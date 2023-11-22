Предлагаю вам прикоснуться к истории города Коломны и увидеть, каким он был в различные эпохи. Для этого мы отправимся на прогулку по Коломенскому Кремлю, построенному еще в в XVI веке.
Вы узнаете легенды самых загадочных башен, увидите храмы в различных архитектурных стилях и побываете там, где когда-то ходил сам Иван Грозный.
Вы узнаете легенды самых загадочных башен, увидите храмы в различных архитектурных стилях и побываете там, где когда-то ходил сам Иван Грозный.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Площадь Двух Революций
- Колокольня и храм Иоанна Богослова
- Фундамент часовни св. Александра Невского
- Бывшая гостиница Фролова
- Дом Эйнера
- Брусенский женский монастырь
- Башни и стены Коломенского Кремля (Маринкина, Пятницкая и другие башни)
- Сквер «Блюдечко»
- Соборная площадь (Тихвинский храм, Успенский собор шатровая колокольня Ново-Голутвин женский монастырь и другое)
- Воскресенский храм
- Крестовоздвиженский храм
- Дом Луковникова
Описание
Что вас ждетЭкскурсия по Коломенскому Кремлю — настоящее путешествие в прошлое, способ прикоснуться и увидеть историю различных эпох развития города Коломны. Вы сможете увидеть оборонное зодчество — Коломенский Кремль, который был построен всего за 6 лет в XVI веке, храмы в различных архитектурных стилях — от шатрового до псевдоготики. Вы познакомитесь с легендами самых загадочных башен — Маринкиной, Свибловой и других. Вместе мы пройдем с Вами по тем улицам, по которым когда-то ходили сам Дмитрий Донской и Иван Грозный, а также многие другие. Узнаем, что же делала в Коломне императрица Екатерина Великая и зодчий Матвей Фёдорович Казаков. Всё это и многие другие интересные факты вы сможете узнать на данной экскурсии!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешеходная прогулка по территории Коломенского Кремля
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Двух Революций, у памятника ЛенинуЗавершение: Коломна, ул. Зайцева, 14
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Важная информация
- Здравствуйте! Встречаемся у памятника Ленину на площади Двух Революций. Геолокация места встречи: https://yandex.ru/maps/10734/kolomna/?ll=38.756181
- 55.101409&mode=whatshere&whatshere[point]=38.756185
- 55.101367&whatshere[zoom]=19.93&z=19.93
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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