На прогулке по улочкам посада вы прикоснетесь к той стороне города, которая остается в тени его могучей цитадели, купеческого прошлого и духовного наследия. Эта грань — изящные искусства. Мы поговорим о творческих личностях, гостивших или родившихся здесь: прославленной поэтессе, романисте, хормейстере. А в одном из главных культурных центров Коломны вы откроете творчество «соловья русского пейзажа».

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Описание

Что вас ожидает

Дом Озерова: картинная галерея и памятник архитектуры

Здание в стиле классицизма, в котором расположена картинная галерея, — яркий памятник архитектуры рубежа 18-19 вв. Вы узнаете о предполагаемых авторах сооружения и щедром купце, в честь которого назвали особняк. В музейно-выставочном зале Михаила Абакумова познакомитесь с наследием «соловья русского пейзажа» — Народного художника России и почетного гражданина Коломны. А также осмотрите работы из «Былинного цикла» советского художника Константина Васильева, широко известного работами на мифологические темы. И полюбуетесь деревянными скульптурами Альберта Леонардова.

Поэзия и проза на улицах Коломны

Гуляя по тихим улочкам коломенского посада, мы поговорим о поэзии и Ахматовой. Поэтесса провела под Коломной три сезона, а в самом городе была всего день. Вы пройдете по памятным местам, где ее запечатлел фотограф-искусствовед Лев Горнунг, и узнаете, как этот визит отразился в творчестве Анны Андреевны. Также вам предстоит познакомиться с увлекательной биографией одного из основателей русского исторического романа Ивана Лажечникова, знаменитого уроженца Коломны.

Музыкальные самородки

Кроме того, на экскурсии гид расскажет об Александре Свешникове — выдающемся русском хормейстере и дирижере, который 30 лет стоял во главе хорового искусства Советского Союза. На одной из посадских улиц вы увидите его мемориальный дом и услышите о вкладе музыканта в вывод русской песни на мировую сцену.