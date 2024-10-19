Устройте необыкновенное путешествие для детей на Коломенском трамвае желаний.
На протяжении маршрута, в тематически украшенном трамвае, вам расскажут, что древность таит многие тайны и загадки, разгадывать которые — удел современной науки. Увидите город из окна трамвая и с высоты птичьего полета.
Поездка на трамвае превратится в путешествие во времени, турист как наблюдатель странствует по городу, узнавая историю города через почтовую службу.
На протяжении маршрута, в тематически украшенном трамвае, вам расскажут, что древность таит многие тайны и загадки, разгадывать которые — удел современной науки. Увидите город из окна трамвая и с высоты птичьего полета.
Поездка на трамвае превратится в путешествие во времени, турист как наблюдатель странствует по городу, узнавая историю города через почтовую службу.
Описание экскурсии
Коломна без трамвая, как Москва без метро Коломенский трамвай — это наш транспортный бренд. Коломна — единственный город Подмосковья, в котором существует развитое трамвайное сообщение. Коломенский трамвай — прадед российского трамвая, транспортное и промышленное наследие. Именно на Коломенском заводе в 1891 году был выпущен первый электрический трамвай в Российской империи. Коломенский трамвай пережил «лихие 90-е», кризис 2000 и пандемию. А ныне Коломенский трамвай единственный в Подмосковье, а по большому счету один из немногих в России, так как всего 6% городов могут похвастаться наличием трамвайных маршрутов. Это возможность увидеть город с другого ракурса — из больших окон трамвая. Ближайшие рейсы трамвая - 9 марта - Музыкальный трамвай, 15 марта - Почтовый трамвай О возможных маршрутах Вы можете выбрать экскурсию на трамвае наиболее интересной вам тематики. Сборные рейсы на трамвай, где Вы можете приобрести от 1 билета проходят по субботам в 11:30 дня. Трамвай — птица Город представляется в двух ракурсах: из окна трамвая и с высоты птичьего полета. Увлекательное путешествие по старинной улице на фоне кремлевских башен с посещением колокольни православного храма. Трамвайная история развития города о расширении его границ путем присоединения сел и деревень. Пересекая границу старинного города у Рязанской заставы, промчавшись в трамвайном вагончике по самой длинной улице города, перекусив «счастливым билетиком» и взмыв как птица над городом, можно ощутить настоящий 3D эффект. Я уеду в Колычево Вы узнаете:
- Как работает компостер и касса, откуда взялся фразеологизм «метр с кепкой»;
- Как правильно загадывать желание и какие билеты самые вкусные;
- Какой город – родина моторного трамвая, и где заграницей ездят российские трамваи;
- Насколько точно ходят ваши часы и где еще есть стрелки;
- Какие бывают пряники и как выглядят карамельки с трамваем 100-летней давности;
Как работает гаджет из прошлого трамвай-шкатулка. Почтовый трамвай История почты тонко вплетена в историю города. Поездка на трамвае превращается в путешествие во времени, турист как наблюдатель странствует по городу, узнавая историю города через почтовую службу. Одной из остановок становится библиотека, в которой происходит погружение в историю письма, создается каждым собственноручный шедевр – уникальная почтовая открытка. Следующим пунктом назначения является почта с погружением в профессию почтового работника и гашением марки штемпелем с Коломенским кремлём. А через несколько дней в качестве приятного послевкусия от экскурсии — ожидание и получение уникальной осязаемой открытки. Организационные детали:.
Как работает гаджет из прошлого трамвай-шкатулка. Почтовый трамвай История почты тонко вплетена в историю города. Поездка на трамвае превращается в путешествие во времени, турист как наблюдатель странствует по городу, узнавая историю города через почтовую службу. Одной из остановок становится библиотека, в которой происходит погружение в историю письма, создается каждым собственноручный шедевр – уникальная почтовая открытка. Следующим пунктом назначения является почта с погружением в профессию почтового работника и гашением марки штемпелем с Коломенским кремлём. А через несколько дней в качестве приятного послевкусия от экскурсии — ожидание и получение уникальной осязаемой открытки. Организационные детали:.
• Как работает гаджет из прошлого трамвай-шкатулка. Почтовый трамвай История почты тонко вплетена в историю города. Поездка на трамвае превращается в путешествие во времени, турист как наблюдатель странствует по городу, узнавая историю города через почтовую службу. Одной из остановок становится библиотека, в которой происходит погружение в историю письма, создается каждым собственноручный шедевр – уникальная почтовая открытка. Следующим пунктом назначения является почта с погружением в профессию почтового работника и гашением марки штемпелем с Коломенским кремлём. А через несколько дней в качестве приятного послевкусия от экскурсии — ожидание и получение уникальной осязаемой открытки. Организационные детали:
- Вся экскурсионная программа проходит в движущемся трамвае по городу. Продолжительность экскурсии – 90 минут;
- В программе посещение музеев. В музее «Калача» гостям представят театрализованную программу с дегустацией: посетители смогут не только узнать об истории этой выпечки и как правильно месить тесто, но и увидеть мастерство калачников, попробовать изделия на вкус. На сладкое – посещение музея «Коломенской пастилы», рецепты которой были возрождены;
- Ввиду большой привлекательности и востребованности музеев «Калача» и «Коломенской пастилы» необходимо раннее бронирование билетов. Просьба определиться с точным количеством группы (не более 30 человек). Количество билетов ограничено, и они действуют по сеансам. Период бронирования – за 1-2 месяца;
- Возможно попасть на сборную экскурсию, в случае заинтересованности, напишите гиду перед бронированием. Как бонус к экскурсионной программе - проведу экскурсию по исторической части Коломенского кремля. Длительность экскурсии - 2 часа.
Суббота 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр и достопримечательности Коломны, включая Коломенский кремль и храмы
- Уникальный «живой» музей, посвященный русскому калачу
- Музей «Коломенская пастила»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Интерактивное путешествие на Коломенском пряничном трамвае желаний - 800 руб./чел. (при заполняемости вагона 30 чел.)
- Экскурсия в музее «Калачная»: 500/600 руб. (будни/выходные) - взрослый 400/500 руб. (будни/выходные) - детский
- Экскурсия в музей «Коломенская пастила»: 650 руб. /взр., 100 руб. /дет. (до 7 лет)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, станция Коломна Казанской железной дороги
Завершение: Полянская улица, 4, Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень интересный вариант экскурсии. Гид Ольга заранее забронировала для нас экскурсию на трамвае и музей калача (музей пастилы забронировать не успели, т. к бронировали за 2 недели и билетов уже
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