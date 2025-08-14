Экскурсия по Коломне предлагает путешествие в прошлое с помощью старинных фотографий и открыток. Участники смогут увидеть, как выглядел город в начале XX века, и сравнить его с современными видами.
Подъём на колокольню добавит впечатлений, а рассказы о местах на снимках сделают прогулку познавательной.
Это уникальная возможность ощутить дух времени и сделать собственные фотографии на фоне исторических пейзажей
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные ретро-фотографии
- 🏰 Исторические панорамы
- 🔍 Сравнение прошлого и настоящего
- 📚 Интересные рассказы о городе
- ⛪ Подъём на колокольню
Что можно увидеть
- Колокольня
Описание экскурсииПогружение в прошлое — в сравнении с настоящим Первые панорамные снимки города были сделаны ещё в 1873 году. Все видовые открытки делались с фотографий. Фотографы работали высокопрофессионально. Сюжеты на открытках сделаны композиционно грамотно, художественно выразительно. Фотомастера искали наиболее выгодные точки для съёмки, наиболее интересны панорамные виды Коломны, снятые с колоколен. Вы увидите ту, настоящую Коломну, сохраненную на ретро-изображениях, сравните виды города с городом нашего времени и даже сможете сделать свои, уникальные снимки панорам, изображенных на ретро-фотографиях. Кстати, на колокольню подняться мы с вами тоже сможем (стоимость посещения колокольни не включена в цену). И конечно, вы не останетесь без рассказа о местах, изображенных на снимках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ямская башня
- Храм и колокольня Иоанна Богослова
- Успенский Брусенский монастырь
- Грановитая башня
- Маринкина башня
- Соборная площадь
- Успенский кафедральный собор
- Пятницкие ворота
- Бобреневский наплавной мост
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение колокольни
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, улица Лажечникова, 1а
Завершение: Улица Зайцева, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
14 авг 2025
Спасибо! Всё очень понравилось!
Отдельная благодарность экскурсоводу Татьяне. Экскурсия очень познавательна, проведена на высоком профессиональном уровне
С
Светлана
7 июл 2025
Замечательный экскурсовод с хорошо поставленной речью, умеет общаться с людьми, приятная. Прогулка в ее компании оживила город!
Д
Дмитрий
5 мая 2025
Входит в следующие категории Коломны
