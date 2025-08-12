Приглашаем на иммерсивный спектакль – променад в наушниках, где город станет декорациями, а вы – главными героями. Прогуляемся по старинным улочкам Кремля и переулкам, услышим древние легенды, ощутим дыхание истории на каждом шагу. Наша прогулка – не просто развлечение, это путешествие во времени, возможность прикоснуться к прошлому и увидеть настоящее под другим углом. Вы станете частью истории, ощутите себя действующим лицом событий, которые происходили здесь столетия назад. Спектакль-променад в наушниках – это уникальный формат, который стирает границы между зрителем и актером, между реальностью и вымыслом. Это возможность увидеть город по-новому, открыть для себя его скрытые уголки и почувствовать его душу. Присоединяйтесь к нам и станьте частью незабываемого приключения! Почувствуйте себя героем собственной истории, разгадывайте загадки и открывайте тайны вместе с нами. Позвольте городу говорить с вами, и он откроет вам свои секреты. Важная информация: Театрализованный аудиоспектакль проходит на улице и предполагает только внешний осмотр построек; позаботьтесь об одежде и обуви по погоде • Прогулка возможна для организованной группы до 20 человек. Детали уточняйте в переписке.

Аудиоспектакль рассчитана на взрослых и детей от 6 лет • С вами будет один из гидов нашей команды.