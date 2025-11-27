Участники мастер-класса «Калейдоскоп коллекций в Коломне» откроют для себя богатство коллекций марок, монет и открыток.
Увлекательная экскурсия познакомит с историей коллекционирования и его значением для людей по всему миру.
Вы узнаете о
5 причин купить этот мастер-класс
- 🖼️ Уникальные коллекции
- 🎨 Связь с художниками
- 📜 Создание конверта
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🌍 История коллекционирования
Что можно увидеть
- Коллекции марок
- Коллекции монет
- Коллекции открыток
Описание мастер-класса
Вы рассмотрите коллекции марок, фантиков, монет, открыток, календарей и прочего, которые собирали несколько поколений.
Разберётесь, как создаются коллекции и почему это увлечение объединяет людей по всему миру.
Узнаете, как художники Комаров и Ушенин связаны с Коломной и марками.
Создадите собственный конверт, поставите штамп нашего коллекционного центра на авторской открытке и наклеете марку. Может, это станет началом вашей собственной коллекции?
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и среду в 17:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 14:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской Революции
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и среду в 17:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Анна, я социальный предприниматель, организатор коллекционного центра. Моя цель — создать сообщество людей, увлечённых коллекционированием и ремёслами, а также тех, кто стремится достичь успеха в семейном бизнесе. В Коломне живу с рождения, знаю историю города и моей семьи, люблю свою малую родину и хочу, чтобы Коломна развивалась, чтобы гости и местные жители знали её прошлое и традиции.
