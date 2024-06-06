читать дальше квест, и данный вид знакомства с городами очень нравится. С первых минут ребенок был заинтересован и увлечен поиском заветной секретной книги. Екатерина давала основные памятные даты и сведения, которые точно остались после завершения квеста. Неспешная прогулка как оказалась продлилась более 1,5 часов. Время прошло просто незаметно. В итоге двигаясь по страницам истории и Коломенскому Кремлю мы разгадали тайну древней книги. Спасибо за экскурсию!

Здравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид Екатерина. Квест рассчитывался на подростка 10 лет. Это был уже не первый наш