“Откуда есть пошел град сей…”. “Град царский, град тайный…”. “Трон самозванной царицы…”

История Коломны удивительным образом соткана из легенд, преданий и мистификаций. Таинственный ореол буквально витает над городом до сих пор. Даже название Коломны по сей день не объяснено ни историками, ни лингвистами.

Тайной в Коломне окутано многое: и странное обрушение главного городского храма, и появление в Коломне иконы Донской Божией матери, и история 📖 иконы Николы Зарайского, и пребывание в городе Иоанна Грозного, и венчание князя Димитрия Донского, и чудеса, творимые иконой Донской Божией матери, и тайный подземный ход…

Смутное время - особая страница в истории Коломны. Тогда город 🏙️ стал “царским уделом“одной из самых загадочных и харизматичных женщин в истории - польской красавицы Марины Мнишек. Ее тайна до сих пор не дает покоя краеведам, писателям, авантюристам и кладоискателям.

Эта экскурсионная программа, возможно не раскроет перед вами все коломенские тайны, но точно поможет почувствовать их притягательный аромат.