Приглашаем на экскурсию по Коломенскому кремлю! За 1,5 часа вы погрузитесь в историю Коломны, насладитесь видами кремлёвских стен и башен. В дружеской атмосфере вы услышите мифы, легенды и тайны прошлого. Узнаете о живом кремле, где история соседствует с современностью. Вас ждут мощные укрепления, красивая архитектура и уютные улочки. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего, ощутив живое дыхание истории!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Путешествие в прошлое: Коломенский Кремль За 1,5 часа экскурсии вы пройдёте по всей территории Коломенского кремля. Вы увидите величественные стены и башни с лучших ракурсов и услышите рассказы о том, как возводились эти мощные стены, узнаете секреты их постройки и поразитесь масштабами инженерной мысли тех времен. История Коломны не ограничивается каменными стенами. Мы поведаем вам мифы и легенды, которые бережно хранит наш город. Вы узнаете о польской авантюристке, заточенной в одной из башен, и проникнетесь духом старины, окунувшись в её трагическую историю. По пути мы обязательно посетим Соборную площадь — духовное сердце Коломны. Величественный Успенский собор, возвышающийся здесь, хранит память о подвигах Дмитрия Донского и других значимых событиях. Вы почувствуете атмосферу святости и величия, которая царит на этой древней площади. Эта экскурсия — не просто прогулка по городу, а настоящее путешествие в прошлое. Здесь каждый камень и каждая башня хранят свою уникальную историю, которую мы с удовольствием вам расскажем. Важная информация:
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коломенский кремль
- Грановитую башню
- Маринкину башню
- Пятницкие ворота
- Соборную площадь
- Тихвинский храм
- Успенский собор
- Брусенский монастырь
- Улицу Лажечникова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение музеев не включено в программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начинаем у Колокольни Иоанна Богослова
Завершение: У музея Калачная - улица Зайцева, дом 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
