Маршрут, по которому можно гулять несколько раз и всегда находить что-то новое. В Коломне Посад особенный — он дошел до наших дней практически неизменным.
Мы осмотрим улицы за пределами Кремля, поговорим о торговой истории города, пройдем мимо купеческих церквей и заглянем в городской сад.
Описание экскурсииЗнакомство с исторической частью Коломны Коломенский посад сегодня — это древние храмы, невероятное количество музеев, погружение в старину и историю. Приглашаю вас прогуляться по его торговым рядам, дойти до Пятницких ворот кремля, полюбоваться ручной резьбой деревянных домов. Вместе со мной вы выясните, кто такие «кружалы» и «подтолкуши», узнаете, как проходили коломенские балы и откуда здесь появились Ангелы из бутылок. Мы найдем «Дом воеводы» и послушаем историю о необычных свадебных подарках купца Щукина. Важная информация: В субботу и воскресенье экскурсию можно дополнить дегустацией 5-ти видов медового вина (+40 минут к экскурсии и +550 рублей с человека)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пятницкие ворота
- Бывшая торговая площадь
- Живой мост
- Памятник водовозу
- Английский сад Покровского храма
- Скамейка Ахматовой
- Дом воеводы
- Деревянные дома с ручной резьбой
- Храм Николы на Посаде
- Музей Пастилы
- Уникальный объект современного искусства «Ангел Венечки Ерофеева»
- Храм Великомученика Никиты и другие
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Посещение музеев
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, улица Зайцева, д. 14, у музея Калачная
Завершение: Коломна, улица Посадская, д. 13а, Музей пастилы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
- В субботу и воскресенье экскурсию можно дополнить дегустацией 5-ти видов медового вина (+40 минут к экскурсии и +550 рублей с человека)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
