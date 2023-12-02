Трамвай – одна из визитных карточек Коломны.
Увлекательная экскурсия на трамвае позволит вам поближе познакомиться с этим брендом Коломны, ощутить его уникальную атмосферу, полюбоваться городом с нового ракурса.
Увлекательная экскурсия на трамвае позволит вам поближе познакомиться с этим брендом Коломны, ощутить его уникальную атмосферу, полюбоваться городом с нового ракурса.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 8+
|800 ₽
|Билет для детей до 7-ми лет, людей с ОВЗ, многодетных семей и пенсионеров
|720 ₽
|Билет для детей, ростом до 100 см
|0 ₽
Описание
Путешествуйте по времени на Коломенском трамвае желаний и пробуйте счастье на вкус, загадывая желания. Трамвайные экскурсии в Коломне очень популярны. Этот вид транспорта для Коломны имеет не меньшее значение, чем метро для Москвы. В Коломне экскурсии по городу проходят в необычном формате, в теплой, уютной атмосфере. В программе путешествия — большое количество бонусов. Между пассажирами проходит розыгрыш счастливого билета. Каждый экскурсант может оторвать из кассы настоящий билет советской эпохи, бросив в нее любую монетку. С помощью ретро-компостера можно прокомпостировать свой билет. Для заказа доступны маршруты разных направлений: «Почтовый трамвай», «Я уеду в Колычево», «Две плоскости», а также новогодний трамвай, программа на масленицу и трамвай для влюбленных. Уточняйте при бронировании, какой маршрут идет в вашу дату. Счастливые билеты быстро заканчиваются, поэтому бронировать лучше заранее. Это может стать семейным путешествием, впечатлениями о котором захочется делиться с близкими. Взрослые отправляются в детство, а дети в необычное приключение! Организационная информация:
- Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию, так как трамвай отходит точно по расписанию. Туалета в трамвае нет.
- Бесплатно на экскурсию допускаются дети ростом меньше 100 см. Для детей до 7-ми лет, людей с ОВЗ, многодетных семей и пенсионеров — скидка 10%, при обязательном предъявлении соответствующего документа.
По субботам в 12.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты-сувениры
- Интерактивно-экскурсионная программа
- Проезд в трамвае
- Угощения «счастливыми билетами»
- Что не входит
- По желанию, после экскурсии, вы можете самостоятельно посетить Музей трамваев. Сообщите об этом при бронировании и мы поможем забронировать билеты и экскурсию.
- Также Вы можете заказать рейс только для Вашей компании
- Место начала и завершения?
- Депо, Коломна, проспект Кирова, д. 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 12.00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсию, так как трамвай отходит точно по расписанию. Туалета в трамвае нет.
- Бесплатно на экскурсию допускаются дети ростом меньше 100 см. Для детей до 7-ми лет, людей с ОВЗ, многодетных семей и пенсионеров - скидка 10%, при обязательном предъявлении соответствующего документа
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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