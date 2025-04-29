читать дальше

Во-вторых, прям очень вкусный сыр на дегустации. Боялись, что козий сыр будет пахнут и вообще будет не самым приятным (по прошлому опыту), но местный - просто сказка, ооочень вкусно! Приятно, что узнав, что мы не пьем алкоголь, заменили организаторы заменили нам его на вкуснейший час с чабрецом и мятой, спасибо большое! И конечно, милейшие козочки, козлы, кролики, курочки, индюшки, гусики, алабаи! И везде так чисто, аккуратно, видно, что животинок любят и заботятся о них. Вообще ощущение, что всё там не для коммерции, а для любви и уважения и к животным, и к людям. Прекрасная территория, классные домики, в которых захотелось сразу остаться, так там всё уютно и продуманно. Огромная сердечная благодарность Ольге за удивительную экскурсию и душевное отношение! Совершенно уверена, что вернёмся ещё не раз. Вы сделали нас счастливыми!