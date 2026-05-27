Прогулка по Клину и мастер-класс «Народная кукла-мотанка»
Посмотреть на город, узнать о местных обрядах и смастерить свой оберег
Вы не просто увидите достопримечательности Клина, а погрузитесь в мир ремёсел, традиций и песен. Сначала пройдёте через Торговые ряды, набережную Сестры и любимые места Чайковского. А после — сделаете своими руками куколку-берегиню. И узнаете смыслы, которые вкладывали в эти фигурки наши предки.
Описание мастер-класса
Торговые ряды, где мастера выставляли товары и в специальных фартуках встречали гостей.
Советская (Соборная) площадь. Здесь проходили ярмарки по праздникам. Вы увидите продавца лубочных картинок.
Набережная реки Сестры. Узнаете, какие народные обряды проводились, и при желании поучаствуете в одном из них.
Смотровая площадка. Вы посмотрите на любимые тропинки Чайковского и его дом, а ещё послушаете музыку.
Храм ямщиков 18 века. Познакомитесь с искусством художников-керамистов и образом Клинской Богородицы.
Кофе-пауза или обед. Сделаем до или после прогулки по народным и ремесленным местам Клина.
Мастер-класс. После перекуса прямо в кафе я раздам материалы для куклы-мотанки с мешочком душистой местной травы и маленькими ключами к вашим мечтам. Ещё можно сделать птичку-жаворонка. Я расскажу, почему всё имеет значение: одежда предков на куколке, отношение к природе, обряды и народные песни.
Организационные детали
Вы сделаете одну куклу. Если захотите больше, каждая следующая оплачивается дополнительно — 300 ₽ за чел.
Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно
Изделия забираете сразу
Дети до 5 лет участвуют в мастер-классе вместе с родителями
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кафе «Завтрак. Обед. Ужин»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Клине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 60 туристов
С детства меня притягивали старинные здания, необычная архитектура, история. Гуляла и задумывалась: как тут жили люди 100 лет назад? О чём мечтали, что делали?
Я — аккредитованный гид, краевед, переводчик английского.
Часто путешествую и с удовольствием увлеку вас рассказами о старинном городе. Ведь в каждом из нас живёт маленький ребёнок.
Также заинтересую тех, кто изучает английский язык. Занимаюсь фольклором, классической и народной музыкой, былинами, мастер-классами по народным куклам, ткачеству браслетов и не только.
Народное творчество удивительно мудрое и символичное. Давайте попробуем!
