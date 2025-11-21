Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Маршрут, по которому можно гулять несколько раз и всегда находить что-то новое. В Коломне Посад особенный — он дошел до наших дней практически неизменным.



Мы осмотрим улицы за пределами Кремля, поговорим о торговой истории города, пройдем мимо купеческих церквей и заглянем в городской сад. 4.9 32 отзыва

Описание экскурсии Знакомство с исторической частью Коломны Коломенский посад сегодня — это древние храмы, невероятное количество музеев, погружение в старину и историю. Приглашаю вас прогуляться по его торговым рядам, дойти до Пятницких ворот кремля, полюбоваться ручной резьбой деревянных домов. Вместе со мной вы выясните, кто такие «кружалы» и «подтолкуши», узнаете, как проходили коломенские балы и откуда здесь появились Ангелы из бутылок. Мы найдем «Дом воеводы» и послушаем историю о необычных свадебных подарках купца Щукина. Важная информация: В субботу и воскресенье экскурсию можно дополнить дегустацией 5-ти видов медового вина (+40 минут к экскурсии и +550 рублей с человека)

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пятницкие ворота

Бывшая торговая площадь

Живой мост

Памятник водовозу

Английский сад Покровского храма

Скамейка Ахматовой

Дом воеводы

Деревянные дома с ручной резьбой

Храм Николы на Посаде

Музей Пастилы

Уникальный объект современного искусства «Ангел Венечки Ерофеева»

Храм Великомученика Никиты и другие Что включено Экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Посещение музеев

Что включено Экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Посещение музеев

Обед Где начинаем и завершаем? Начало: Коломна, улица Зайцева, д. 14, у музея Калачная Завершение: Коломна, улица Посадская, д. 13а, Музей пастилы Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 9:00 до 20:00 Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел. Важная информация В субботу и воскресенье экскурсию можно дополнить дегустацией 5-ти видов медового вина (+40 минут к экскурсии и +550 рублей с человека)