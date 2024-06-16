Посетим все главные достопримечательности старой Коломны (кремль, храмы, усадьбы) не спеша и с комфортом. За 4,5 часа я раскрою вам 3 грани древнего города (богатырскую, купеческую и духовную).
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Благодаря поездке у вас сложится полноценное впечатление о старинном укладе, быте и традициях жителей Коломны. Мы будем останавливаться, выходить из машины, внимательно осматривать памятники, делать фото. Посетим Кремль, Посад, монастырь 14 в. и центр современной Коломны, заглянем в знаменитый музей Пастилы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль (башни и стены 16 века снаружи, ров, Пятницкие ворота)
- Брусенский монастырь Ивана Грозного
- Соборная площадь Кремля
- Успенский собор 17 века
- Место венчания кн. Дмитрия Донского
- Набережная реки-Москвы
- Коломенский Посад
- Порт на Москве-реке
- Памятник Водовозу
- Территория купеческих гостиных дворов
- Фабрика Пастилы
- Храм Николы-на-Посаде («жар-птица»)
- Дом воеводы
- Храм Богоявления-в-Гончарах
- Бобренев монастырь 14 века
- Федоровская икона
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт гида
Место начала и завершения?
Ул. Лажечникова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
16 июня 2024
Огромная благодарность Бургасову Роману за проведение индивидуальной экскурсии" Вся Коломна на авто гида 4,5 часа"! Гидом была представлена Коломна с исторических времен до наших дней. Рассказы гида о Кремле, промышленном и духовном наследии русского города позволили прикоснуться к истории Коломны. Высокий профессионализм гида и искренняя любовь к родному городу достойны глубокого уважения.
Игорь и Марина
Игорь и Марина
М
Мария
3 мая 2024
Доброго времени суток! 1го мая были на экскурсии в Коломне, проводил её Роман. Человек добрый, мирный, тактичный, что важно для меня с Богословским образованием. Время прошло очень быстро, пожалуй это
В
Вячеслав
23 апр 2024
Очень понравилась данная экскурсия! Как и написано в описании, узнали Коломну с трех разных сторон. Экскурсовод не просто рассказывает об основных достопримечательностях, а пытается погрузить слушателей в ту эпоху о
Н
Наталья
23 апр 2024
Очень интересная экскурсия, время прошло незаметно. Спасибо Роману, узнали много нового в приятной беседе.
М
Мария
22 апр 2024
Замечательная экскурсия! Посетили древние монастыри и интересные места в Коломне. Время пролетело незаметно. Роману спасибо!)
Н
Наталия
5 апр 2024
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