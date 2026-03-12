Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

В историческом центре уютной Коломны вы узнаете о величественной цитадели, построенной итальянскими мастерами — Коломенском кремле. Прогуляетесь и послушаете об истории Коломны. Увидите памятник Дмитрию Донскому, посетите Соборную площадь и главный храм города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Коломенский кремль

Вы пройдёте через единственные сохранившиеся ворота кремля — Пятницкие — и окажетесь на территории некогда мощной цитадели. Поговорим о мощном фортификационном сооружении 16 века и итальянских зодчих, трудившихся над проектом. Вы узнаете историю Брусенского монастыря, основанного по велению Ивана Грозного. На Соборной площади осмотрите единственный памятник города, постройка которого отмечена летописью, — Успенский кафедральный собор — и поймете, почему его считают жемчужиной древнерусского зодчества. А также узнаете об одной из древнейших епархий Русской Православной Церкви — Коломенской.

Коломенские истории и легенды, её героическое прошлое, архитектура и менталитет жителей позволят поговорить и на общие темы — о былых эпохах страны, значимости крупных событий и особенностях, которые сформировали культуру русского народа. Вы поймёте, какую роль играла Коломна в истории государства и чем прославилась.

Организационные детали