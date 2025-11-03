Иммерсивные экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Коломне, цены от 350 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
История мировой живописи в Коломне: музейный аудиогид по самым дорогим картинам мира
В помещении
30 минут
5 отзывов
Аудиогид
История мировой живописи в Коломне: музейный аудиогид по самым дорогим картинам мира
Иммерсивное путешествие, в котором искусство предстаёт в авторских интерпретациях художников
Начало: В Старом городе Коломны
Завтра в 12:00
21 авг в 11:00
350 ₽ за человека
Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад
Пешая
2 часа
13 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад
Позвольте городу говорить с вами - и он откроет свои секреты
Начало: Рядом с кремлём
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
23 авг в 11:00
29 авг в 11:00
1000 ₽ за человека
«Коломна: портал открыт» - иммерсивный театр-променад
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
«Коломна: портал открыт» - иммерсивный театр-променад
Начало: Стоянка туристического транспорта, ул. Лажечникова...
Расписание: “Экскурсия проводится по запросу”/ “В любой день и время"
Завтра в 18:00
22 авг в 11:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

С
Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад
Дата посещения: 2 ноя 2025
Были на экскурсии 2 ноября. Двое взрослых с двумя восьмилетниии детьми. Всем понравилось. Формат экскурсии, как мне показалось, подходит именно
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для семей с детьми. Полтора часа прогулки в наушниках, через которые персонаж старинного городового рассказывает историю Коломны, а гид проводит вас по соответствующим объектам, синхронизируя с повествованием.

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K
Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад
Это не просто экскурсия, а настоящее иммерсивное путешествие в атмосферу старой Коломны. Аудиоспектакль позволяет буквально погрузиться в историю города: узкие
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улочки, древние стены, старинные дома и голоса прошлого создают ощущение, будто время действительно открывает свой портал.
Особенно понравилось сочетание прогулки по городу с художественным повествованием и звуковым сопровождением. Благодаря этому экскурсия воспринимается очень живо и эмоционально — ты не просто слушаешь факты, а становишься частью истории и начинаешь по-другому чувствовать пространство вокруг.

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А
Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад
Экскурсия-променад очень понравилась. Проходит в наушниках, поэтому посторонние шумы не слышны, и ты полностью погружаешься в информацию. В этой экскурсии
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вас ждут танец и разные угощения, а в конце маленький приятный сюрприз. Два часа пролетели незаметно. Огромная благодарность Дарье за такую необычную и интересную экскурсию.

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И
Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад
Были на экскурсии 20 января! Но мороз нисколько не помешал насладиться видами города и послушать очень много интересных фактов о жителях города о его истории!
Спасибо большое!
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Александра
Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад
Классная экскурсия!
Мы отлично прогулялись по Коломенскому кремлю, узнали много интересных фактов, пробовали различные вкусности, танцевали, загадывали желания🥹 Лидия - очень
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милая и чуткая девушка, провела нас по всему маршруту.
Голос в наушниках очень приятный, факты не утомляют, было интересно слушать на протяжении всей экскурсии👍🏼 Думаю, что такая прогулка понравится и взрослым и детям:)
Рекомендую!!

Классная экскурсия!
Классная экскурсия!
Классная экскурсия!
Классная экскурсия!
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Т
Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад
Экскурсия достаточно интересная, подробная. Много интересных фактов узнала, понравилось, что давали различные сладости на пробу и небольшие подарочки во время самой экскурсии, ведущий тоже располагает к себе, спасибо!
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Светлана
Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад
Отличная экскурсия. Все было сделано от души. Голос ведущего подходил под настроение экскурсии, милые подарочки и денустации разных вкусностей, добавили изюминку мероприятия. Хорошо провели время и посмотрели город
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О
Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад
Задумка экскурсии очень интересная.
Мне понравилось то, что рассказчик подробно описывает объекты мимо которых мы гуляли с точки зрения исторических данных. Кроме интересных фактов о городе было очень приятно получить угощение в ходе экскурсии, и небольшие подарочки))
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О
Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад
Интересная экскурсия с душевным окончанием❤️
Интересная экскурсия с душевным окончанием❤️
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С
Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад
Был на экскурсии, все понравилось. Думал, что буду в группе, но Лидия провела программу только для меня. Коломна открылась для меня с другого взгляда. Особенно меня впечалили размышления у воды. Всем рекомендую.
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Всего 19 отзывов в Коломне в категории "Иммерсивные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Иммерсивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. История мировой живописи в Коломне: музейный аудиогид по самым дорогим картинам мира;
  2. Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад;
  3. «Коломна: портал открыт» - иммерсивный театр-променад.
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Коломенский кремль;
  2. Соборная площадь;
  3. Пятницкие ворота;
  4. Маринкина Башня;
  5. Кремль;
  6. Успенский Собор;
  7. Памятник Водовозу;
  8. Успенский Брусенский монастырь;
  9. Церковь Николы на Посаде;
  10. Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Коломне в августе 2026
Сейчас в Коломне в категории "Иммерсивные" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 1000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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