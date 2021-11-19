Коломенский кремль – один из самых мощных форпостов России.



Вы увидите 7 фортификационных хитростей крепости и узнаете, как её строили и какие сражения проходили здесь.



Осмотрите башни и стены, услышите легенды, связанные с ними, и разгадаете их тайны.



Побываете на Соборной площади, осмотрите храм, в котором венчался Дмитрий Донской, и Успенский собор, заложенные в честь его побед.



А еще вы посетите интерактивную выставку «Перепутье эпох» с показательным выступлением воинов в доспехах и поучаствуете в нем!