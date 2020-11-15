Елена проводит ещё 3 экскурсии

Построенные в одно и то же время, Коломенский и Зарайский кремли имеют множество общих и самобытных черт. Вы раскроете их фортификационные секреты и узнаете, какое сооружение послужило их прототипом. А также оцените величественные храмы, увидите старинные иконы и услышите о знаменитых личностях, посещавших эти места.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и легенды Коломенского кремля

Гуляя по территории Коломенского кремля, вы увидите Никольский и Тихвинский храмы, Успенский собор и Брусенский монастырь. А также рассмотрите знаменитую Маринкину башню, где была заточена полячка Марина Мнишек, пройдете через величественные Пятницкие ворота и оцените гипсовую икону Иоанна Богослова. Кроме того, отыщете сходства с Московским Кремлем и услышите о знаменитых гостях Коломны: великих князьях, Иване Грозном, Екатерине II, Николае II, Пушкине, Гоголе и Куприне.

Секреты Зарайского кремля

В Зарайске вы увидите небольшой, но полностью сохранившийся кремль. Услышите грустную легенду о любви и верности княгини Евпраксии и узнаете о явлении и чудесном перемещении иконы Святого Николая. А также рассмотрите икону Божией Матери «Вяземская-Ратная» и Корсунскую икону Пресвятой Богородицы. В завершение раскроете, как с этими местами связаны Дмитрий Пожарский и Достоевский.

Организационные детали