Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

Познакомиться с историей, архитектурой и бытом старинного города на прогулке по кремлю и посаду
В историческом центре уютной Коломны вы узнаете о величественной цитадели, построенной итальянскими мастерами — Коломенском кремле.
Прогуляетесь и послушаете об истории Коломны. Увидите памятник Дмитрию Донскому, посетите Соборную площадь и главный храм города.
Вы пройдёте через единственные сохранившиеся ворота кремля — Пятницкие — и окажетесь на территории некогда мощной цитадели. Поговорим о мощном фортификационном сооружении 16 века и итальянских зодчих, трудившихся над проектом. Вы узнаете историю Брусенского монастыря, основанного по велению Ивана Грозного. На Соборной площади осмотрите единственный памятник города, постройка которого отмечена летописью, — Успенский кафедральный собор — и поймете, почему его считают жемчужиной древнерусского зодчества. А также узнаете об одной из древнейших епархий Русской Православной Церкви — Коломенской.
Коломенские истории и легенды, её героическое прошлое, архитектура и менталитет жителей позволят поговорить и на общие темы — о былых эпохах страны, значимости крупных событий и особенностях, которые сформировали культуру русского народа. Вы поймёте, какую роль играла Коломна в истории государства и чем прославилась.
Организационные детали
Экскурсия по территории кремля — без подъёма на стены
Возможно провести эту экскурсию для организованной группы (до 45 человек)
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7858 туристов
Наша команда знакомит гостей с богатой культурой и историей Коломны. На экскурсиях отвечаем на важные вопросы, которые обычно волнуют путешественников.
Предлагаем индивидуальный подход: учитываем интересы и пожелания гостей, чтобы программа была читать дальшеуменьшить
не только познавательной, но и оставила самые тёплые воспоминания.
Особое внимание уделяем семейному туризму. Создаём комфортные условия для отдыха с детьми, учитываем их потребности и проводим программы, которые нравятся маленьким путешественникам.
С радостью познакомим вас с уникальной историей и культурой Коломны.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Все понравилось, Инне большое спасибо. Пожелания: было бы интересно ещё услышать, как на жизни города отражались ключевые события новейшей истории - революция, НЭП, индустриализация, война, перестройка, 90-е, текущий период.
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Н
Наталья
Были сегодня на индивидуальной экскурсии с Инной. Потрясающая программа! Инна рассказывает интересно, живо и красочно. Слушать одно удовольствие. Еще нам показали нетуристические места, за что огромное спасибо
Инна
Ответ организатора:
Наталья,спасибо большое за отзыв! С улыбкой вспоминаю нашу прогулку! Буду ждать вас снова в Коломне на новые маршруты💙
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Светлана
“Экскурсия оставила самые яркие впечатления! Инна поразила богатой речью и невероятной эрудицией. Её рассказ был не просто информативным, а буквально оживал на глазах благодаря увлекательным историям, иллюстрациям и описаниям быта читать дальшеуменьшить
и уклада прошлого. Особое очарование добавляло то, что Инна происходит из семьи, связанной с историей и реставрацией объектов — это чувствовалось в её искренней увлечённости темой.
Понравилось, как мастерски были переплетены общая история России и история Коломны — благодаря этому экскурсия воспринималась как цельное, глубокое путешествие сквозь эпохи. Легкость в общении и умение Инны подстраиваться под интересы группы сделали прогулку не только познавательной, но и очень приятной.
Рекомендую всем, кто хочет узнать Коломну с её живой, дышащей историей! ”
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Alexey
Мы приехали из Санкт-Петербурга. Нас двое. Взяли обзорную экскурсию для общего представления о Коломне. Прямо повезло с гидом Инной. Имея свое неординарное видение истории,особый взгляд на некоторых исторических лиц,Инна дала читать дальшеуменьшить
нам почувствовать дух эпохи и событий. Впечатлили также детали церковной истории,особенности техники,как возводились храмы,внутреннее убранство,тем более,что наш гид сама участвует в восстановлении и росписях церковных стен. Такие моменты,которые я перечислил, дают заряд и желание глубже интересоваться материалом. За что и глубокое спасибо!
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Наталья
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод 👍 три часа прошли весело и непринужденно)
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О
Ольга
Отличная экскурсия!! Нам очень понравилось, были взрослые и дети 9-11 лет.
+1
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