Экскурсия по Коломенскому кремлю

Осмотр сохранившейся крепостной стены XVI века. Посещение Брусенского и Ново-Голутвина монастырей, Успенского собора (главного храма Коломны).

Экскурсия по Коломенскому Посаду

Осмотр прекрасных памятников архитектуры, в том числе и действующего старообрядческого храма.

Экскурсия по храмам

Посещение храма Богоявления в Гончарах — единственного действующего в советские годы в Коломне, в нем сохранилось много древних святынь.

Посещение храма Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах — одного из древнейших на Подмосковной земле.

Посещение Богородице-Рождественского Бобренева монастыря — памятника победы на Куликовом поле.

Посещение храма «Поющих ангелов», здесь поёт один человек, а кажется, что целый хор. Также тут хранятся две чудотворные Федоровские иконы Божьей матери, башмачок святителя Спиридона Тримифунтского.

Посещение Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, основанного преподобным Сергием Радонежским («Сергиевы камушки»), а также Коломенской духовной семинарии с храмом в честь Трех Святителей.

Дополнить программу можно посещением одного (или нескольких) святых источников

Источник «Николая Чудотворца» и Успенский храм в с. Андреевское.

Источник Преп. Сергия Радонежского в с. Протопопово.

Источник «Неупиваемая чаша» и Казанского храма с. Богдановка.

Важная информация: