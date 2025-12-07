Групповая
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
13 дек в 11:30
20 дек в 11:30
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Коломны
Коломна - идеальное место для романтических прогулок. Узнайте о великих историях любви, которые разворачивались на её улицах и в древнем кремле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Трамвайная экскурсия по Коломне в формате 5Д
Под стук колёс узнать город при помощи всех органов чувств
Начало: В районе ул. Гражданская
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
1400 ₽ за человека
-
5%
Квест
до 11 чел.
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: В кремле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7125 ₽
7500 ₽ за всё до 11 чел.
-
5%
Билеты
Кремль, сбитень и катание на повозке - зимняя Коломна
Погрузитесь в атмосферу зимней Коломны: Кремль, сбитень и катание на повозке. Узнайте историю города и насладитесь русскими традициями
Начало: Москворецкая набережная
13 дек в 11:00
14 дек в 13:00
от 7125 ₽
7500 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Групповая
до 14 чел.
Коломенский кремль: путешествие в прошлое с историком
Глубоко погрузиться в богатую историю города
Начало: На площади Двух Революций возле колокольни церква ...
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 11:30
19 дек в 12:00
20 дек в 12:00
1140 ₽
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 декабря 2025Трамвайная экскурсия по Коломне в формате 5ДДата посещения: 1 декабря 2025Спасибо за экскурсию!
Получили новую информацию о городе
Понравился формат проведения!
Трамвай желаний вернул в детство, когда веришь в чудо!
Правда я и сейчас верю)
- ЕЕлена29 октября 2025Для детей-шикарно. Взрослым бы не советовала.
Сколько стоит экскурсия по Коломне в декабре 2025
Сейчас в Коломне в категории "Памятник паровозу Л-0012" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 900 до 7125 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
