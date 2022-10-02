Творческая Коломна - литература, живопись, музыка

Посетить Дом Озерова, пройти по тропе Ахматовой и узнать о патриархе советского хорового искусства

На прогулке по улочкам посада вы прикоснетесь к той стороне города, которая остается в тени его могучей цитадели, купеческого прошлого и духовного наследия. Эта грань — изящные искусства.

Мы поговорим о творческих личностях, гостивших или родившихся здесь: прославленной поэтессе, романисте, хормейстере. А в одном из главных культурных центров Коломны вы откроете творчество «соловья русского пейзажа».
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Ближайшие даты:
3
окт
4
окт
5
окт
6
окт
7
окт
9
окт
10
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дом Озерова: картинная галерея и памятник архитектуры

Здание в стиле классицизма, в котором расположена картинная галерея, — яркий памятник архитектуры рубежа 18-19 вв. Вы узнаете о предполагаемых авторах сооружения и щедром купце, в честь которого назвали особняк. В музейно-выставочном зале Михаила Абакумова познакомитесь с наследием «соловья русского пейзажа» — Народного художника России и почетного гражданина Коломны. А также осмотрите работы из «Былинного цикла» советского художника Константина Васильева, широко известного работами на мифологические темы. И полюбуетесь деревянными скульптурами Альберта Леонардова.

Поэзия и проза на улицах Коломны

Гуляя по тихим улочкам коломенского посада, мы поговорим о поэзии и Ахматовой. Поэтесса провела под Коломной три сезона, а в самом городе была всего день. Вы пройдете по памятным местам, где ее запечатлел фотограф-искусствовед Лев Горнунг, и узнаете, как этот визит отразился в творчестве Анны Андреевны. Также вам предстоит познакомиться с увлекательной биографией одного из основателей русского исторического романа Ивана Лажечникова, знаменитого уроженца Коломны.

Музыкальные самородки

Кроме того, на экскурсии гид расскажет об Александре Свешникове — выдающемся русском хормейстере и дирижере, который 30 лет стоял во главе хорового искусства Советского Союза. На одной из посадских улиц вы увидите его мемориальный дом и услышите о вкладе музыканта в вывод русской песни на мировую сцену.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные🖼МузеиДом Озерова🎵Музыкальные

Похожие туры в Коломне

Коломна литературная и не только
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
4.9
147 отзывов
Коломна литературная и не только
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня
8 окт
9 окт
500 за 1 человека
Святыни и предания Кремля Коломны
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
1 отзыв
Святыни и предания Кремля Коломны
Мы прогуляемся по обширной территории Кремля подмосковной Коломны
Коломна, ул. Лажечникова, 1а
Сегодня
Завтра
4 окт
5 окт
от 2 000 за всё до 7 чел.
Уютная Коломна глазами Лажечникова
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
Уютная Коломна глазами Лажечникова
Раскрыть образ старинной провинциальной Коломны в интерпретации отца русского исторического романа
на набережной р. Коломенки
5 окт
6 окт
7 окт
8 окт
2 600 за всё до 20 чел.
Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Попробуй Коломну на вкус (экскурсия с дегустацией)
Коломна - уникальный город
Коломенский кремль, ул Лажечникова
5 500 за всё до 10 чел.
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
Нет отзывов
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
4 окт
5 окт
6 окт
7 окт
4 500 за всё до 5 чел.
Обзор главных святынь Коломны
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Обзор главных святынь Коломны
Буквально за полтора часа вы увидите три самые главные святыни Коломны
На парковке внутри Кремля
2 500 за всё до 4 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
4.9
56 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Чтобы узнать новый город, стоит выбирать
г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Сегодня
7 окт
8 окт
9 окт
500 за 1 человека
Увлекательное знакомство с Коломной | индивидуальная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
4.8
9 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной | индивидуальная экскурсия
Чтобы узнать новый город, стоит выбирать
г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Сегодня
от 2 500 за всё до 3 чел.
По Коломне с фотоаппаратом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
По Коломне с фотоаппаратом
Коломна очень фотогеничный город! У нас много красивых мест
На парковке в Коломенском кремле
2 800 за всё до 10 чел.
Коломна - Луховицы - Зарайск
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена Валерьевна
Елена Валерьевна
5
2 отзыва
Коломна - Луховицы - Зарайск
Путешествие по древнему Астраханскому тракту и трем славным городам Юго-Восточного Подмосковья
Сегодня
Завтра
4 окт
5 окт
5 200 за всё до 4 чел.
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
6 отзывов
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
Посетить старинные храмы и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии
у Коломенского кремля
Сегодня
Завтра
4 окт
5 окт
3 400 за всё до 10 чел.
Коломна городок - Москвы уголок
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Коломна городок - Москвы уголок
Коломне более восьми веков. Этот город неоднократно преодолевал приступы вражьих войск
Улица Лажечникова, 1, Коломна
Сегодня
Завтра
4 окт
5 окт
2 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Коломне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Коломне
ХОРОШО
🧭
ТАМ