Участники мастер-класса «Калейдоскоп коллекций в Коломне» откроют для себя богатство коллекций марок, монет и открыток.Увлекательная экскурсия познакомит с историей коллекционирования и его значением для людей по всему миру.Вы узнаете о

связи известных художников с Коломной и создадите собственный конверт с авторской открыткой. Это мероприятие подходит для взрослых и детей от 5 лет, предоставляя уникальную возможность прикоснуться к истории и вдохновиться на создание собственной коллекции

Описание мастер-класса

Вы рассмотрите коллекции марок, фантиков, монет, открыток, календарей и прочего, которые собирали несколько поколений.

Разберётесь, как создаются коллекции и почему это увлечение объединяет людей по всему миру.

Узнаете, как художники Комаров и Ушенин связаны с Коломной и марками.

Создадите собственный конверт, поставите штамп нашего коллекционного центра на авторской открытке и наклеете марку. Может, это станет началом вашей собственной коллекции?

Организационные детали