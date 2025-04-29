Билеты
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
1200 ₽ за билет
Билеты
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экоферма и сыроварня в Луховицах
Увлекательная групповая экскурсия на экоферму и сыроварню в Луховицах. Узнайте о процессе сыроварения и насладитесь дегустацией, общаясь с милыми козочками
Начало: На экоферме в Луховицах
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:30
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Коломны
Коломна - идеальное место для романтических прогулок. Узнайте о великих историях любви, которые разворачивались на её улицах и в древнем кремле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Билеты
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3001 ₽
3334 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия29 апреля 2025Идеальное знакомство с КоломнойДата посещения: 29 апреля 2025Очень понравилась экскурсия. Маргарита профессиональный гид и прекрасный человек. Общение прошло в тёплой дружеской атмосфере, узнала много нового и интересного. Гида рекомендую. Если ещё буду в Коломне, обязательно пойду на экскурсию с Маргаритой. Спасибо!
- ввадим8 декабря 2025Все очень понравилось, Маргарита большая молодец,
- ммарина4 декабря 2025Божечки, как же это было чудесно! Во-первых, действительно очень познавательная экскурсия по сыроварне, много информации, которая легко и игриво подана.
- ННадежда1 декабря 2025Нам все понравилось)
- ЕЕлена24 ноября 2025Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!
- ААлександр16 ноября 2025Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!
- ТТатьяна12 ноября 2025Очень интересная экскурсия в прекрасном городе!!! Рекомендую 🤗
- ААлена9 ноября 2025Экскурсию у нас проводила Ольга, сотрудник Экофермы. Также нам очень повезло и про производство сыров нам рассказал сам главный технолог
- ММария5 ноября 2025Мы посетили экскурсию «Свидание с Коломной», нашим гидом была Ирина. Спасибо за прекрасную экскурсию!
В нашей компании был ребёнок 11 лет, всем было интересно и увлекательно, прекрасная речь и знание гида! Рекомендую!
- ТТикунова4 ноября 2025Все супер!
Накормили, напоили, козочек показали, сыры показали. Запах в сыроварне - бомба.
- ССветлана1 ноября 2025Очень интересная экскурсия. Спасибо Юлии за интересный рассказ. Даже дождь был не помеха. Всё было супер.
- ЕЕвгений26 октября 2025Отличная экскурсия, отличный гид Маргарита! Для общего понимания древности Коломны самое то)
- ММаргарита24 октября 2025Экскурсию проводил другой гид, не Маргарита. Содержательно, спокойно, со знанием дела и интересными деталями. Рекомендую.
- ААнастасия11 октября 2025Добрый вечер! Уезжаем из Коломны под приятным впечатлением. Шикарно проведена экскурсия. Интересно, позновательно, литературно! 👍
Экскурсовод Маргарита очень приятная, начитанная, время пролетело незаметно!
- ММарина4 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод все очень подробно рассказал. Единственное, что подпортило впечатление это перенос экскурсии на несколько минут. В целом экскурсию рекомендую.
- ДДарья28 сентября 2025Отличная экскурсия! Рассказчица болеет и любит свое дело. Информация понятная. Никакой спешки, никакого ощущения безучастности. Я считаю очень хорошо все было. Спасибо
- ССветлана28 сентября 2025Это была очень интересная и познавательная экскурсия! Самостоятельно мы бы точно многие места не посетили. Анна великолепный экскурсовод👏👏👏
- ММарина22 сентября 2025Благодарим Ирину за интересную экскурсию! Свидание с городом получилось прекрасным)
- ТТатьяна21 сентября 2025Все очень понравилось, Маргарита очень здорово провела экскурсию!!!
- ЮЮлия20 сентября 2025Получилась приятная и интересная прогулка. Время пролетело не заметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Коломне в декабре 2025
Сейчас в Коломне в категории "Романтические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1200 до 4500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 319 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Коломне на 2025 год по теме «Романтические», 319 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль