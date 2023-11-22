Тайны минувших дней - экскурсия по Коломенскому Кремлю

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Предлагаю вам прикоснуться к истории города Коломны и увидеть, каким он был в различные эпохи. Для этого мы отправимся на прогулку по Коломенскому Кремлю, построенному еще в в XVI веке.

Вы узнаете легенды самых загадочных башен, увидите храмы в различных архитектурных стилях и побываете там, где когда-то ходил сам Иван Грозный.
Тайны минувших дней - экскурсия по Коломенскому Кремлю
Тайны минувших дней - экскурсия по Коломенскому Кремлю
Тайны минувших дней - экскурсия по Коломенскому Кремлю
Тайны минувших дней - экскурсия по Коломенскому Кремлю
Тайны минувших дней - экскурсия по Коломенскому Кремлю
Тайны минувших дней - экскурсия по Коломенскому Кремлю
Тайны минувших дней - экскурсия по Коломенскому Кремлю
Ближайшие даты:
22
ноя
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ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Площадь Двух Революций
  • Колокольня и храм Иоанна Богослова
  • Фундамент часовни св. Александра Невского
  • Бывшая гостиница Фролова
  • Дом Эйнера
  • Брусенский женский монастырь
  • Башни и стены Коломенского Кремля (Маринкина, Пятницкая и другие башни)
  • Сквер «Блюдечко»
  • Соборная площадь (Тихвинский храм, Успенский собор шатровая колокольня Ново-Голутвин женский монастырь и другое)
  • Воскресенский храм
  • Крестовоздвиженский храм
  • Дом Луковникова

Описание

Что вас ждет

Экскурсия по Коломенскому Кремлю — настоящее путешествие в прошлое, способ прикоснуться и увидеть историю различных эпох развития города Коломны. Вы сможете увидеть оборонное зодчество — Коломенский Кремль, который был построен всего за 6 лет в XVI веке, храмы в различных архитектурных стилях — от шатрового до псевдоготики. Вы познакомитесь с легендами самых загадочных башен — Маринкиной, Свибловой и других. Вместе мы пройдем с Вами по тем улицам, по которым когда-то ходили сам Дмитрий Донской и Иван Грозный, а также многие другие. Узнаем, что же делала в Коломне императрица Екатерина Великая и зодчий Матвей Фёдорович Казаков. Всё это и многие другие интересные факты вы сможете узнать на данной экскурсии!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная прогулка по территории Коломенского Кремля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Двух Революций, у памятника Ленину
Завершение: Коломна, ул. Зайцева, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте! Встречаемся у памятника Ленину на площади Двух Революций. Геолокация места встречи: https://yandex.ru/maps/10734/kolomna/?ll=38.756181
  • 55.101409&mode=whatshere&whatshere[point]=38.756185
  • 55.101367&whatshere[zoom]=19.93&z=19.93
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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