Вкусные места Коломны за один день

Погрузиться в историю города через купеческий стол, монастырские трапезы, калачи да пастилу
Коломна — город со вкусной историей.

На прогулке вы узнаете, чем угощались жители в позапрошлом веке, какие блюда подавали к столу и как формировались местные гастрономические традиции.

Мы поговорим о коломенских вкусных брендах — калаче, пастиле, медовухе и других специалитетах — и пройдём по местам, где прошлое до сих пор пахнет свежей выпечкой и мёдом.
Описание экскурсии

Улица Лажечникова. Начнём прогулку с самой оживлённой улицы города — коломенского Арбата. Расскажем о главных гастрономических местах. Гостям старше 18 лет предложим заглянуть в «Гербергъ 1-го нумера». Фишка заведения — напитки «Самогонной азбуки» на каждую букву русского алфавита.

Коломенский кремль и Брусенский монастырь. Пройдём по территории кремля и зайдём в действующий монастырь. Поговорим о монастырских садах и трапезах в обители.

Медовый сад. Заглянем в сад от медоварни С. Пупынина, где вы услышите о пасеках и старинном медоварении. По желанию вы купите медовуху или сбитень местного производства.

Ново-Голутвин монастырь. Посетим древнюю обитель, где обсудим историю монастыря и его современную жизнь. Заглянем в монастырскую лавку с местной молочной продукцией.

Храм Воскресения Словущего. Окажемся на месте княжеского дворца и поговорим о княжеских и царских пирах и о том, что было принято на них вкушать.

Лавка при Музее калача. Вы узнаете, какие калачи можно купить сегодня и откуда пошли выражения «дойти до ручки» и «закатать губу».

Кондитерская кухмейстера Шведова. Познакомимся с историей коломенского кондитера, выясним, что такое «конфект» и как выглядела кондитерская лавка в 19 веке.

Коломенский посад и пастила. Прогуляемся по посадским улицам и поговорим о музее пастилы и музейной фабрике. Разберёмся, какие виды пастилы бывают и где лучше всего её покупать.

По желанию программу можно закончить у трактира «Рыба», где подают блюда по старинным рецептам.

Организационные детали

  • Все дегустации и покупки оплачиваются дополнительно
  • В заведении «Гербергъ 1-го нумера» не всегда работает контактный бар, где можно заказать напитки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 20410 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.

