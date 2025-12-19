Поучаствовать в нескольких необычных мастер-классах за 1,5 часа — это возможно! В формате исторического фестиваля мы совершим путешествие в средневековый мир.
Вы постреляете из арбалета и сразитесь на мечах, сделаете ёлочную игрушку и выясните, как отмечали Новый год в разных частях света.
Вы постреляете из арбалета и сразитесь на мечах, сделаете ёлочную игрушку и выясните, как отмечали Новый год в разных частях света.
Описание мастер-класса
Познавательная театрализованная часть
Вы узнаете:
- как и когда отмечали Новый год в разных частях света
- какие традиции бытовали в Средневековье
- с какими отголосками этих традиций мы сталкиваемся в современном мире
Активности в фестивальном формате:
- мастер-класс по изготовлению ёлочного украшения в древней технике набивного рисунка
- арбалетно-лучный тир. Покажем, как стрелять из лука и арбалета — и вы попробуете сделать это сами
- средневековый поединок на безопасном оружии (спортивных мечах) — после небольшого инструктажа
- дегустация ароматного сбитня
Вы можете поучаствовать во всём или в чём-то на выбор.
Организационные детали
- Программа подходит для взрослых и детей от 4 лет
- Мастер-классы и напитки (чай, сбитень) входят в стоимость
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00, в субботу в 10:30, 12:00, 15:00, 16:30 и 18:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В арт-квартале «Патефонка»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00, в субботу в 10:30, 12:00, 15:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 306 туристов
В Коломне живу с рождения. Работаю в сфере средневековой истории и представляю её с помощью интерактивов, активностей и мастер-классов. Вместе с командой единомышленников приглашаю окунуться в атмосферу древней Коломны в оригинальном фестивальном формате, насыщенном активностями.
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Индивидуальная
до 5 чел.
Свидание с Коломной
Коломна - идеальное место для романтических прогулок. Узнайте о великих историях любви, которые разворачивались на её улицах и в древнем кремле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые источники Коломны (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, посетив святые источники Коломны. Это путешествие станет источником вдохновения и новых сил
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 20 чел.
Квест по Коломенскому кремлю «Зимнее волшебство старинного города»
Загадочный зимний квест в Коломне: история, задания и сюрпризы ждут вас в кремле. Погрузитесь в атмосферу праздника и откройте тайны города
Начало: На улице Зайцева
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 3980 ₽ за всё до 20 чел.