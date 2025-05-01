Александр проводит ещё 2 экскурсии

Коломна - жемчужина Подмосковья с богатой историей. Здесь, на Житной площади, вы увидите памятник 1812 года и старинные торговые ряды.



В Коломенском кремле, чуде архитектуры 16 века, можно не только изучить историю, но и увидеть, как он живёт сегодня. Соборная площадь и Ново-Голутвин монастырь впечатляют своим величием. Истории о купцах и стратегических ракетах делают экскурсию незабываемой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Коломны - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и летом город оживает, открываются кафе и музеи. Осенью, в октябре и ноябре, также можно насладиться атмосферой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, Коломна особенно красива под снегом, но холод может ограничить время на улице.

Сейчас август — это идеальное время.