Зимняя Коломна - кремль и посад

Прогуляться по старинным улочкам в небольшой группе
Зимний город возвращает нас к истокам, а каждый шаг здесь воскрешает истории и легенды.

Вы погрузитесь в волшебную атмосферу, увидите древние стены кремля и откроете посад с его купеческими домами. Познакомитесь с другой Коломной — тихой, снежной и чарующей.
Описание экскурсии

Прогулка по территории Коломенского кремля (1,5 часа)
Вы увидите величественные древние стены и башни, познакомитесь с ключевыми событиями прошлого. А в середине прогулки мы посетим духовное сердце Коломны — Соборную площадь.

Коломенский посад

Затем пройдём через Пятницкие ворота (как истинные цари!) и отправимся на неспешную прогулку по старинным улочкам. Здесь вас ждут купеческие дома, творчество местных жителей и аутентичная атмосфера старой Коломны, которая по-своему раскрывается в любое время года.

О чём поговорим:

  • о тайнах и легендах Коломенского кремля — уникальная архитектура разных эпох и рассказы, которые оживляют прошлое
  • жителях и гостях города — тех, чьи имена навсегда вписаны в историю Коломны
  • этапах городской истории — от оборонительной крепости до торгового центра и промышленного города современности

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет, на экскурсии мы не посещаем музеи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый990 ₽
Школьники840 ₽
Студенты990 ₽
Дети 5-7 лет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Коломенского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 5350 туристов
Влюбляем в Коломну с первой экскурсии! Я основатель экскурсионного проекта. Прогулки готовлю вместе с командой гидов-энтузиастов, знатоков и сердечных поклонников Коломны. А чтобы узнать город, стоит выбирать тех, кто в него
читать дальше

влюблён! Вся наша команда отучилась на истфаке. Мы родом из Коломны — на наших глазах менялся город и мы с радостью поделимся не только историей города, но и нашими воспоминаниями. С удовольствием расскажем и покажем самое интересное в этом чудесном подмосковном городе.

