Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию, так как трамвай отходит точно по расписанию. Туалета в трамвае нет.

Бесплатно на экскурсию допускаются дети ростом меньше 100 см. Для детей до 7-ми лет, людей с ОВЗ, многодетных семей и пенсионеров — скидка 10%, при обязательном предъявлении соответствующего документа.

Путешествуйте по времени на Коломенском трамвае желаний и пробуйте счастье на вкус, загадывая желания. Трамвайные экскурсии в Коломне очень популярны. Этот вид транспорта для Коломны имеет не меньшее значение, чем метро для Москвы. В Коломне экскурсии по городу проходят в необычном формате, в теплой, уютной атмосфере. В программе путешествия — большое количество бонусов. Между пассажирами проходит розыгрыш счастливого билета. Каждый экскурсант может оторвать из кассы настоящий билет советской эпохи, бросив в нее любую монетку. С помощью ретро-компостера можно прокомпостировать свой билет. Для заказа доступны маршруты разных направлений: «Почтовый трамвай», «Я уеду в Колычево», «Две плоскости», а также новогодний трамвай, программа на масленицу и трамвай для влюбленных. Уточняйте при бронировании, какой маршрут идет в вашу дату. Счастливые билеты быстро заканчиваются, поэтому бронировать лучше заранее. Это может стать семейным путешествием, впечатлениями о котором захочется делиться с близкими. Взрослые отправляются в детство, а дети в необычное приключение! Организационная информация: