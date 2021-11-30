Путешествие в сладкую сказку на Коломенском трамвае желаний

Устройте необыкновенное путешествие для детей на пряничном трамвае в преддверии Нового Года

Устройте необыкновенное путешествие для детей на пряничном трамвае в преддверии Нового Года.

На протяжении маршрута, в тематически украшенном трамвае, соберете новогоднюю посылку, раскрасите пряничный трамвай, соберете купаж чая и напишете письмо Деду Морозу, на которое вам поставят настоящую сургучную печать!
Путешествие в сладкую сказку на Коломенском трамвае желаний
Путешествие в сладкую сказку на Коломенском трамвае желаний
Путешествие в сладкую сказку на Коломенском трамвае желаний
Путешествие в сладкую сказку на Коломенском трамвае желаний
Путешествие в сладкую сказку на Коломенском трамвае желаний
Путешествие в сладкую сказку на Коломенском трамвае желаний
Путешествие в сладкую сказку на Коломенском трамвае желаний

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр и достопримечательности Коломны, включая Коломенский кремль и храмы
  • Уникальный «живой» музей, посвященный русскому калачу
  • Музей «Коломенская пастила»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Интерактивное путешествие на традиционном Коломенском трамвае желаний
Устройте необыкновенное путешествие для детей на пряничном трамвае в преддверии Нового Года. На протяжении маршрута, в тематически украшенном трамвае, соберете новогоднюю посылку, раскрасите пряничный трамвай, соберете купаж чая и напишете письмо Деду Морозу, на которое вам поставят настоящую сургучную печать!
Вы посетите музеи забытого вкуса. В музее «Калача» гостям представят театрализованную программу с дегустацией: посетители смогут не только узнать об истории этой выпечки и как правильно месить тесто, но и увидеть мастерство калачников, попробовать изделия на вкус.
А на сладкое – посещение музея «Коломенской пастилы», рецепты которой были возрождены. Это новый тип музея: здесь сохраняется нематериальное наследие, эфемерное и ускользающее – вкусы, запахи, дегустация, культура бытования, манера речи.

Важно знать

Ввиду большой привлекательности и востребованности музеев «Калача» и «Коломенской пастилы» необходимо раннее бронирование билетов. Просьба определиться с точным количеством группы (не более 30 человек). Количество билетов ограничено, и они действуют по сеансам. Период бронирования – за 1-2 месяца.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида.
Что не входит?
  • Билеты:
  • Интерактивное путешествие на Коломенском пряничном трамвае желаний (650 руб. / чел. (при заполняемости вагона 30 чел. ))
  • Экскурсия в музее «Калачная» (400/500 руб. (будни/выходные) – взрослый 300/400 руб. (будни/выходные) – детский 200 руб. – социальный
  • Экскурсия в музей «Коломенская пастила» (650 руб. – взрослый 100 руб. – детский (до 7 лет).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, станция Коломна Казанской железной дороги
Завершение: Полянская улица, 4, Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00

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