Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

Что вас ожидает

Коломенский кремль

Вы пройдете через главные парадные ворота кремля — Пятницкие, и окажетесь на территории цитадели, от которой осталась всего одна стена. Поговорим о мощном фортификационном сооружении 16 века и итальянских зодчих, трудившихся над проектом. Вы узнаете историю 📖 Брусенского монастыря, основанного по велению Ивана Грозного. На Соборной площади осмотрите единственный памятник города, постройка которого отмечена летописью, — Успенский кафедральный собор — и поймете, почему его считают жемчужиной древнерусского зодчества. А также узнаете об одной из древнейших епархий Русской Православной Церкви — Коломенской.

Посадские истории

За пределами кремля вы прогуляетесь 👣 по Москворецкой набережной, выясните, почему в центре поставили памятники водовозу и водопроводу (Шевлягинская бассейка). На Молочной площади, или Площади пяти углов, послушаете о купеческом и торговом быте Старой Коломны. Рассмотрите усадебную застройку 19 века. Также в программу можно включить дегустацию знаменитой пастилы, калачей, медового вина, конфеКт, что готовят по рецептам позапрошлого столетия, и виноградных улиток.

📜 Коломенские истории и легенды, ее героическое прошлое, архитектура и менталитет жителей позволят поговорить и на общие темы — о былых эпохах страны, осознании значимости ее событий и особенностях, которые сформировали культуру русского народа. Вы поймете, какую роль играла Коломна в истории государства и чем прославилась.

Организационные детали

Прогулку можно дополнить посещением музеев и дегустациями.