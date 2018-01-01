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Увлекательное знакомство с Коломной

4.9
15 отзывов
Никита К.
Никита К. – Гид из Коломны
Увлекательное знакомство с Коломной
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 400 ₽ за человека

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Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной

Что вы увидите

  • Вы увидите историческую Коломну с разных ракурсов
  • мы с Вами пройдемся по древним улочкам Кремля и посада в приятной дружеской атмосфере
  • познакомим вас с архитектурой города
  • памятниками
  • поведаем историю города и известных людей
  • чьи имена остались в истории нашего города.
Мы познакомим Вас со старинным подмосковным городом Коломна, погрузим Вас в его уютную атмосферу и окунем в многовековую историю 📖 этого чудесного города.
Вместе с Вами мы сделаем более 3500 шагов по улицам наполненных историей, увидим самые красивые 🤩 места и архитектуру.
Вся прогулка 👣 занимает около 2х часов, экскурсия ⛳ проходит в форме диалога, мы стараемся вовлечь в общение каждого участника. Вас ждут не только интересные рассказы и истории, но и загадки)
За эти 2 часа Вы увидите историческую часть города с разных ракурсов, познакомитесь с историей города и узнаете много увлекательных фактов, а так же окунитесь в литературную жизнь Коломны, ведь мы Вас познакомим с писателями и поэтами чьи имена вписались в историю нашего города.
По окончанию прогулки Вас ждут приятные подарки на память!
Что входит
  • Услуги гида
  • хорошее настроение и памятные подарки.
Начало
🚩 г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1.
Место завершения
🏁 Недалеко от музея Пастилы
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной
Увлекательное знакомство с Коломной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Никита К.
Никита К.
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15 отзывов оставили туристы

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