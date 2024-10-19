Коломна без трамвая, как Москва без метро Коломенский трамвай — это наш транспортный бренд. Коломна — единственный город Подмосковья, в котором существует развитое трамвайное сообщение. Коломенский трамвай — прадед российского трамвая, транспортное и промышленное наследие. Именно на Коломенском заводе в 1891 году был выпущен первый электрический трамвай в Российской империи. Коломенский трамвай пережил «лихие 90-е», кризис 2000 и пандемию. А ныне Коломенский трамвай единственный в Подмосковье, а по большому счету один из немногих в России, так как всего 6% городов могут похвастаться наличием трамвайных маршрутов. Это возможность увидеть город с другого ракурса — из больших окон трамвая. Ближайшие рейсы трамвая - 9 марта - Музыкальный трамвай, 15 марта - Почтовый трамвай О возможных маршрутах Вы можете выбрать экскурсию на трамвае наиболее интересной вам тематики. Сборные рейсы на трамвай, где Вы можете приобрести от 1 билета проходят по субботам в 11:30 дня. Трамвай — птица Город представляется в двух ракурсах: из окна трамвая и с высоты птичьего полета. Увлекательное путешествие по старинной улице на фоне кремлевских башен с посещением колокольни православного храма. Трамвайная история развития города о расширении его границ путем присоединения сел и деревень. Пересекая границу старинного города у Рязанской заставы, промчавшись в трамвайном вагончике по самой длинной улице города, перекусив «счастливым билетиком» и взмыв как птица над городом, можно ощутить настоящий 3D эффект. Я уеду в Колычево Вы узнаете:

Как работает компостер и касса, откуда взялся фразеологизм «метр с кепкой»;

Как правильно загадывать желание и какие билеты самые вкусные;

Какой город – родина моторного трамвая, и где заграницей ездят российские трамваи;

Насколько точно ходят ваши часы и где еще есть стрелки;

Какие бывают пряники и как выглядят карамельки с трамваем 100-летней давности;

Как работает гаджет из прошлого трамвай-шкатулка. Почтовый трамвай История почты тонко вплетена в историю города. Поездка на трамвае превращается в путешествие во времени, турист как наблюдатель странствует по городу, узнавая историю города через почтовую службу. Одной из остановок становится библиотека, в которой происходит погружение в историю письма, создается каждым собственноручный шедевр – уникальная почтовая открытка. Следующим пунктом назначения является почта с погружением в профессию почтового работника и гашением марки штемпелем с Коломенским кремлём. А через несколько дней в качестве приятного послевкусия от экскурсии — ожидание и получение уникальной осязаемой открытки. Организационные детали:.

Как работает гаджет из прошлого трамвай-шкатулка. Почтовый трамвай История почты тонко вплетена в историю города. Поездка на трамвае превращается в путешествие во времени, турист как наблюдатель странствует по городу, узнавая историю города через почтовую службу. Одной из остановок становится библиотека, в которой происходит погружение в историю письма, создается каждым собственноручный шедевр – уникальная почтовая открытка. Следующим пунктом назначения является почта с погружением в профессию почтового работника и гашением марки штемпелем с Коломенским кремлём. А через несколько дней в качестве приятного послевкусия от экскурсии — ожидание и получение уникальной осязаемой открытки. Организационные детали:.

• Как работает гаджет из прошлого трамвай-шкатулка. Почтовый трамвай История почты тонко вплетена в историю города. Поездка на трамвае превращается в путешествие во времени, турист как наблюдатель странствует по городу, узнавая историю города через почтовую службу. Одной из остановок становится библиотека, в которой происходит погружение в историю письма, создается каждым собственноручный шедевр – уникальная почтовая открытка. Следующим пунктом назначения является почта с погружением в профессию почтового работника и гашением марки штемпелем с Коломенским кремлём. А через несколько дней в качестве приятного послевкусия от экскурсии — ожидание и получение уникальной осязаемой открытки. Организационные детали: