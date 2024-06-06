Успенский Брусенский монастырь – экскурсии в Коломне

Найдено 11 экскурсий в категории «Успенский Брусенский монастырь» в Коломне, цены от 2 380 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мифы и предания Коломенской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
246 отзывов
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 5 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Коломна - град соцарственный
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380 за всё до 5 чел.
Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
119 отзывов
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698 за всё до 6 чел.
Коломенские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 15 чел.
Коломенский кремль и Посад за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
О Коломне - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Два в одном: Коломна и Зарайск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 15 чел.
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Душевная экскурсия по вечерней Коломне: от кремля до Посада
Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
3 800 за всё до 10 чел.
Свидание с Коломной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание с Коломной
Погрузиться в атмосферу любви и романтики в антураже древнего города
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Коломна - град соцарственный
    Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Мы в третий раз приходили к Марии на квест, и каждый раз это было чуть-чуть по-новому, но всегда интересно. Удивительный
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    формат, когда ты с легкостью запоминаешь любые даты, имена, события – и при этом получаешь море удовольствия от прогулки. Спасибо большое! Буду рекомендовать вас друзьям - и приедем к вам еще, на другие программы)

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Коломенский кремль и Посад за 1 день
    Впервые Посетили Коломну в конце мая 2024 года. Заказали экскурсию с гидом Анной по территории Кремля и Посада. Были с
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    детьми 15 летними. Наша прогулка длилась 2,5 часа, но мы не заметили, как время пролетело. Анна очень хорошо чувствует собеседников, быстро реагирует на вопросы и выстраивает беседу в интересном ключе. Мы все остались очень довольными, даже наши подростки, которые слово «экскурсия» воспринимают в штыки!

    Впервые Посетили Коломну в конце мая 2024 года. Заказали экскурсию с гидом Анной по территории Кремля
  • М
    Мотлич
    28 мая 2024
    Коломенский кремль и Посад за 1 день
    Все супер! Анна благодарю! 🙏🏻
  • Ч
    Чижик
    28 мая 2024
    Коломенские истории любви
    Спасибо. Экскурсия понравилась! Очень интересно! И актуально, и исторически.
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Отличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняя дочь с восторгом прослушала всю информацию о Коломне.
    Отличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняяОтличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняяОтличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняя
  • Л
    Леонид
    20 мая 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Здравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид Екатерина. Квест рассчитывался на подростка 10 лет. Это был уже не первый наш
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    квест, и данный вид знакомства с городами очень нравится. С первых минут ребенок был заинтересован и увлечен поиском заветной секретной книги. Екатерина давала основные памятные даты и сведения, которые точно остались после завершения квеста. Неспешная прогулка как оказалась продлилась более 1,5 часов. Время прошло просто незаметно. В итоге двигаясь по страницам истории и Коломенскому Кремлю мы разгадали тайну древней книги. Спасибо за экскурсию!

    Здравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид ЕкатеринаЗдравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид ЕкатеринаЗдравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид Екатерина

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Успенский Брусенский монастырь»

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Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
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