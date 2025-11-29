Хотя истоки этого промысла с нашим городом не связаны, но Коломна торговая и купеческая была с ним знакома. На мастер-классе мы поговорим об истории и значении элементов мезенской росписи. Вы выберете шаблоны-заготовки, а я помогу запечатлеть сюжет на деревянной дощечке. Получится даже у начинающих художников, а готовая работа станет приятным воспоминанием о Коломне.
Описание мастер-класса
На мастер-классе мы:
- поговорим об орнаментах русского Севера
- обсудим дошедшее до нас иероглифическое письмо: это обрядовые орнаменты или орнаментальное украшение
- разберёмся, где ещё встречаются похожие символы и какое значение им приписывают
- рассмотрим специальные карты, которые помогут зашифровать собственную историю в элементах росписи
- перенесём сюжет на дощечку с помощью акрила
А получившееся изделие вы заберёте домой.
Организационные детали
- Мастер-класс проводится в одной из подходящих локаций исторического центра (в зависимости от числа участников)
- Подходит взрослым и детям от 6 лет
- В стоимость входят все необходимые материалы и одна заготовка для росписи. Дополнительную заготовку можно купить отдельно — от 150 ₽ за шт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 36 туристов
Я профессиональный гид, историк, автор собственных экскурсионных программ и мастер-классов, а также сотрудник паломнической службы Коломенской епархии.
