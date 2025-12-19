Зимний город возвращает нас к истокам, а каждый шаг здесь воскрешает истории и легенды. Вы погрузитесь в волшебную атмосферу, увидите древние стены кремля и откроете посад с его купеческими домами. Познакомитесь с другой Коломной — тихой, снежной и чарующей.

Описание экскурсии

Прогулка по территории Коломенского кремля (1,5 часа)

Вы увидите величественные древние стены и башни, познакомитесь с ключевыми событиями прошлого. А в середине прогулки мы посетим духовное сердце Коломны — Соборную площадь.

Коломенский посад

Затем пройдём через Пятницкие ворота (как истинные цари!) и отправимся на неспешную прогулку по старинным улочкам. Здесь вас ждут купеческие дома, творчество местных жителей и аутентичная атмосфера старой Коломны, которая по-своему раскрывается в любое время года.

О чём поговорим:

о тайнах и легендах Коломенского кремля — уникальная архитектура разных эпох и рассказы, которые оживляют прошлое

— уникальная архитектура разных эпох и рассказы, которые оживляют прошлое жителях и гостях города — тех, чьи имена навсегда вписаны в историю Коломны

— тех, чьи имена навсегда вписаны в историю Коломны этапах городской истории — от оборонительной крепости до торгового центра и промышленного города современности

Организационные детали