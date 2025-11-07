Экскурсия предлагает насыщенную программу: прогулка по Кремлю, посещение храмов и монастырей, а также автомобильная поездка по Посаду. Туристы увидят храмы Богоявления и Иоанна Предтечи, узнают об их истории. Завершает путешествие посещение Старо-Голутвина монастыря.
Эта экскурсия позволяет полностью погрузиться в атмосферу города и его достопримечательностей, не упустив ни одной важной детали
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение исторического Кремля
- 🚗 Удобное передвижение на авто
- ⛪ Уникальные старинные храмы
- 🏰 Погружение в атмосферу города
- 🕍 Обзорная экскурсия по современному городу
Что можно увидеть
- Кремль
- Храм Богоявления
- Храм Иоанна Предтечи
- Старо-Голутвин монастырь
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Приглашаю вас на самую обширную программу в Коломне!:
- Пешком мы пройдем по Кремлю, увидим его стены и башни, посетим храмы и монастыри на его территории.
- Далее — автомобильное передвижение, это может быть ваша машина либо такси. Мы поедем по Посаду, посмотрим его храмы и прекрасные домики с наличниками. Можем доехать до храма Богоявления — этот храм не закрывался в советское время, можем — до храма Иоанна Предтечи, это один из трёх самые старых храмов Подмосковья, на котором стоит печать Батыя.
- Далее едем по городу, по пути я проведу обзорную экскурсию.
- Доезжаем до Старо-Голутвина монастыря, посещаем его, спускаемся в подклет храма. Эта экскурсия практически полностью охватывает город и его достопримечательности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Расходы на бензин/такси
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова, 1а
Завершение: Улица Городищенская, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
7 ноя 2025
Познакомиться с Коломной нам помогла Зотова Татьяна. На своей машине вместе с ней мы посетили Богоявленский Старо-Голутвинский мужской монастырь, познакомились с историей Коломенского кремля, прошли по его улочкам. Спасибо огромное Татьяне! Спасибо за любовь к своему городу и его истории, к истории своей Родины которой Вы поделились с нами за время экскурсии.
С
Сергей
14 сен 2025
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Татьяна очень классный специалист своего дела. Очень приятная женщина. Интересный рассказчик и собеседник. Узнали много нового. Время пролетело незаметно. Обязательно будем еë рекомендовать знакомым. Сам горо произвëл впечатление. Уютный и,, домашний". Не покатались на кораблике. Ну значит есть повод снова посетить ваш город☺
Р
Роман
10 мая 2025
Позитивный, знающий све дело и историю экскурсовод. Ничего лишнего. Все по делу. Татьяна спасибо. Рекомендуем.
Ю
Юлия
16 мар 2025
Вчера у нас было знакомство с г. Коломной. Город встретил нас снегопадом, ветром. . Вообщес, с погодой нам не очень повезло. Чего не скажешь о нашем экскурсоводе Татьяне. Сразу видно,
Т
Татьяна
16 мар 2025
А
Андрей
9 мар 2025
Староголутвин монастырь, кремль, часть посада. Время пролетело незаметно. Татьяна непринужденно держала в тонусе, ненавязчиво погружая в разные эпохи и слои социальной жизни. Повезло с погодой - всё просто супер!
