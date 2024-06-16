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которой он ведет повествование. О некоторых из них мы узнали мистические, а также шуточные истории, что придает экскурсии изюминку. Крайне положительным моментом было то, что нас постепенно провезли со старого города в новый, параллельно рассказывая его историю от древности до современности. Были посещены два монастыря Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь и Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь, о которых узнали много интересного. Во втором под конец экскурсии всем советую попробовать пирожки.

Что касается экскурсовода, то ему тоже 5 звезд, побольше бы таких людей, которые любят свой город, знают его историю и так интересно могут ее преподнести! Огромное спасибо, ваша экскурсия сделала нам эти выходные!!!