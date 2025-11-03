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Аудиогид
История мировой живописи в Коломне: музейный аудиогид по самым дорогим картинам мира
Иммерсивное путешествие, в котором искусство предстаёт в авторских интерпретациях художников
Начало: В Старом городе Коломны
Завтра в 12:00
21 авг в 11:00
350 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Коломна - портал открыт: иммерсивный спектакль-променад
Позвольте городу говорить с вами - и он откроет свои секреты
Начало: Рядом с кремлём
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
23 авг в 11:00
29 авг в 11:00
1000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
«Коломна: портал открыт» - иммерсивный театр-променад
Начало: Стоянка туристического транспорта, ул. Лажечникова...
Расписание: “Экскурсия проводится по запросу”/ “В любой день и время"
Завтра в 18:00
22 авг в 11:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 2 ноя 2025
Были на экскурсии 2 ноября. Двое взрослых с двумя восьмилетниии детьми. Всем понравилось. Формат экскурсии, как мне показалось, подходит именно
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K
Это не просто экскурсия, а настоящее иммерсивное путешествие в атмосферу старой Коломны. Аудиоспектакль позволяет буквально погрузиться в историю города: узкие
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А
Экскурсия-променад очень понравилась. Проходит в наушниках, поэтому посторонние шумы не слышны, и ты полностью погружаешься в информацию. В этой экскурсии
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И
Были на экскурсии 20 января! Но мороз нисколько не помешал насладиться видами города и послушать очень много интересных фактов о жителях города о его истории!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
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Классная экскурсия!
Мы отлично прогулялись по Коломенскому кремлю, узнали много интересных фактов, пробовали различные вкусности, танцевали, загадывали желания🥹 Лидия - очень
Мы отлично прогулялись по Коломенскому кремлю, узнали много интересных фактов, пробовали различные вкусности, танцевали, загадывали желания🥹 Лидия - очень
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Т
Экскурсия достаточно интересная, подробная. Много интересных фактов узнала, понравилось, что давали различные сладости на пробу и небольшие подарочки во время самой экскурсии, ведущий тоже располагает к себе, спасибо!
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Отличная экскурсия. Все было сделано от души. Голос ведущего подходил под настроение экскурсии, милые подарочки и денустации разных вкусностей, добавили изюминку мероприятия. Хорошо провели время и посмотрели город
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О
Задумка экскурсии очень интересная.
Мне понравилось то, что рассказчик подробно описывает объекты мимо которых мы гуляли с точки зрения исторических данных. Кроме интересных фактов о городе было очень приятно получить угощение в ходе экскурсии, и небольшие подарочки))
Мне понравилось то, что рассказчик подробно описывает объекты мимо которых мы гуляли с точки зрения исторических данных. Кроме интересных фактов о городе было очень приятно получить угощение в ходе экскурсии, и небольшие подарочки))
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О
Интересная экскурсия с душевным окончанием❤️
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С
Был на экскурсии, все понравилось. Думал, что буду в группе, но Лидия провела программу только для меня. Коломна открылась для меня с другого взгляда. Особенно меня впечалили размышления у воды. Всем рекомендую.
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Всего 19 отзывов в Коломне в категории "Иммерсивные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Иммерсивные»
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