Древний храм Воскресения словущих, в котором венчался Дмитрий Донской
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Коломенский кремль – один из самых мощных форпостов России. Вы увидите 7 фортификационных хитростей крепости и узнаете, как её строили и какие сражения проходили здесь. Осмотрите башни и стены, услышите легенды, связанные с ними, и разгадаете их тайны. Побываете на Соборной площади, осмотрите храм, в котором венчался Дмитрий Донской, и Успенский собор, заложенные в честь его побед. А еще вы посетите интерактивную выставку «Перепутье эпох» с показательным выступлением воинов в доспехах и поучаствуете в нем!
Организационные детали
Билет на выставку «Перепутье эпох» оплачивается отдельно. Также возможно совместить экскурсию с любым другим музеем Коломны.
Посещение колокольни строго до 16:00! Вход оплачивается в храме.
Ответы на вопросы
Что входит?
Услуги гида
Помощь в бронировании билетов в музеи и выставки.
Что не входит?
Билет на выставку «Перепутье эпох» (350 руб. /чел., по желанию)
Вход на колокольню (150 руб. /чел.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна
Завершение: Улица Зайцева, 16, Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Согласно расписанию в календаре
Виктория В.
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