Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

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Коломна от истоков до наших дней

Познакомиться с историей, архитектурой и бытом старинного города на прогулке по кремлю и посаду

Инна
Инна – экскурсионное агентство из Коломны
В историческом центре уютной Коломны вы узнаете о величественной цитадели, построенной итальянскими мастерами, старинных обителях и месте города в правлении Дмитрия Донского и Ивана Грозного.

А также послушаете о купеческом и торговом быте в старину и, при желании, продегустируете коломенскую пастилу, калачи, медовое вино 🍷, конфеты по рецепту 19 века и виноградные улитки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 30002 700 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Коломна от истоков до наших дней
Коломна от истоков до наших дней

Что вас ожидает

Коломенский кремль
Вы пройдете через главные парадные ворота кремля — Пятницкие, и окажетесь на территории цитадели, от которой осталась всего одна стена. Поговорим о мощном фортификационном сооружении 16 века и итальянских зодчих, трудившихся над проектом. Вы узнаете историю 📖 Брусенского монастыря, основанного по велению Ивана Грозного. На Соборной площади осмотрите единственный памятник города, постройка которого отмечена летописью, — Успенский кафедральный собор — и поймете, почему его считают жемчужиной древнерусского зодчества. А также узнаете об одной из древнейших епархий Русской Православной Церкви — Коломенской.

Посадские истории
За пределами кремля вы прогуляетесь 👣 по Москворецкой набережной, выясните, почему в центре поставили памятники водовозу и водопроводу (Шевлягинская бассейка). На Молочной площади, или Площади пяти углов, послушаете о купеческом и торговом быте Старой Коломны. Рассмотрите усадебную застройку 19 века. Также в программу можно включить дегустацию знаменитой пастилы, калачей, медового вина, конфеКт, что готовят по рецептам позапрошлого столетия, и виноградных улиток.

📜 Коломенские истории и легенды, ее героическое прошлое, архитектура и менталитет жителей позволят поговорить и на общие темы — о былых эпохах страны, осознании значимости ее событий и особенностях, которые сформировали культуру русского народа. Вы поймете, какую роль играла Коломна в истории государства и чем прославилась.

Организационные детали

Прогулку можно дополнить посещением музеев и дегустациями.

Начало и место завершения
🚩 на ул. Лажечникова
Коломна от истоков до наших дней
Коломна от истоков до наших дней
Коломна от истоков до наших дней
Коломна от истоков до наших дней
Коломна от истоков до наших дней
Коломна от истоков до наших дней
Коломна от истоков до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Наш экскурсионный центр существует более 10 лет. Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программа? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Мы не просто знакомим с городом, а раскрываем ключевые темы и помогаем обрести ответы на самые волнующие вопросы. А еще мы считаем, что в путешествиях человек познает, в первую очередь, себя, поэтому наш принцип — забота о людях и индивидуальный подход к каждому. Мы рады встречать вас в древней Коломне! Ждём в гости!
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