Надевайте наушники и — Коломна оживёт на ваших глазах, а вы станете главным героем её увлекательной истории.
Прогуляетесь по улочкам кремля, услышите старинные легенды и многоголосный рассказ — от старожила-городового до Екатерины II.
А ещё научитесь танцевать рио-риту под звуки патефона, попробуете местные сладости, поразмышляете и получите символический сувенир.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по центральным улицам кремля и посада.
- Пробежитесь по истории от истоков Коломны буквально до сегодняшнего дня.
- Выясните, какие известные персонажи бывали здесь и что они тут делали.
- Услышите истории о Пятницких воротах и Успенском кафедральном соборе.
- Узнаете легенду о Марине Мнишек.
- Прикоснётесь к купеческим традициям и раскроете тайну знаменитых шевягинских бассейек.
- Загадаете желания, станцуете и представите себе атмосферу города в разные эпохи.
- И многое другое!
Организационные детали
- Театрализованный аудиоспектакль проходит на улице и предполагает только внешний осмотр.
- Рекомендуемый возраст 6+.
- Экскурсия проходит в стереонаушниках, которые приглушают звуки на улице и создают иллюзию полного погружения в действие аудиоспектакля.
- Программу можно провести для организованной группы до 20 человек — подробности обсудим в переписке.
- Я или другой гид из нашей команды будем сопровождать вас на протяжении всей программы, вести по маршруту, показывать движения танца и т. д.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с кремлём
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Коломне
Мы предлагаем авторские путешествия по Коломне, Зарайску, Егорьевску — без лишних хлопот. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. В
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Были на экскурсии 2 ноября. Двое взрослых с двумя восьмилетниии детьми. Всем понравилось. Формат экскурсии, как мне показалось, подходит именно для семей с детьми. Полтора часа прогулки в наушниках, через которые персонаж старинного городового рассказывает историю Коломны, а гид проводит вас по соответствующим объектам, синхронизируя с повествованием.
Дата посещения: 2 ноября 2025
С
Сергей
6 ноя 2025
Был на экскурсии, все понравилось. Думал, что буду в группе, но Лидия провела программу только для меня. Коломна открылась для меня с другого взгляда. Особенно меня впечалили размышления у воды. Всем рекомендую.
Л
Людмила
9 окт 2025
Искала по Коломне необычную экскурсию и нашла интересный променад. Прогулка по старому городу проходила в наушниках с театральным сопровождением голосов "Городового" и "Коломеи"(похожа на "Сири"), необычные и очень приятные голоса.
