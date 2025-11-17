Г Гульнара Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»

Хочу оставить отзыв, в целом все понравилось.

Но одно, но предупреждать надо о том, что концепция у Вас работу делать без тапочек.

Пол довольно холодный, предложить также в продаже иметь одноразовые было бы неплохо.

В целом, все отлично!

Прийдем ещё раз, спасибо за время которое провели в Вашей студии. Здравствуйте,Хочу оставить отзыв, в целом все понравилось.Но одно, но предупреждать надо о том, что концепция у Вас работу делать без

О Оксана Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» смогла создать максимально комфортную, творческую атмосферу. Вместе мы не только творили, научились делать подсвечник и ароматную свечу, но и каждый задумался и помечтал о своих сокровенных желаниях. Желаем вам новых творческих идей и большого количества гостей!! Огромное спасибо за продуманную идею, интересную форму проведения мастер-класса. 2 часа для нас пролетели как 20 минут. Наш педагог, Анастасия,

Д Денис Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» Все супер, все замечательно!!!

Д Дмитрий Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» Наикрутейшее место!!!! Рекомендую однозначно! Не пожалеете!

К Ксения Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» Спасибо огромное за такой замечательный мастер класс! Мы ходили втроем с подругами и все в восторге) обязательно посоветую всем знакомым и друзьям

Невероятно приятное место как и девушка которая проводила мастер класс! Еще раз большое спасибо❤️

Т Татьяна Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» желание, потом сами залили подсвечники, изготовили аромат для свечей, залили свечи, сделали декор. Нас угостили вкусным чаем со сладостями. Мы остались в большом восторге. Очень рекомендуем к посещению. Экскурсию забронировала за пару дней до поездки. Участников было не много, что очень порадовало. Мы ездили с мужем. Сначала загадали

О Оксана Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» Мастер класс от Ирины Бондаренко очень воодушевил, перезагрузил и оставил в душе много положительных эмоций. Спасибо огромное 🤗

Ю Юлия Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» Мастер-класс был очень интересным и увлекательным. Если вы ищете место, где вам удастся расслабиться и очистить разум, вам точно следует прийти в «Мастерскую счастья» и лично испытать все.

М Марина Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» Потрясающий мастер-класс!!! Были с подругами прекрасно и с пользой провели время. Уехали со свечами и верой в прекрасное будущее

О Ольга Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» Были на мастер -классе "Заветное желание" с внуком,ему 6 лет. Нам всё очень понравилось. Уютно,атмосферно, интересно. Мы все получили огромное удовольствие и релакс Спасибо большое!

Л Людмила Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» Ребенок в восторге! Рекомендую посетить

S Sergey Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» Все в целом было хорошо. Пришлось, правда, подождать на улице 15 мин. Организаторы опоздали.

Н Наталья Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» Спасибо Анне за мастер-класс. Два часа пролетели незаметно. Очень увлекательно, интересно и взрослым и детям.

П Полина Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» чай и беседовали с хозяйкой мастерской обо всем-всем-всем))

Создали свои уникальные свечи с нуля от подсвечника до наполнения, загадали желания и наслаждались ароматами в студии.

Спасибо вам огромное, мы с теплом запомнили этот момент и будем рады вернуться снова! 🫶🏻💖 Это самый лучший мастер-класс у меня за последнее время, атмосфера невероятная! В это Рождество мы творили волшебство! А еще пили

Е Евгения Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» Были в Коломне первый раз одним днем и в завершение нашего маленького путешествия попали в оч приятную и расслабляющую атмосферу! Сделали свои индивидуальные свечи, попили вкусный час, послушали музыку и отдохнувшие поехали домой! Спасибо Вам за такие классные впечатления! 🫶🏼

Е Елена Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» Провели приятно время в студии. Рекомендую для отдыха от суеты или чтобы провести время с подругами.

В Вадим Творческая Коломна - литература, живопись, музыка её с Коломной, также посетили в доме Озерова выставку Михаила Абакумова, послушали интересный рассказ о его жизни и творчестве. Спасибо за прекрасно проведеннную экскурсию! Чудесно прошла экскурсия, очень приятный экскурсовод, много интересного рассказала о городе и его жителях, об Анне Ахматовой и отм,что связывает

О Ольга Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» не бежать, отдохнуть за приятной беседой, чаем и интересным процессом приготовления и украшения свечи. Даже немного погрузиться внутрь своих мыслей и желаний. Теперь с удовольствием зажигаем наши свечи вечерами за ужином и вспоминаем наше путешествие в Коломну. МК очень понравился. Было душевно и спокойно. Дети были увлечены процессом, взрослые тоже. Это была возможность остановиться на мгновение, никуда

М Марина Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание» класс по изготовлению свечи Счастья. Это одно из самых ярких впечатлений. Нам с внучкой очень понравилось. И сам процесс изготовления и рассказ ведущей Светланы. Приятная атмосфера в помещении, продуманность каждой мелочи в интерьере, спокойная цветовая гамма располагала к творчеству. Огромное спасибо Анне и всему коллективу за вашу работу. Искала места посещения в Коломне, чтоб это было запоминающимся. Среди всех достопримечательностей этого древнего русского города увидела приглашение посетить мастер