Интерактивное путешествие на традиционном Коломенском трамвае желаний

Устройте необыкновенное путешествие для детей на пряничном трамвае в преддверии Нового Года. На протяжении маршрута, в тематически украшенном трамвае, соберете новогоднюю посылку, раскрасите пряничный трамвай, соберете купаж чая и напишете письмо Деду Морозу, на которое вам поставят настоящую сургучную печать!

Вы посетите музеи забытого вкуса. В музее «Калача» гостям представят театрализованную программу с дегустацией: посетители смогут не только узнать об истории этой выпечки и как правильно месить тесто, но и увидеть мастерство калачников, попробовать изделия на вкус.

А на сладкое – посещение музея «Коломенской пастилы», рецепты которой были возрождены. Это новый тип музея: здесь сохраняется нематериальное наследие, эфемерное и ускользающее – вкусы, запахи, дегустация, культура бытования, манера речи.

Важно знать

Ввиду большой привлекательности и востребованности музеев «Калача» и «Коломенской пастилы» необходимо раннее бронирование билетов. Просьба определиться с точным количеством группы (не более 30 человек). Количество билетов ограничено, и они действуют по сеансам. Период бронирования – за 1-2 месяца.