Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
На этой экскурсии по Коломне вы прикоснетесь к изящным искусствам, которые остаются в тени могучей цитадели и купеческого прошлого города. Узнайте о поэтессе Ахматовой, которая провела под Коломной три сезона, читать дальшеуменьшить
и о ее влиянии на творчество.
Посетите Дом Озерова, где расположена картинная галерея с работами Народного художника России Михаила Абакумова и советского художника Константина Васильева.
Прогуляйтесь по памятным местам, связанным с Иваном Лажечниковым, основателем русского исторического романа.
Также вас ждет рассказ о выдающемся хормейстере Александре Свешникове, который 30 лет стоял во главе хорового искусства Советского Союза. Откройте для себя культурное наследие Коломны и погрузитесь в атмосферу творчества и вдохновения
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по тихим улочкам Коломны и посетить все достопримечательности без спешки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом Озерова
Музейно-выставочный зал Михаила Абакумова
Мемориальный дом Александра Свешникова
Описание экскурсии
Дом Озерова: картинная галерея и памятник архитектуры
Здание в стиле классицизма, в котором расположена картинная галерея, — яркий памятник архитектуры рубежа 18-19 вв. Вы узнаете о предполагаемых авторах сооружения и щедром купце, в честь которого назвали особняк. В музейно-выставочном зале Михаила Абакумова познакомитесь с наследием «соловья русского пейзажа» — Народного художника России и почетного гражданина Коломны. А также осмотрите работы из «Былинного цикла» советского художника Константина Васильева, широко известного работами на мифологические темы. И полюбуетесь деревянными скульптурами Альберта Леонардова.
Поэзия и проза на улицах Коломны
Гуляя по тихим улочкам коломенского посада, мы поговорим о поэзии и Ахматовой. Поэтесса провела под Коломной три сезона, а в самом городе была всего день. Вы пройдете по памятным местам, где ее запечатлел фотограф-искусствовед Лев Горнунг, и узнаете, как этот визит отразился в творчестве Анны Андреевны. Также вам предстоит познакомиться с увлекательной биографией одного из основателей русского исторического романа Ивана Лажечникова, знаменитого уроженца Коломны.
Музыкальные самородки
Кроме того, на экскурсии гид расскажет об Александре Свешникове — выдающемся русском хормейстере и дирижере, который 30 лет стоял во главе хорового искусства Советского Союза. На одной из посадских улиц вы увидите его мемориальный дом и услышите о вкладе музыканта в вывод русской песни на мировую сцену.
Организационные детали
В программу входит посещение галереи и экскурсия в ней
Часть программы проходит на открытом воздухе, поэтому просим одеваться по погоде
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7897 туристов
Наша команда знакомит гостей с богатой культурой и историей Коломны. На экскурсиях отвечаем на важные вопросы, которые обычно волнуют путешественников.
Предлагаем индивидуальный подход: учитываем интересы и пожелания гостей, чтобы программа была читать дальшеуменьшить
не только познавательной, но и оставила самые тёплые воспоминания.
Особое внимание уделяем семейному туризму. Создаём комфортные условия для отдыха с детьми, учитываем их потребности и проводим программы, которые нравятся маленьким путешественникам.
С радостью познакомим вас с уникальной историей и культурой Коломны.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вадим
Чудесно прошла экскурсия, очень приятный экскурсовод, много интересного рассказала о городе и его жителях, об Анне Ахматовой и отм,что связывает её с Коломной, также посетили в доме Озерова выставку Михаила Абакумова, послушали интересный рассказ о его жизни и творчестве. Спасибо за прекрасно проведеннную экскурсию!
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Кристина
Прекрасная экскурсия, интересно и легко!!! очень хотели вторую экскурсию по Коломне именно такую - легкую. интересную, с походом в местную галерею (сами бы, наверное, не выбрались) И огромное спасибо Инне, что помогла нам попасть в музей пастилы на представление, билетов туда, как обычно, не было.
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Е
Елена
Большое спасибо Инне за очень интересную прогулку, узнали много нового, обязательно вернёмся. Очень рекомендуем!
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Лилия
Странно организована экскурсия была: в описании экскурсии указано, что начало будет у Пятницких ворот, по факту нас куда-то в музей повели. Экскурсовод просто привела в музей, там какая-то была заминка с билетами. Разрулили. Дальше она просто ждала нас час, пока нам другой экскурсовод (в музее) расскажет про картины. И потом еще час пешей экскурсии.
Инна
Ответ организатора:
Добрый день, Лилия! В описании творческой экскурсии можно увидеть, что в программу входит посещение картинной галереи. Ее мы посещаем первым читать дальшеуменьшить
пунктом в нашей программе, и да, гостей с творчеством Абакумова знакомит искусствовед. Программа составлена так намеренно, чтобы гости могли познакомиться с тонкостями искусства более глубоко. Далее мы отправляемся в пешую экскурсию по знаковым местам, которые связаны с жизнью знаменитых творческих людей. Экскурсия проходит по территории Посада и занимает около часа по времени. К сожалению, вы не оставили отзыв о ваших впечатлениях от самой экскурсии, где вы познакомились с историей жизни Свешникова, Ахматовой, Лажечникова и других творческих людей. А также ни о творчестве Михаила Абакумова, картины которого вы увидели в галерее дома Озерова. Поэтому мы очень надеемся, что содержание экскурсии все же коснулось вашего сердца, нашло отклик и будет вас вдохновлять!
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