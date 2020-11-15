Елена проводит ещё 3 экскурсии

Гуляя по территории Коломенского кремля, вы увидите Никольский и Тихвинский храмы, Успенский собор и Брусенский монастырь. А также рассмотрите знаменитую Маринкину башню, где была заточена полячка Марина Мнишек, пройдете через величественные Пятницкие ворота и оцените гипсовую икону Иоанна Богослова. Кроме того, отыщете сходства с Московским Кремлем и услышите о знаменитых гостях Коломны: великих князьях, Иване Грозном, Екатерине II, Николае II, Пушкине, Гоголе и Куприне.
Секреты Зарайского кремля
В Зарайске вы увидите небольшой, но полностью сохранившийся кремль. Услышите грустную легенду о любви и верности княгини Евпраксии и узнаете о явлении и чудесном перемещении иконы Святого Николая. А также рассмотрите икону Божией Матери «Вяземская-Ратная» и Корсунскую икону Пресвятой Богородицы. В завершение раскроете, как с этими местами связаны Дмитрий Пожарский и Достоевский.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
Расстояние от Коломны до Зарайска — 45 км
По желанию в Зарайске можно подняться на Крепостную стену — 100 рублей с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Коломенского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2347 туристов
Я гид, катехизатор, член Межрегионального Союза экскурсоводов, сотрудник Паломнического центра Коломенской епархии. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой, а несколько лет назад закончила переобучение и стала водить детские экскурсии.
На каждой экскурсии стараюсь раскрыть дух места, подстроиться под интерес слушателя и оставить яркое впечатление.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
1
2
–
1
–
ОЛЯ
Всем рекомендую экскурсию с Еленой. Очень познавательно, рассказ живой, все по теме. Спасибо за проведенное время.
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Ирина
Экскурсия продолжалась 1,5 часа, экскурсовод подстроил ее под время, которое у неё было свободно, то есть после 15 часов. В Зарайск мы не ездили, погуляли по Кремлю и Посаду. Скорее читать дальшеуменьшить
это были путевые заметки, чем связный рассказ. Общее впечатление ни плохое, ни хорошее,- среднее. Наверное ожидали большего. С одной стороны, спасибо экскурсоводу, что согласилась провести третью по счету экскурсию в этот день. А с другой стороны, когда экскурсовод уже устал, то и общее настроение не такое радостное, как могло бы быть. Отдельная благодарность за то, что цена была снижена и мы заплатили только 2500₽ за 1,5 часа.
Елена
Ответ организатора:
Добрый день уважаемая Ирина, я очень сожалею, что Вы остались не довольны моей экскурсией. Однако вы заказали экскурсию всего за читать дальшеуменьшить
1.5 дня до даты, а этот день был праздничный и заказов было очень много. Когда мне от Вас пришел заказ на вторую половину на длительную экскурсию, я Вам сразу написала, что эта экскурсия в это время полностью проведена быть не может, т. к. ехать 45 км в одну сторону к закрытому кремлю не лучшая идея. Я пыталась вам предложить другие варианты, возможные в этот день, либо перенести экскурсию, но вы не согласились и выбрали вариант только экскурсии по Коломне. О том, что экскурсия будет укорочена я предупредила, Вы согласились, я сразу обозначила цену, еще в переписке. Мне очень жаль, что я не оправдала ваших надежд, но если бы Вы сказали мне об этом на экскурсии или после, я бы не стала брать с вас оплату.
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