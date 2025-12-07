Мои заказы

Памятник паровозу Л-0012 – экскурсии в Коломне

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник паровозу Л-0012» в Коломне, цены от 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия по городу на трамвае
На трамвае
1 час
58 отзывов
Групповая
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
13 дек в 11:30
20 дек в 11:30
900 ₽ за человека
Свидание с Коломной
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Коломны
Коломна - идеальное место для романтических прогулок. Узнайте о великих историях любви, которые разворачивались на её улицах и в древнем кремле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Трамвайная экскурсия по Коломне в формате 5Д
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
Трамвайная экскурсия по Коломне в формате 5Д
Под стук колёс узнать город при помощи всех органов чувств
Начало: В районе ул. Гражданская
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
1400 ₽ за человека
Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
Пешая
1.5 часа
-
5%
8 отзывов
Квест
до 11 чел.
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: В кремле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7125 ₽7500 ₽ за всё до 11 чел.
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Пешая
1.5 часа
-
5%
10 отзывов
Билеты
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
13 дек в 11:00
14 дек в 13:00
от 7125 ₽7500 ₽ за всё до 10 чел.
Коломенский кремль: путешествие в прошлое с историком
Пешая
1.5 часа
-
5%
4 отзыва
Групповая
до 14 чел.
Коломенский кремль: путешествие в прошлое с историком
Глубоко погрузиться в богатую историю города
Начало: На площади Двух Революций возле колокольни церква ...
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 11:30
19 дек в 12:00
20 дек в 12:00
1140 ₽1200 ₽ за человека

