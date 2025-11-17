Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Коломне, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5900 ₽ за человека
Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
1 час
20 отзывов
Групповая
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Ул. Октябрьской революции,221
Расписание: в будние дни в 12:00, 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Мезенская роспись - мастер-класс в Коломне (6+)
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
Мезенская роспись - мастер-класс в Коломне (6+)
Познакомиться со смыслами и символами - и расписать деревянную заготовку
за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульнара
    17 ноября 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Здравствуйте,
    Хочу оставить отзыв, в целом все понравилось.
    Но одно, но предупреждать надо о том, что концепция у Вас работу делать без
    тапочек.
    Пол довольно холодный, предложить также в продаже иметь одноразовые было бы неплохо.
    В целом, все отлично!
    Прийдем ещё раз, спасибо за время которое провели в Вашей студии.

    Здравствуйте
  • О
    Оксана
    7 ноября 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Огромное спасибо за продуманную идею, интересную форму проведения мастер-класса. 2 часа для нас пролетели как 20 минут. Наш педагог, Анастасия,
    смогла создать максимально комфортную, творческую атмосферу. Вместе мы не только творили, научились делать подсвечник и ароматную свечу, но и каждый задумался и помечтал о своих сокровенных желаниях. Желаем вам новых творческих идей и большого количества гостей!!

  • Д
    Денис
    3 июля 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Все супер, все замечательно!!!
  • Д
    Дмитрий
    26 июня 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Наикрутейшее место!!!! Рекомендую однозначно! Не пожалеете!
  • К
    Ксения
    3 июня 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Спасибо огромное за такой замечательный мастер класс! Мы ходили втроем с подругами и все в восторге) обязательно посоветую всем знакомым и друзьям
    Невероятно приятное место как и девушка которая проводила мастер класс! Еще раз большое спасибо❤️
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Экскурсию забронировала за пару дней до поездки. Участников было не много, что очень порадовало. Мы ездили с мужем. Сначала загадали
    желание, потом сами залили подсвечники, изготовили аромат для свечей, залили свечи, сделали декор. Нас угостили вкусным чаем со сладостями. Мы остались в большом восторге. Очень рекомендуем к посещению.

  • О
    Оксана
    3 мая 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Мастер класс от Ирины Бондаренко очень воодушевил, перезагрузил и оставил в душе много положительных эмоций. Спасибо огромное 🤗
  • Ю
    Юлия
    8 апреля 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Мастер-класс был очень интересным и увлекательным. Если вы ищете место, где вам удастся расслабиться и очистить разум, вам точно следует прийти в «Мастерскую счастья» и лично испытать все.
  • М
    Марина
    25 марта 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Потрясающий мастер-класс!!! Были с подругами прекрасно и с пользой провели время. Уехали со свечами и верой в прекрасное будущее
  • О
    Ольга
    23 марта 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Были на мастер -классе "Заветное желание" с внуком,ему 6 лет. Нам всё очень понравилось. Уютно,атмосферно, интересно. Мы все получили огромное удовольствие и релакс Спасибо большое!
  • Л
    Людмила
    1 февраля 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Ребенок в восторге! Рекомендую посетить
  • S
    Sergey
    20 января 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Все в целом было хорошо. Пришлось, правда, подождать на улице 15 мин. Организаторы опоздали.
  • Н
    Наталья
    8 января 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Спасибо Анне за мастер-класс. Два часа пролетели незаметно. Очень увлекательно, интересно и взрослым и детям.
  • П
    Полина
    8 января 2025
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Это самый лучший мастер-класс у меня за последнее время, атмосфера невероятная! В это Рождество мы творили волшебство! А еще пили
    чай и беседовали с хозяйкой мастерской обо всем-всем-всем))
    Создали свои уникальные свечи с нуля от подсвечника до наполнения, загадали желания и наслаждались ароматами в студии.
    Спасибо вам огромное, мы с теплом запомнили этот момент и будем рады вернуться снова! 🫶🏻💖

  • Е
    Евгения
    30 ноября 2024
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Были в Коломне первый раз одним днем и в завершение нашего маленького путешествия попали в оч приятную и расслабляющую атмосферу! Сделали свои индивидуальные свечи, попили вкусный час, послушали музыку и отдохнувшие поехали домой! Спасибо Вам за такие классные впечатления! 🫶🏼
  • Е
    Елена
    27 октября 2024
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Провели приятно время в студии. Рекомендую для отдыха от суеты или чтобы провести время с подругами.
  • В
    Вадим
    7 октября 2024
    Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
    Чудесно прошла экскурсия, очень приятный экскурсовод, много интересного рассказала о городе и его жителях, об Анне Ахматовой и отм,что связывает
    её с Коломной, также посетили в доме Озерова выставку Михаила Абакумова, послушали интересный рассказ о его жизни и творчестве. Спасибо за прекрасно проведеннную экскурсию!

  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    МК очень понравился. Было душевно и спокойно. Дети были увлечены процессом, взрослые тоже. Это была возможность остановиться на мгновение, никуда
    не бежать, отдохнуть за приятной беседой, чаем и интересным процессом приготовления и украшения свечи. Даже немного погрузиться внутрь своих мыслей и желаний. Теперь с удовольствием зажигаем наши свечи вечерами за ужином и вспоминаем наше путешествие в Коломну.

  • М
    Марина
    28 августа 2024
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Искала места посещения в Коломне, чтоб это было запоминающимся. Среди всех достопримечательностей этого древнего русского города увидела приглашение посетить мастер
    класс по изготовлению свечи Счастья. Это одно из самых ярких впечатлений. Нам с внучкой очень понравилось. И сам процесс изготовления и рассказ ведущей Светланы. Приятная атмосфера в помещении, продуманность каждой мелочи в интерьере, спокойная цветовая гамма располагала к творчеству. Огромное спасибо Анне и всему коллективу за вашу работу.

  • Д
    Диана
    14 августа 2024
    Групповой мастер-класс по созданию свечи «Заветное желание»
    Все очень понравилось! Аня потрясающая, процесс волшебен, а свечки прекрасны! Все до мелочей продумано, очень красиво и уютно

