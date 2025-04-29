Мои заказы

Романтические экскурсии по Коломне

Найдено 6 экскурсий в категории «Романтические» в Коломне, цены от 1200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Идеальное знакомство с Коломной
Пешая
2 часа
94 отзыва
Билеты
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
1200 ₽ за билет
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
3 часа
92 отзыва
Билеты
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах - из Коломны
Пешая
3 часа
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экоферма и сыроварня в Луховицах
Увлекательная групповая экскурсия на экоферму и сыроварню в Луховицах. Узнайте о процессе сыроварения и насладитесь дегустацией, общаясь с милыми козочками
Начало: На экоферме в Луховицах
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:30
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3350 ₽ за человека
Свидание с Коломной
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Коломны
Коломна - идеальное место для романтических прогулок. Узнайте о великих историях любви, которые разворачивались на её улицах и в древнем кремле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
1.5 часа
-
10%
26 отзывов
Билеты
Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
Исследовать весь исторический квартал, погрузиться в прошлое города и ощутить дух русской провинции
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽5000 ₽ за всё до 10 чел.
Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
Пешая
1.5 часа
-
10%
87 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3001 ₽3334 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    29 апреля 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Дата посещения: 29 апреля 2025
    Очень понравилась экскурсия. Маргарита профессиональный гид и прекрасный человек. Общение прошло в тёплой дружеской атмосфере, узнала много нового и интересного. Гида рекомендую. Если ещё буду в Коломне, обязательно пойду на экскурсию с Маргаритой. Спасибо!
  • в
    вадим
    8 декабря 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Все очень понравилось, Маргарита большая молодец,
  • м
    марина
    4 декабря 2025
    Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах - из Коломны
    Божечки, как же это было чудесно! Во-первых, действительно очень познавательная экскурсия по сыроварне, много информации, которая легко и игриво подана.
    читать дальше

    Во-вторых, прям очень вкусный сыр на дегустации. Боялись, что козий сыр будет пахнут и вообще будет не самым приятным (по прошлому опыту), но местный - просто сказка, ооочень вкусно! Приятно, что узнав, что мы не пьем алкоголь, заменили организаторы заменили нам его на вкуснейший час с чабрецом и мятой, спасибо большое! И конечно, милейшие козочки, козлы, кролики, курочки, индюшки, гусики, алабаи! И везде так чисто, аккуратно, видно, что животинок любят и заботятся о них. Вообще ощущение, что всё там не для коммерции, а для любви и уважения и к животным, и к людям. Прекрасная территория, классные домики, в которых захотелось сразу остаться, так там всё уютно и продуманно. Огромная сердечная благодарность Ольге за удивительную экскурсию и душевное отношение! Совершенно уверена, что вернёмся ещё не раз. Вы сделали нас счастливыми!

    Божечки, как же это было чудесно! Во-первых, действительно очень познавательная экскурсия по сыроварне, много информации, котораяБожечки, как же это было чудесно! Во-первых, действительно очень познавательная экскурсия по сыроварне, много информации, которая
  • Н
    Надежда
    1 декабря 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Нам все понравилось)
  • Е
    Елена
    24 ноября 2025
    Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
    Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!
    Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!Очень душевная прогулка. Анна, спасибо!
  • А
    Александр
    16 ноября 2025
    Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
    Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!
    Выражаем огромную благодарность Марии за экскурсию! Познавательно, профессионально! Всем рекомендую! Лучше один раз увидеть и услышать лично!
  • Т
    Татьяна
    12 ноября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Очень интересная экскурсия в прекрасном городе!!! Рекомендую 🤗
  • А
    Алена
    9 ноября 2025
    Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах - из Коломны
    Экскурсию у нас проводила Ольга, сотрудник Экофермы. Также нам очень повезло и про производство сыров нам рассказал сам главный технолог
    читать дальше

    Евгений. Удалось посмотреть само производство, там где сыры выдерживаются, прогулялись по загонам для коз, кроликов, кур, гусей, индюков и пообщались со многими кошками)
    Пообедали, было очень вкусно)
    Напоследок купили продукцию в фирменном магазине)

  • М
    Мария
    5 ноября 2025
    Свидание с Коломной
    Мы посетили экскурсию «Свидание с Коломной», нашим гидом была Ирина. Спасибо за прекрасную экскурсию!
    В нашей компании был ребёнок 11 лет, всем было интересно и увлекательно, прекрасная речь и знание гида! Рекомендую!
  • Т
    Тикунова
    4 ноября 2025
    Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах - из Коломны
    Все супер!
    Накормили, напоили, козочек показали, сыры показали. Запах в сыроварне - бомба.
  • С
    Светлана
    1 ноября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Очень интересная экскурсия. Спасибо Юлии за интересный рассказ. Даже дождь был не помеха. Всё было супер.
    Очень интересная экскурсия. Спасибо Юлии за интересный рассказ. Даже дождь был не помеха. Всё было супер
  • Е
    Евгений
    26 октября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Отличная экскурсия, отличный гид Маргарита! Для общего понимания древности Коломны самое то)
    Отличная экскурсия, отличный гид Маргарита! Для общего понимания древности Коломны самое то)Отличная экскурсия, отличный гид Маргарита! Для общего понимания древности Коломны самое то)
  • М
    Маргарита
    24 октября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Экскурсию проводил другой гид, не Маргарита. Содержательно, спокойно, со знанием дела и интересными деталями. Рекомендую.
  • А
    Анастасия
    11 октября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Добрый вечер! Уезжаем из Коломны под приятным впечатлением. Шикарно проведена экскурсия. Интересно, позновательно, литературно! 👍
    Экскурсовод Маргарита очень приятная, начитанная, время пролетело незаметно!
  • М
    Марина
    4 октября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод все очень подробно рассказал. Единственное, что подпортило впечатление это перенос экскурсии на несколько минут. В целом экскурсию рекомендую.
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод все очень подробно рассказал. Единственное, что подпортило впечатление это перенос экскурсии наЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод все очень подробно рассказал. Единственное, что подпортило впечатление это перенос экскурсии наЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод все очень подробно рассказал. Единственное, что подпортило впечатление это перенос экскурсии наЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод все очень подробно рассказал. Единственное, что подпортило впечатление это перенос экскурсии наЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод все очень подробно рассказал. Единственное, что подпортило впечатление это перенос экскурсии на
  • Д
    Дарья
    28 сентября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Отличная экскурсия! Рассказчица болеет и любит свое дело. Информация понятная. Никакой спешки, никакого ощущения безучастности. Я считаю очень хорошо все было. Спасибо
    Отличная экскурсия! Рассказчица болеет и любит свое дело. Информация понятная. Никакой спешки, никакого ощущения безучастности. ЯОтличная экскурсия! Рассказчица болеет и любит свое дело. Информация понятная. Никакой спешки, никакого ощущения безучастности. ЯОтличная экскурсия! Рассказчица болеет и любит свое дело. Информация понятная. Никакой спешки, никакого ощущения безучастности. ЯОтличная экскурсия! Рассказчица болеет и любит свое дело. Информация понятная. Никакой спешки, никакого ощущения безучастности. ЯОтличная экскурсия! Рассказчица болеет и любит свое дело. Информация понятная. Никакой спешки, никакого ощущения безучастности. ЯОтличная экскурсия! Рассказчица болеет и любит свое дело. Информация понятная. Никакой спешки, никакого ощущения безучастности. ЯОтличная экскурсия! Рассказчица болеет и любит свое дело. Информация понятная. Никакой спешки, никакого ощущения безучастности. Я
  • С
    Светлана
    28 сентября 2025
    Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
    Это была очень интересная и познавательная экскурсия! Самостоятельно мы бы точно многие места не посетили. Анна великолепный экскурсовод👏👏👏
    Это была очень интересная и познавательная экскурсия! Самостоятельно мы бы точно многие места не посетили. Анна великолепный экскурсовод👏👏👏Это была очень интересная и познавательная экскурсия! Самостоятельно мы бы точно многие места не посетили. Анна великолепный экскурсовод👏👏👏Это была очень интересная и познавательная экскурсия! Самостоятельно мы бы точно многие места не посетили. Анна великолепный экскурсовод👏👏👏Это была очень интересная и познавательная экскурсия! Самостоятельно мы бы точно многие места не посетили. Анна великолепный экскурсовод👏👏👏Это была очень интересная и познавательная экскурсия! Самостоятельно мы бы точно многие места не посетили. Анна великолепный экскурсовод👏👏👏
  • М
    Марина
    22 сентября 2025
    Свидание с Коломной
    Благодарим Ирину за интересную экскурсию! Свидание с городом получилось прекрасным)
  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2025
    Идеальное знакомство с Коломной
    Все очень понравилось, Маргарита очень здорово провела экскурсию!!!
  • Ю
    Юлия
    20 сентября 2025
    Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
    Получилась приятная и интересная прогулка. Время пролетело не заметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Идеальное знакомство с Коломной
  2. Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
  3. Групповая экскурсия по экоферме и сыроварне в Луховицах - из Коломны
  4. Свидание с Коломной
  5. Тёплый прием в древней Коломне (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Соборная площадь
  4. Кремль
  5. Пятницкие ворота
  6. Маринкина Башня
  7. Успенский Собор
  8. Успенский Брусенский монастырь
  9. Церковь Николы на Посаде
  10. Памятник Водовозу
Сколько стоит экскурсия по Коломне в декабре 2025
Сейчас в Коломне в категории "Романтические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1200 до 4500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 319 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Коломне на 2025 год по теме «Романтические», 319 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль