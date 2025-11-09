Путешествие в прошлое: Коломенский Кремль За 1,5 часа экскурсии вы пройдёте по всей территории Коломенского кремля. Вы увидите величественные стены и башни с лучших ракурсов и услышите рассказы о том, как возводились эти мощные стены, узнаете секреты их постройки и поразитесь масштабами инженерной мысли тех времен. История Коломны не ограничивается каменными стенами. Мы поведаем вам мифы и легенды, которые бережно хранит наш город. Вы узнаете о польской авантюристке, заточенной в одной из башен, и проникнетесь духом старины, окунувшись в её трагическую историю. По пути мы обязательно посетим Соборную площадь — духовное сердце Коломны. Величественный Успенский собор, возвышающийся здесь, хранит память о подвигах Дмитрия Донского и других значимых событиях. Вы почувствуете атмосферу святости и величия, которая царит на этой древней площади. Эта экскурсия — не просто прогулка по городу, а настоящее путешествие в прошлое. Здесь каждый камень и каждая башня хранят свою уникальную историю, которую мы с удовольствием вам расскажем. Важная информация:

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.