Александр проводит ещё 2 экскурсии

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Коломна: дух и величие древнего города

Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами

Александр
Александр – Гид из Коломны
Коломна — один из самых интересных и красивых 🤩 городов Подмосковья.

Вы услышите, какую роль она сыграла в истории 📖 Руси и какие известные купцы и благотворители в ней жили.

А также: почему на территории старинного кремля ныне можно увидеть не только церкви и монастыри, но и школы, дачи и жилые дома.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Коломна: дух и величие древнего города
Коломна: дух и величие древнего города

Что вас ожидает

Знакомство с красавицей-Коломной
Наша прогулка 👣 начнется на Житной площади, где вы увидите старинные торговые ряды и памятник, посвященный Отечественной войне 1812 года. Далее мы отправимся исследовать Коломенский кремль — чудо культурной, инженерной и архитектурной мысли XVI века. Вы полюбуетесь Пятницкими и Михайловскими воротами, посетите Соборную площадь и оцените ансамбль Ново-Голутвина Троицкого монастыря. А также подниметесь на колокольню и насладитесь чарующими панорамами древнего города и Москвы-реки.

Прошлое и настоящее Коломны
Коломна — город 🏙️ с богатой историей 📖. Вы услышите, почему ее называют «духовным центром Подмосковья», как она стала родоначальницей российской государственности и что связывает ее с Мариной Мнишек. Кроме того, я расскажу о зажиточном коломенском купечестве и о создателях стратегических ракет, так напугавших Америку во времена Карибского кризиса. Помогу вам ощутить местный колорит и поясню, почему Коломенский кремль ныне — не только памятник истории, но и настоящий жилой район со школой, садами и дачами.

Организационные детали

Подъем на колокольню не включен в стоимость: 50 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 на площади Двух Революций
Коломна: дух и величие древнего города
Коломна: дух и величие древнего города
Коломна: дух и величие древнего города
Коломна: дух и величие древнего города
Коломна: дух и величие древнего города
Коломна: дух и величие древнего города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я кандидат наук, педагог, краевед и профессиональный гид с 20-летним опытом работы. С радостью покажу вам Коломну, Зарайск, Луховицы или Каширу и расскажу о них действительно интересные факты и легенды.
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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