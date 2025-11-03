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улочки, древние стены, старинные дома и голоса прошлого создают ощущение, будто время действительно открывает свой портал.

Особенно понравилось сочетание прогулки по городу с художественным повествованием и звуковым сопровождением. Благодаря этому экскурсия воспринимается очень живо и эмоционально — ты не просто слушаешь факты, а становишься частью истории и начинаешь по-другому чувствовать пространство вокруг.