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Паломническая программа — «Духовная сокровищница Подмосковья»

Маргарита М.
Маргарита М. – Гид из Коломны
Коломна в течение многих веков являлась духовным центром Подмосковья.

На Коломенской земле находится большое количество святынь, с которыми Вам предстоит познакомиться.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-35 человек

  • 5 400 ₽ за экскурсию

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Паломническая программа — «Духовная сокровищница Подмосковья»
Паломническая программа — «Духовная сокровищница Подмосковья»

Что вы увидите

  • Коломенский кремль
  • Брусенский и Ново-Голутвин монастырь
  • Успенского собор (главный храм Коломны)
  • Коломенский посад
  • Храм Богоявления в Гончарах
  • Храм Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах
  • Богородице-Рождественский Бобренев монастырь
  • Храм «Поющих ангелов»
  • Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
  • Коломенская духовная семинария с храмом в честь Трех Святителей
Экскурсия по Коломенскому кремлю
Осмотр сохранившейся крепостной стены XVI века. Посещение Брусенского и Ново-Голутвина монастырей, Успенского собора (главного храма Коломны).
Экскурсия по Коломенскому Посаду
Осмотр прекрасных памятников архитектуры, в том числе и действующего старообрядческого храма.
Экскурсия по храмам
  • Посещение храма Богоявления в Гончарах — единственного действующего в советские годы в Коломне, в нем сохранилось много древних святынь.
  • Посещение храма Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах — одного из древнейших на Подмосковной земле.
  • Посещение Богородице-Рождественского Бобренева монастыря — памятника победы на Куликовом поле.
  • Посещение храма «Поющих ангелов», здесь поёт один человек, а кажется, что целый хор. Также тут хранятся две чудотворные Федоровские иконы Божьей матери, башмачок святителя Спиридона Тримифунтского.
  • Посещение Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, основанного преподобным Сергием Радонежским («Сергиевы камушки»), а также Коломенской духовной семинарии с храмом в честь Трех Святителей.
Дополнить программу можно посещением одного (или нескольких) святых источников
  • Источник «Николая Чудотворца» и Успенский храм в с. Андреевское.
  • Источник Преп. Сергия Радонежского в с. Протопопово.
  • Источник «Неупиваемая чаша» и Казанского храма с. Богдановка.

Важная информация:

  • Дресс код: женщинам закрытые плечи и голова, юбка/платье ниже колена, мужчинам запрещены шорты, майка и непокрытая голова.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер (свой или арендованный)
  • Питание
  • Посещение одного (или нескольких) святых источников на выбор
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Паломническая программа — «Духовная сокровищница Подмосковья»
Паломническая программа — «Духовная сокровищница Подмосковья»
Паломническая программа — «Духовная сокровищница Подмосковья»
Паломническая программа — «Духовная сокровищница Подмосковья»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Маргарита М.
Маргарита М.
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