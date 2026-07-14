Экскурсия по Коломенскому кремлю Осмотр сохранившейся крепостной стены XVI века. Посещение Брусенского и Ново-Голутвина монастырей, Успенского собора (главного храма Коломны). Экскурсия по Коломенскому Посаду Осмотр прекрасных памятников архитектуры, в том числе и действующего старообрядческого храма. Также вас ждет:

Посещение храма Богоявления в Гончарах — единственного действующего в советские годы в Коломне, в котором сохранилось много древних святынь;

Посещение храма Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах — одного из древнейших на Подмосковной земле;

Посещение Богородице-Рождественского Бобренева монастыря — памятника победы на Куликовом поле;

Посещение храма «Поющих ангелов». Здесь поёт один человек, а кажется, что целый хор. Также тут хранятся две чудотворные Федоровские иконы Божьей матери, башмачок святителя Спиридона Тримифунтского;

Посещение Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, основанного преподобным Сергием Радонежским («Сергиевы камушки»), а также Коломенской духовной семинарии с храмом в честь Трех Святителей. Дополнить программу можно посещением одного (или нескольких) святых источников:.

Посещение Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, основанного преподобным Сергием Радонежским («Сергиевы камушки»), а также Коломенской духовной семинарии с храмом в честь Трех Святителей. Дополнить программу можно посещением одного (или нескольких) святых источников:.

• Посещение Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, основанного преподобным Сергием Радонежским («Сергиевы камушки»), а также Коломенской духовной семинарии с храмом в честь Трех Святителей. Дополнить программу можно посещением одного (или нескольких) святых источников: