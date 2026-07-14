Коломна в течение многих веков являлась духовным центром Подмосковья. На Коломенской земле находится большое количество святынь, с которыми вам предстоит познакомиться.
Описание экскурсии
Экскурсия по Коломенскому кремлю Осмотр сохранившейся крепостной стены XVI века. Посещение Брусенского и Ново-Голутвина монастырей, Успенского собора (главного храма Коломны). Экскурсия по Коломенскому Посаду Осмотр прекрасных памятников архитектуры, в том числе и действующего старообрядческого храма. Также вас ждет:
- Посещение храма Богоявления в Гончарах — единственного действующего в советские годы в Коломне, в котором сохранилось много древних святынь;
- Посещение храма Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах — одного из древнейших на Подмосковной земле;
- Посещение Богородице-Рождественского Бобренева монастыря — памятника победы на Куликовом поле;
- Посещение храма «Поющих ангелов». Здесь поёт один человек, а кажется, что целый хор. Также тут хранятся две чудотворные Федоровские иконы Божьей матери, башмачок святителя Спиридона Тримифунтского;
Посещение Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, основанного преподобным Сергием Радонежским («Сергиевы камушки»), а также Коломенской духовной семинарии с храмом в честь Трех Святителей. Дополнить программу можно посещением одного (или нескольких) святых источников:.
Посещение Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, основанного преподобным Сергием Радонежским («Сергиевы камушки»), а также Коломенской духовной семинарии с храмом в честь Трех Святителей. Дополнить программу можно посещением одного (или нескольких) святых источников:.
• Посещение Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, основанного преподобным Сергием Радонежским («Сергиевы камушки»), а также Коломенской духовной семинарии с храмом в честь Трех Святителей. Дополнить программу можно посещением одного (или нескольких) святых источников:
- Источник «Николая Чудотворца» и Успенский храм в с. Андреевское;
- Источник Преп. Сергия Радонежского в с. Протопопово;
- Источник «Неупиваемая чаша» и Казанский храм с. Богдановка. Важная информация: Дресс-код: у женщин должны быть закрыты плечи и голова, юбка/платье ниже колена, мужчинам запрещены шорты, майка и непокрытая голова.
Ежедневно, по договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коломенский кремль
- Брусенский и Ново-Голутвин монастырь
- Успенский собор (главный храм Коломны)
- Коломенский посад
- Храм Богоявления в Гончарах
- Храм Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах
- Богородице-Рождественский Бобренев монастырь
- Храм «Поющих ангелов»
- Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
- Коломенская духовная семинария с храмом в честь Трех Святителей
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер (свой или арендованный)
- Питание
- Посещение одного (или нескольких) святых источников на выбор
- Личные расходы (сувениры и др.)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договорённости
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень познавательно и интересно) наш гид Ирина ответила на все вопросы и даже больше чем ожидали) рекомендую всем особенно кто первый раз планирует поездку
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