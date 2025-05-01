Александр проводит ещё 2 экскурсии

Путешествие в Коломну откроет тайны её прошлого и настоящего. Увидите старинные площади, кремль и монастыри, ощутите атмосферу древнего города
Коломна - жемчужина Подмосковья с богатой историей. Здесь, на Житной площади, вы увидите памятник 1812 года и старинные торговые ряды.
В Коломенском кремле, чуде архитектуры 16 века, можно не только изучить историю, но и увидеть, как он живёт сегодня. Соборная площадь и Ново-Голутвин монастырь впечатляют своим величием. Истории о купцах и стратегических ракетах делают экскурсию незабываемой
Лучшее время для посещения Коломны - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и летом город оживает, открываются кафе и музеи. Осенью, в октябре и ноябре, также можно насладиться атмосферой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, Коломна особенно красива под снегом, но холод может ограничить время на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Житная площадь
Коломенский кремль
Соборная площадь
Ново-Голутвин монастырь
Описание экскурсии
Знакомство с красавицей-Коломной
Наша прогулка начнется на Житной площади, где вы увидите старинные торговые ряды и памятник, посвященный Отечественной войне 1812 года. Далее мы отправимся исследовать Коломенский кремль — чудо культурной, инженерной и архитектурной мысли 16 века. Вы посетите Соборную площадь и оцените ансамбль Ново-Голутвина Троицкого монастыря.
Прошлое и настоящее Коломны
Коломна — город с богатой историей. Вы услышите, почему ее называют «духовным центром Подмосковья», как она стала родоначальницей российской государственности и что связывает ее с Мариной Мнишек. Кроме того, я расскажу о зажиточном коломенском купечестве и о создателях стратегических ракет, так напугавших Америку во времена Карибского кризиса. Помогу вам ощутить местный колорит и поясню, почему Коломенский кремль ныне — не только памятник истории, но и настоящий жилой район со школой, садами и дачами.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Двух Революций
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 3728 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я кандидат наук, педагог, краевед и профессиональный гид с 20-летним опытом работы. С радостью покажу вам Коломну, Зарайск, Луховицы или Каширу и расскажу о них действительно интересные факты и легенды.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Нам не слишком повезло с погодой, зато, без сомнения, повезло с экскурсией и гидом. Александр провёл нас по Кремлю вдумчиво и увлекательно — то под дождём, то в короткие минуты читать дальшеуменьшить
затишья. Несмотря на капризы природы, мы полностью погрузились в историю: Александр мастерски сочетал интересные факты с целостным, логичным повествованием. Мы заслушивались.
Для нас это было первое знакомство с Коломной, и многое стало настоящим открытием. В нашей небольшой компании было шестеро, из них четверо - подростки, и все остались под большим впечатлением. Теперь хочется ещё глубже изучить темы, которые затронул гид!
Однозначно рекомендуем Александра — даже дождь не помешал нам получить удовольствие от прогулки и узнать массу нового.
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Е
Елена
Экскурсия была просто изумительная! Александр замечательный рассказчик, видно, что он любит свой город и отлично знает историю, поэтому слушать его было одно удовольствие, экскурсия прошла на одном дыхании. Посетили основные читать дальшеуменьшить
достопримечательности, получили ответы на все свои вопросы. Благодаря Александру город «ожил» для нас, мы видели не просто красивые здания, церкви, а представляли, как там происходили те или иные события, жили люди ушедших эпох. Захотелось еще раз вернуться летом. Спасибо огромное Александру!!!!
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Е
Елена
Александр, всей нашей компании очень понравился. Знает отлично историю, видно, что он профессионал своего дела. Мы переживали с подругой, чтобы рассказ экскурсовода не был нудным, так как наши мужья крайне редко ходят на экскурсии, но Александр с юмором, очень дозировано, где-то современным языком рассказывал исторические факты и события. Всем рекомендуем!
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Е
Евгения
Очень понравилась экскурсия, Александр очень интересно рассказывает, где-то с юмором, где-то загадкой. Отлично знает историю города) мы были первый раз в Коломне, все в восторге!!!!! Захватывающая легенда про Маринкину башню) приезжайте в Коломну! Обращайтесь к Александру)))! Спасибо! Вы настоящий профессионал!
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Светлана
Огромное спасибо Александру, за душевный рассказ, за любовь к родному городу, за увлекательную беседу, за прекрасное настроение. Очень рекомендуем, для знакомства с Коломной, выбирать гида именно Александра!
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О
Оксана
Было очень интересно и познавательно. Благодарим Александра за знакомство с историей Коломны!
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