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Коломенские тайны и предания...

Татьяна К.
Татьяна К. – Гид из Коломны
“Откуда есть пошел град сей…”.

“Град царский, град тайный…”.

“Трон самозванной царицы…” История 📖 Коломны удивительным образом соткана из легенд, преданий и мистификаций.

Таинственный ореол буквально витает над городом до сих пор.

Даже название Коломны по сей день не объяснено ни историками, ни лингвистами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1 800 ₽ за экскурсию

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Коломенские тайны и предания...
Коломенские тайны и предания...

Что вы увидите

  • Коломенский променад-главная, центральная улица кремля
  • Брусенский женский монастырь
  • Фрагмент крепостных стен
  • Соборная площадь кремля с главными городскими храмами
  • Завораживающая панорама Бобреневского мужского монастыря
  • Пятницкие ворота кремля.
“Откуда есть пошел град сей…”. “Град царский, град тайный…”. “Трон самозванной царицы…”
История Коломны удивительным образом соткана из легенд, преданий и мистификаций. Таинственный ореол буквально витает над городом до сих пор. Даже название Коломны по сей день не объяснено ни историками, ни лингвистами.
Тайной в Коломне окутано многое: и странное обрушение главного городского храма, и появление в Коломне иконы Донской Божией матери, и история 📖 иконы Николы Зарайского, и пребывание в городе Иоанна Грозного, и венчание князя Димитрия Донского, и чудеса, творимые иконой Донской Божией матери, и тайный подземный ход…
Смутное время - особая страница в истории Коломны. Тогда город 🏙️ стал “царским уделом“одной из самых загадочных и харизматичных женщин в истории - польской красавицы Марины Мнишек. Ее тайна до сих пор не дает покоя краеведам, писателям, авантюристам и кладоискателям.
Эта экскурсионная программа, возможно не раскроет перед вами все коломенские тайны, но точно поможет почувствовать их притягательный аромат.
Что входит
  • В программу включена пешая прогулка с рассказом гида об истории кремля и города
  • с посещением самых лучших видовых точек для фотосъемки и погружение в особую атмосферу купеческой Коломны.
Что не входит
  • Посещение музеев на территории кремля за дополнительную плату.
Начало
🚩 город Коломна улица Лажечникова 1а
Место завершения
🏁 Пятницкая башня Коломенского кремля.
Коломенские тайны и предания...
Коломенские тайны и предания...
Коломенские тайны и предания...
Коломенские тайны и предания...

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна К.
Татьяна К.
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