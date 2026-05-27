Эта экскурсия для тех, кто хочет узнать о Коломенском кремле без нудных лекций.
Мы пройдём по исторической части города, рассмотрим детали народного костюма и вспомним легенды и факты о достопримечательностях. Поговорим как добрые друзья — с шутками, байками и загадками.
Описание экскурсии
- Мы пройдём по территории Коломенского кремля, от начала улицы Лажечникова до Пятницких ворот.
- Я расскажу о знаковых местах, облекая факты в доступную и увлекательную форму.
- Вы узнаете, какие вывески могли быть на этих домах, какие исторические анекдоты связаны с Коломной купеческой и какие забавные суеверия существуют по сей день.
- Найдёте весёлые ответы на интересные загадки.
- И примерите элементы народного костюма для колоритных фотографий.
Организационные детали
- Я помогу вам в фотосъёмке на телефон (подскажу локации и постановку кадра).
- Дополнительно можно заказать съёмку на мой фотоаппарат с постобработкой 10 снимков (детали уточняйте в переписке).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда:
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 100 туристов
Я профессиональный гид, историк, автор собственных экскурсионных программ и мастер-классов, а также сотрудник паломнической службы Коломенской епархии.
