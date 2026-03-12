Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

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Коломна от истоков до наших дней

Познакомиться с историей, архитектурой и бытом старинного города на прогулке по кремлю и посаду
В историческом центре уютной Коломны вы узнаете о величественной цитадели, построенной итальянскими мастерами — Коломенском кремле. Прогуляетесь и послушаете об истории Коломны. Увидите памятник Дмитрию Донскому, посетите Соборную площадь и главный храм города.
4.9
41 отзыв
Коломна от истоков до наших дней
Коломна от истоков до наших дней
Коломна от истоков до наших дней

Описание экскурсии

Коломенский кремль

Вы пройдёте через единственные сохранившиеся ворота кремля — Пятницкие — и окажетесь на территории некогда мощной цитадели. Поговорим о мощном фортификационном сооружении 16 века и итальянских зодчих, трудившихся над проектом. Вы узнаете историю Брусенского монастыря, основанного по велению Ивана Грозного. На Соборной площади осмотрите единственный памятник города, постройка которого отмечена летописью, — Успенский кафедральный собор — и поймете, почему его считают жемчужиной древнерусского зодчества. А также узнаете об одной из древнейших епархий Русской Православной Церкви — Коломенской.

Коломенские истории и легенды, её героическое прошлое, архитектура и менталитет жителей позволят поговорить и на общие темы — о былых эпохах страны, значимости крупных событий и особенностях, которые сформировали культуру русского народа. Вы поймёте, какую роль играла Коломна в истории государства и чем прославилась.

Организационные детали

  • Экскурсия по территории кремля — без подъёма на стены
  • Возможно провести эту экскурсию для организованной группы (до 45 человек)
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7858 туристов
Наша команда знакомит гостей с богатой культурой и историей Коломны. На экскурсиях отвечаем на важные вопросы, которые обычно волнуют путешественников. Предлагаем индивидуальный подход: учитываем интересы и пожелания гостей, чтобы программа была
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не только познавательной, но и оставила самые тёплые воспоминания. Особое внимание уделяем семейному туризму. Создаём комфортные условия для отдыха с детьми, учитываем их потребности и проводим программы, которые нравятся маленьким путешественникам. С радостью познакомим вас с уникальной историей и культурой Коломны.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
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3
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Все понравилось, Инне большое спасибо. Пожелания: было бы интересно ещё услышать, как на жизни города отражались ключевые события новейшей истории - революция, НЭП, индустриализация, война, перестройка, 90-е, текущий период.
Все понравилось, Инне большое спасибо. Пожелания: было бы интересно ещё услышать, как на жизни города отражались
Все понравилось, Инне большое спасибо. Пожелания: было бы интересно ещё услышать, как на жизни города отражались
Все понравилось, Инне большое спасибо. Пожелания: было бы интересно ещё услышать, как на жизни города отражались
Все понравилось, Инне большое спасибо. Пожелания: было бы интересно ещё услышать, как на жизни города отражались
Все понравилось, Инне большое спасибо. Пожелания: было бы интересно ещё услышать, как на жизни города отражались
Все понравилось, Инне большое спасибо. Пожелания: было бы интересно ещё услышать, как на жизни города отражались
Все понравилось, Инне большое спасибо. Пожелания: было бы интересно ещё услышать, как на жизни города отражались
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Н
Были сегодня на индивидуальной экскурсии с Инной. Потрясающая программа! Инна рассказывает интересно, живо и красочно. Слушать одно удовольствие. Еще нам показали нетуристические места, за что огромное спасибо
Инна
Инна
Ответ организатора:
Наталья,спасибо большое за отзыв! С улыбкой вспоминаю нашу прогулку! Буду ждать вас снова в Коломне на новые маршруты💙
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Светлана
“Экскурсия оставила самые яркие впечатления! Инна поразила богатой речью и невероятной эрудицией. Её рассказ был не просто информативным, а буквально оживал на глазах благодаря увлекательным историям, иллюстрациям и описаниям быта
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и уклада прошлого. Особое очарование добавляло то, что Инна происходит из семьи, связанной с историей и реставрацией объектов — это чувствовалось в её искренней увлечённости темой.

Понравилось, как мастерски были переплетены общая история России и история Коломны — благодаря этому экскурсия воспринималась как цельное, глубокое путешествие сквозь эпохи. Легкость в общении и умение Инны подстраиваться под интересы группы сделали прогулку не только познавательной, но и очень приятной.

Рекомендую всем, кто хочет узнать Коломну с её живой, дышащей историей! ”

“Экскурсия оставила самые яркие впечатления! Инна поразила богатой речью и невероятной эрудицией. Её рассказ был не
“Экскурсия оставила самые яркие впечатления! Инна поразила богатой речью и невероятной эрудицией. Её рассказ был не
“Экскурсия оставила самые яркие впечатления! Инна поразила богатой речью и невероятной эрудицией. Её рассказ был не
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Alexey
Мы приехали из Санкт-Петербурга. Нас двое. Взяли обзорную экскурсию для общего представления о Коломне. Прямо повезло с гидом Инной. Имея свое неординарное видение истории,особый взгляд на некоторых исторических лиц,Инна дала
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нам почувствовать дух эпохи и событий. Впечатлили также детали церковной истории,особенности техники,как возводились храмы,внутреннее убранство,тем более,что наш гид сама участвует в восстановлении и росписях церковных стен.
Такие моменты,которые я перечислил, дают заряд и желание глубже интересоваться материалом. За что и глубокое спасибо!

Мы приехали из Санкт-Петербурга. Нас двое. Взяли обзорную экскурсию для общего представления о Коломне. Прямо повезло
Мы приехали из Санкт-Петербурга. Нас двое. Взяли обзорную экскурсию для общего представления о Коломне. Прямо повезло
Мы приехали из Санкт-Петербурга. Нас двое. Взяли обзорную экскурсию для общего представления о Коломне. Прямо повезло
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Наталья
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод 👍 три часа прошли весело и непринужденно)
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод 👍 три часа прошли весело и непринужденно)
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод 👍 три часа прошли весело и непринужденно)
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод 👍 три часа прошли весело и непринужденно)
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод 👍 три часа прошли весело и непринужденно)
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод 👍 три часа прошли весело и непринужденно)
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод 👍 три часа прошли весело и непринужденно)
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод 👍 три часа прошли весело и непринужденно)
Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод 👍 три часа прошли весело и непринужденно)
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О
Отличная экскурсия!! Нам очень понравилось, были взрослые и дети 9-11 лет.
Отличная экскурсия!! Нам очень понравилось, были взрослые и дети 9-11 лет.
Отличная экскурсия!! Нам очень понравилось, были взрослые и дети 9-11 лет.
Отличная экскурсия!! Нам очень понравилось, были взрослые и дети 9-11 лет.
Отличная экскурсия!! Нам очень понравилось, были взрослые и дети 9-11 лет.
Отличная экскурсия!! Нам очень понравилось, были взрослые и дети 9-11 лет.
Отличная экскурсия!! Нам очень понравилось, были взрослые и дети 9-11 лет.
Отличная экскурсия!! Нам очень понравилось, были взрослые и дети 9-11 лет.
Отличная экскурсия!! Нам очень понравилось, были взрослые и дети 9-11 лет.+1
Отличная экскурсия!! Нам очень понравилось, были взрослые и дети 9-11 лет.
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