Вы не просто увидите достопримечательности Клина, а погрузитесь в мир ремёсел, традиций и песен. Сначала пройдёте через Торговые ряды, набережную Сестры и любимые места Чайковского. А после — сделаете своими руками куколку-берегиню. И узнаете смыслы, которые вкладывали в эти фигурки наши предки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 7000 ₽ за человека

Ваш гид в Клине

Описание мастер-класса

Торговые ряды, где мастера выставляли товары и в специальных фартуках встречали гостей.

Советская (Соборная) площадь. Здесь проходили ярмарки по праздникам. Вы увидите продавца лубочных картинок.

Набережная реки Сестры. Узнаете, какие народные обряды проводились, и при желании поучаствуете в одном из них.

Смотровая площадка. Вы посмотрите на любимые тропинки Чайковского и его дом, а ещё послушаете музыку.

Храм ямщиков 18 века. Познакомитесь с искусством художников-керамистов и образом Клинской Богородицы.

Кофе-пауза или обед. Сделаем до или после прогулки по народным и ремесленным местам Клина.

Мастер-класс. После перекуса прямо в кафе я раздам материалы для куклы-мотанки с мешочком душистой местной травы и маленькими ключами к вашим мечтам. Ещё можно сделать птичку-жаворонка. Я расскажу, почему всё имеет значение: одежда предков на куколке, отношение к природе, обряды и народные песни.

Организационные детали