Александр проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Знакомство с красавицей-Коломной

Наша прогулка 👣 начнется на Житной площади, где вы увидите старинные торговые ряды и памятник, посвященный Отечественной войне 1812 года. Далее мы отправимся исследовать Коломенский кремль — чудо культурной, инженерной и архитектурной мысли XVI века. Вы полюбуетесь Пятницкими и Михайловскими воротами, посетите Соборную площадь и оцените ансамбль Ново-Голутвина Троицкого монастыря. А также подниметесь на колокольню и насладитесь чарующими панорамами древнего города и Москвы-реки.

Прошлое и настоящее Коломны

Коломна — город 🏙️ с богатой историей 📖. Вы услышите, почему ее называют «духовным центром Подмосковья», как она стала родоначальницей российской государственности и что связывает ее с Мариной Мнишек. Кроме того, я расскажу о зажиточном коломенском купечестве и о создателях стратегических ракет, так напугавших Америку во времена Карибского кризиса. Помогу вам ощутить местный колорит и поясню, почему Коломенский кремль ныне — не только памятник истории, но и настоящий жилой район со школой, садами и дачами.

Организационные детали

Подъем на колокольню не включен в стоимость: 50 рублей с человека.