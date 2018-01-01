Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Два в одном: Коломна и Зарайск

Сравнить два старинных кремля и узнать их богатую историю в компании профессионального гида

Елена
Елена – Гид из Коломны
Построенные в одно и то же время, Коломенский и Зарайский кремли имеют множество общих и самобытных черт.

Вы раскроете их фортификационные секреты и узнаете, какое сооружение послужило их прототипом.

А также оцените величественные храмы, увидите старинные иконы и услышите о знаменитых личностях, посещавших эти места.
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Два в одном: Коломна и Зарайск
Два в одном: Коломна и Зарайск

Что вас ожидает

История и легенды Коломенского кремля
Гуляя по территории Коломенского кремля, вы увидите Никольский и Тихвинский храмы, Успенский собор и Брусенский монастырь. А также рассмотрите знаменитую Маринкину башню, где была заточена полячка Марина Мнишек, пройдете через величественные Пятницкие ворота и оцените гипсовую икону Иоанна Богослова. Кроме того, отыщете сходства с Московским Кремлем и услышите о знаменитых гостях Коломны: великих князьях, Иване Грозном, Екатерине II, Николае II, Пушкине, Гоголе и Куприне.

Секреты Зарайского кремля
В Зарайске вы увидите небольшой, но полностью сохранившийся кремль. Услышите грустную легенду о любви и верности княгини Евпраксии и узнаете о явлении и чудесном перемещении иконы Святого Николая. А также рассмотрите икону Божией Матери «Вяземская-Ратная» и Корсунскую икону Пресвятой Богородицы. В завершение раскроете, как с этими местами связаны Дмитрий Пожарский и Достоевский.

Организационные детали

  • По желанию в Зарайске можно подняться на Крепостную стену — 100 рублей с человека
  • Расстояние от Коломны до Зарайска — 45 км. Транспортные расходы не включены в стоимость. Экскурсия ⛳ может проходить с использованием вашей машины, такси 🚕 или автобуса.
Начало и место завершения
🚩 у Коломенского кремля
Два в одном: Коломна и Зарайск
Два в одном: Коломна и Зарайск
Два в одном: Коломна и Зарайск
Два в одном: Коломна и Зарайск
Два в одном: Коломна и Зарайск
Два в одном: Коломна и Зарайск
Два в одном: Коломна и Зарайск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Много лет вожу экскурсии с православной тематикой. Родилась и живу в Коломне, очень люблю свой город и сделаю все, чтобы вы полюбили его так же, как и я.
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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