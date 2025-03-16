Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Кремлю и Посаду в мини-группе
Начало: Коломна, улица Лажечникова, дом 1а
Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00
29 мар в 13:00
30 мар в 13:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Увидеть Коломну и… (на авто туристов)
Начало: Улица Лажечникова, 1а
Сегодня в 09:00
27 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
Экскурсия-квест «Государевы люди»
Начало: Коломна, ул. Зайцева, 2
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:00
500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия16 марта 2025Вчера у нас было знакомство с г. Коломной. Город встретил нас снегопадом, ветром. . Вообщес, с погодой нам не очень
- ААндрей9 марта 2025Староголутвин монастырь, кремль, часть посада. Время пролетело незаметно. Татьяна непринужденно держала в тонусе, ненавязчиво погружая в разные эпохи и слои социальной жизни. Повезло с погодой - всё просто супер!
- ММарина31 декабря 2024Очень интересно и познавательно! Узнали много нового! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Коломенский посад»
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