионал своего дела. Его глубокие
- РРавгат13 июля 2025Мы благодарим Павла за чудесную и познавательную экскурсию.
Слушая его повествование словно уходишь в далёкие времена старого Клина и погружаешься в
- ЕЕлена6 июля 2025Спасибо Павлу! Экскурсия была интересная, насыщенная по содержанию, проходила в спокойном режиме, что позволило успеть полюбоваться на достопримечательности и красоты Клина.
- ККсения30 июня 2025Шикарная экскурсия! Я думаю, что далеко не всякий житель Клина может рассказать столько фактов и любопытных историй, сколько Павел собрал об этом городе:) Спасибо за нескучное повествовование, юмор и рекомендации по посещению других мест (особенно понравился ресторанчик)! Будем рекомендовать:)
- ТТатьяна30 июня 2025Остались очень довольны! Павел рассказал много интересного про историю города, показал разнообразный иллюстративный материал, учёл наши пожелания.
- ТТатьяна28 июня 2025Экскурсия нам очень понравилось, были и взрослые, и дети, всех удалось заинтересовать! Прошли по красивым и значимым местам Клина, узнали много интересной информации. Легкая подача, время пролетело незаметно! Большое Вам спасибо, Павел!
- РРоман16 июня 2025Замечательную экскурсию по Клину провёл Павел. Обычно подмосковный Клин вспоминают как место связанное с именем Петра Ильича Чайковского.
- ААлександр15 июня 2025Отличная экскурсия, спасибо, Павел!
- ГГалина7 июня 2025Прекрасная экскурсия по Клину!
Павел заряжает своей любовью к городу и знаниями!
