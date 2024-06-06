1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Душевная экскурсия по вечерней Коломне: от кремля до Посада
Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание с Коломной
Погрузиться в атмосферу любви и романтики в антураже древнего города
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
- ЕЕлена2 июня 2024Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
- ЕЕлена1 июня 2024Мы в третий раз приходили к Марии на квест, и каждый раз это было чуть-чуть по-новому, но всегда интересно. Удивительный
- ААнна30 мая 2024Все понравилось. Был великолепный, тёплый майский день. С удовольствием послушали интересную информацию отвороте Коломна.
- ММарина30 мая 2024Впервые Посетили Коломну в конце мая 2024 года. Заказали экскурсию с гидом Анной по территории Кремля и Посада. Были с
- ММотлич28 мая 2024Все супер! Анна благодарю! 🙏🏻
- ЧЧижик28 мая 2024Спасибо. Экскурсия понравилась! Очень интересно! И актуально, и исторически.
- ААнжелика27 мая 2024Отличная экскурсия! Александр, человек который отлично знает историю своего города, талантливый рассказчик с юмором, даже 10-летняя дочь с восторгом прослушала всю информацию о Коломне.
- ЛЛеонид20 мая 2024Здравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид Екатерина. Квест рассчитывался на подростка 10 лет. Это был уже не первый наш
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Успенский Брусенский монастырь»
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