Коломна — город со вкусной историей. На прогулке вы узнаете, чем угощались жители в позапрошлом веке, какие блюда подавали к столу и как формировались местные гастрономические традиции. Мы поговорим о коломенских вкусных брендах — калаче, пастиле, медовухе и других специалитетах — и пройдём по местам, где прошлое до сих пор пахнет свежей выпечкой и мёдом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Улица Лажечникова. Начнём прогулку с самой оживлённой улицы города — коломенского Арбата. Расскажем о главных гастрономических местах. Гостям старше 18 лет предложим заглянуть в «Гербергъ 1-го нумера». Фишка заведения — напитки «Самогонной азбуки» на каждую букву русского алфавита.

Коломенский кремль и Брусенский монастырь. Пройдём по территории кремля и зайдём в действующий монастырь. Поговорим о монастырских садах и трапезах в обители.

Медовый сад. Заглянем в сад от медоварни С. Пупынина, где вы услышите о пасеках и старинном медоварении. По желанию вы купите медовуху или сбитень местного производства.

Ново-Голутвин монастырь. Посетим древнюю обитель, где обсудим историю монастыря и его современную жизнь. Заглянем в монастырскую лавку с местной молочной продукцией.

Храм Воскресения Словущего. Окажемся на месте княжеского дворца и поговорим о княжеских и царских пирах и о том, что было принято на них вкушать.

Лавка при Музее калача. Вы узнаете, какие калачи можно купить сегодня и откуда пошли выражения «дойти до ручки» и «закатать губу».

Кондитерская кухмейстера Шведова. Познакомимся с историей коломенского кондитера, выясним, что такое «конфект» и как выглядела кондитерская лавка в 19 веке.

Коломенский посад и пастила. Прогуляемся по посадским улицам и поговорим о музее пастилы и музейной фабрике. Разберёмся, какие виды пастилы бывают и где лучше всего её покупать.

По желанию программу можно закончить у трактира «Рыба», где подают блюда по старинным рецептам.

Организационные детали