Предлагаю вам прикоснуться к истории города Коломны и увидеть, каким он был в различные эпохи. Для этого мы отправимся на прогулку по Коломенскому Кремлю, построенному еще в в XVI веке. Вы узнаете легенды самых загадочных башен, увидите храмы в различных архитектурных стилях и побываете там, где когда-то ходил сам Иван Грозный.

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