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Описание
Что вас ожидает
Дом Озерова: картинная галерея и памятник архитектуры
Здание в стиле классицизма, в котором расположена картинная галерея, — яркий памятник архитектуры рубежа 18-19 вв. Вы узнаете о предполагаемых авторах сооружения и щедром купце, в честь которого назвали особняк. В музейно-выставочном зале Михаила Абакумова познакомитесь с наследием «соловья русского пейзажа» — Народного художника России и почетного гражданина Коломны. А также осмотрите работы из «Былинного цикла» советского художника Константина Васильева, широко известного работами на мифологические темы. И полюбуетесь деревянными скульптурами Альберта Леонардова.
Поэзия и проза на улицах Коломны
Гуляя по тихим улочкам коломенского посада, мы поговорим о поэзии и Ахматовой. Поэтесса провела под Коломной три сезона, а в самом городе была всего день. Вы пройдете по памятным местам, где ее запечатлел фотограф-искусствовед Лев Горнунг, и узнаете, как этот визит отразился в творчестве Анны Андреевны. Также вам предстоит познакомиться с увлекательной биографией одного из основателей русского исторического романа Ивана Лажечникова, знаменитого уроженца Коломны.
Музыкальные самородки
Кроме того, на экскурсии гид расскажет об Александре Свешникове — выдающемся русском хормейстере и дирижере, который 30 лет стоял во главе хорового искусства Советского Союза. На одной из посадских улиц вы увидите его мемориальный дом и услышите о вкладе музыканта в вывод русской песни на мировую сцену.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Коломне
Провела 110 экскурсий для 325 туристов
Наш экскурсионный центр существует более 10 лет. Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программ? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Мы не просто знакомим с городом, а раскрываем ключевые темы и помогаем получить ответы на самые волнующие вопросы. А еще мы считаем, что в путешествиях человек познает, в первую очередь, себя, поэтому наш принцип — забота о людях и индивидуальный подход к каждому. Мы рады встречать вас в древней Коломне! Ждём в гости!