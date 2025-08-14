Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по Коломне предлагает путешествие в прошлое с помощью старинных фотографий и открыток. Участники смогут увидеть, как выглядел город в начале XX века, и сравнить его с современными видами.



Подъём на колокольню добавит впечатлений, а рассказы о местах на снимках сделают прогулку познавательной.



Татьяна Ваш гид в Коломне Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком 3500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Что можно увидеть Колокольня

Описание экскурсии Погружение в прошлое — в сравнении с настоящим Первые панорамные снимки города были сделаны ещё в 1873 году. Все видовые открытки делались с фотографий. Фотографы работали высокопрофессионально. Сюжеты на открытках сделаны композиционно грамотно, художественно выразительно. Фотомастера искали наиболее выгодные точки для съёмки, наиболее интересны панорамные виды Коломны, снятые с колоколен. Вы увидите ту, настоящую Коломну, сохраненную на ретро-изображениях, сравните виды города с городом нашего времени и даже сможете сделать свои, уникальные снимки панорам, изображенных на ретро-фотографиях. Кстати, на колокольню подняться мы с вами тоже сможем (стоимость посещения колокольни не включена в цену). И конечно, вы не останетесь без рассказа о местах, изображенных на снимках.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ямская башня

Храм и колокольня Иоанна Богослова

Успенский Брусенский монастырь

Грановитая башня

Маринкина башня

Соборная площадь

Успенский кафедральный собор

Пятницкие ворота

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Посещение колокольни Где начинаем и завершаем? Начало: Коломна, улица Лажечникова, 1а Завершение: Улица Зайцева, 1 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов