Что вы увидите
- Коломенский кремль
- Брусенский и Ново-Голутвин монастырь
- Успенского собор (главный храм Коломны)
- Коломенский посад
- Храм Богоявления в Гончарах
- Храм Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах
- Богородице-Рождественский Бобренев монастырь
- Храм «Поющих ангелов»
- Богоявленский Старо-Голутвин монастырь
- Коломенская духовная семинария с храмом в честь Трех Святителей
Экскурсия по Коломенскому кремлю
Осмотр сохранившейся крепостной стены XVI века. Посещение Брусенского и Ново-Голутвина монастырей, Успенского собора (главного храма Коломны).
Экскурсия по Коломенскому Посаду
Осмотр прекрасных памятников архитектуры, в том числе и действующего старообрядческого храма.
Экскурсия по храмам
- Посещение храма Богоявления в Гончарах — единственного действующего в советские годы в Коломне, в нем сохранилось много древних святынь.
- Посещение храма Зачатия Иоанна Предтечи в Городищах — одного из древнейших на Подмосковной земле.
- Посещение Богородице-Рождественского Бобренева монастыря — памятника победы на Куликовом поле.
- Посещение храма «Поющих ангелов», здесь поёт один человек, а кажется, что целый хор. Также тут хранятся две чудотворные Федоровские иконы Божьей матери, башмачок святителя Спиридона Тримифунтского.
- Посещение Богоявленского Старо-Голутвина монастыря, основанного преподобным Сергием Радонежским («Сергиевы камушки»), а также Коломенской духовной семинарии с храмом в честь Трех Святителей.
Дополнить программу можно посещением одного (или нескольких) святых источников
- Источник «Николая Чудотворца» и Успенский храм в с. Андреевское.
- Источник Преп. Сергия Радонежского в с. Протопопово.
- Источник «Неупиваемая чаша» и Казанского храма с. Богдановка.
Важная информация:
- Дресс код: женщинам закрытые плечи и голова, юбка/платье ниже колена, мужчинам запрещены шорты, майка и непокрытая голова.
Что не входит
- Трансфер (свой или арендованный)
- Питание
- Посещение одного (или нескольких) святых источников на выбор
- Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Маргарита М.
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