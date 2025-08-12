А что будет, если соединить иммерсивный спектакль, познавательную экскурсию и коломенские лакомства? Получим полное погружение в историю Коломины, где улицы – декорации, вы – талантливые актеры.
«Коломна: портал открыт» - это иммерсивный театр-променад в наушниках, где легенды, истории сторожил Кремля, события прошлого, настоящего, будущего сплетаются в удивительную нить повествования.
Следуйте за голосом в наушниках, и вы познаете настоящий город: небанальный, философский, эмоциональный.
Описание экскурсии
Приглашаем на иммерсивный спектакль – променад в наушниках, где город станет декорациями, а вы – главными героями. Прогуляемся по старинным улочкам Кремля и переулкам, услышим древние легенды, ощутим дыхание истории на каждом шагу. Наша прогулка – не просто развлечение, это путешествие во времени, возможность прикоснуться к прошлому и увидеть настоящее под другим углом. Вы станете частью истории, ощутите себя действующим лицом событий, которые происходили здесь столетия назад. Спектакль-променад в наушниках – это уникальный формат, который стирает границы между зрителем и актером, между реальностью и вымыслом. Это возможность увидеть город по-новому, открыть для себя его скрытые уголки и почувствовать его душу. Присоединяйтесь к нам и станьте частью незабываемого приключения! Почувствуйте себя героем собственной истории, разгадывайте загадки и открывайте тайны вместе с нами. Позвольте городу говорить с вами, и он откроет вам свои секреты. Важная информация: Театрализованный аудиоспектакль проходит на улице и предполагает только внешний осмотр построек; позаботьтесь об одежде и обуви по погоде • Прогулка возможна для организованной группы до 20 человек. Детали уточняйте в переписке.
Аудиоспектакль рассчитана на взрослых и детей от 6 лет • С вами будет один из гидов нашей команды.
“Экскурсия проводится по запросу”/ “В любой день и время"
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ямская (Троицкая) башня - одна из семи сохранившихся до наших дней башен Коломенского кремля
- Шатровый храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1552 году по повелению Ивана Грозного, вероятно, в честь взятия Казани. Храм относится к памятникам раннего шатрового зодчества
- Собор Воздвижения Животворящего Креста Господня, построенный в 1852-1855 годах. Собор является образцом стиля эклектики, сочетающего приемы классицизма и псевдорусского стиля
- Монастырская ограда, сооруженная в 1820-х годах в стиле псевдоготики и ампира с 4 башнями и 2 воротами. Круглые в плане башни имеют 2 яруса и увенчаны каменными шпилями, украшенные белокаменными стрельчатыми арками, медальонами и звёздами
- Михайловские ворота
- Памятник Д. Донскому
- Коломенская (Маринкина) башня
- Конькобежный центр «Коломна»
- Соборная площадь
- Успенский кафедральный собор
- Пятницкие ворота
- Шевлягинская (молочная) площадь
- Коломенский Арбат (Посад)
Что включено
- Аудиоспектакль
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стоянка туристического транспорта, ул. Лажечникова 1 - а. Ямская башня
Завершение: Москворецкая набережная. Зайцева, 10
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михайлова
12 авг 2025
Мои впечатления просто превосходны! Это настоящее путешествие во времени, где каждый шаг наполнен погружением в историю Коломны. С первых минут спектакля я была заворожена чудесным голосом городового. Угощения пастилой и пряниками стали для меня неожиданностью. А ключик свой я сохранила, там очень важные слова для меня. Всем рекомендую посетить.
Входит в следующие категории Коломны
