Индивидуальная
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 5900 ₽ за человека
Групповая
Групповой мастер-класс «Заветное желание» в Коломне
Погрузитесь в магию ароматов и текстур на групповом мастер-классе по созданию свечи «Заветное желание». Уникальный опыт для всей семьи в уютном арт-пространстве
Начало: Ул. Октябрьской революции,221
Расписание: в будние дни в 12:00, 14:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
Мезенская роспись - мастер-класс в Коломне (6+)
Познакомиться со смыслами и символами - и расписать деревянную заготовку
₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульнара17 ноября 2025Здравствуйте,
Хочу оставить отзыв, в целом все понравилось.
Но одно, но предупреждать надо о том, что концепция у Вас работу делать без
- ООксана7 ноября 2025Огромное спасибо за продуманную идею, интересную форму проведения мастер-класса. 2 часа для нас пролетели как 20 минут. Наш педагог, Анастасия,
- ДДенис3 июля 2025Все супер, все замечательно!!!
- ДДмитрий26 июня 2025Наикрутейшее место!!!! Рекомендую однозначно! Не пожалеете!
- ККсения3 июня 2025Спасибо огромное за такой замечательный мастер класс! Мы ходили втроем с подругами и все в восторге) обязательно посоветую всем знакомым и друзьям
Невероятно приятное место как и девушка которая проводила мастер класс! Еще раз большое спасибо❤️
- ТТатьяна4 мая 2025Экскурсию забронировала за пару дней до поездки. Участников было не много, что очень порадовало. Мы ездили с мужем. Сначала загадали
- ООксана3 мая 2025Мастер класс от Ирины Бондаренко очень воодушевил, перезагрузил и оставил в душе много положительных эмоций. Спасибо огромное 🤗
- ЮЮлия8 апреля 2025Мастер-класс был очень интересным и увлекательным. Если вы ищете место, где вам удастся расслабиться и очистить разум, вам точно следует прийти в «Мастерскую счастья» и лично испытать все.
- ММарина25 марта 2025Потрясающий мастер-класс!!! Были с подругами прекрасно и с пользой провели время. Уехали со свечами и верой в прекрасное будущее
- ООльга23 марта 2025Были на мастер -классе "Заветное желание" с внуком,ему 6 лет. Нам всё очень понравилось. Уютно,атмосферно, интересно. Мы все получили огромное удовольствие и релакс Спасибо большое!
- ЛЛюдмила1 февраля 2025Ребенок в восторге! Рекомендую посетить
- SSergey20 января 2025Все в целом было хорошо. Пришлось, правда, подождать на улице 15 мин. Организаторы опоздали.
- ННаталья8 января 2025Спасибо Анне за мастер-класс. Два часа пролетели незаметно. Очень увлекательно, интересно и взрослым и детям.
- ППолина8 января 2025Это самый лучший мастер-класс у меня за последнее время, атмосфера невероятная! В это Рождество мы творили волшебство! А еще пили
- ЕЕвгения30 ноября 2024Были в Коломне первый раз одним днем и в завершение нашего маленького путешествия попали в оч приятную и расслабляющую атмосферу! Сделали свои индивидуальные свечи, попили вкусный час, послушали музыку и отдохнувшие поехали домой! Спасибо Вам за такие классные впечатления! 🫶🏼
- ЕЕлена27 октября 2024Провели приятно время в студии. Рекомендую для отдыха от суеты или чтобы провести время с подругами.
- ВВадим7 октября 2024Чудесно прошла экскурсия, очень приятный экскурсовод, много интересного рассказала о городе и его жителях, об Анне Ахматовой и отм,что связывает
- ООльга7 сентября 2024МК очень понравился. Было душевно и спокойно. Дети были увлечены процессом, взрослые тоже. Это была возможность остановиться на мгновение, никуда
- ММарина28 августа 2024Искала места посещения в Коломне, чтоб это было запоминающимся. Среди всех достопримечательностей этого древнего русского города увидела приглашение посетить мастер
- ДДиана14 августа 2024Все очень понравилось! Аня потрясающая, процесс волшебен, а свечки прекрасны! Все до мелочей продумано, очень красиво и уютно
