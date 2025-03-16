Коломенский посад – экскурсии в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Коломенский посад» в Коломне, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Прогулка по Кремлю и Посаду в мини-группе
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Кремлю и Посаду в мини-группе
Начало: Коломна, улица Лажечникова, дом 1а
Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00
29 мар в 13:00
30 мар в 13:00
1000 ₽ за человека
Увидеть Коломну и… (на авто туристов)
Пешая
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Увидеть Коломну и… (на авто туристов)
Начало: Улица Лажечникова, 1а
Сегодня в 09:00
27 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Государевы люди»
Пешая
2 часа
Квест
Экскурсия-квест «Государевы люди»
Начало: Коломна, ул. Зайцева, 2
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:00
500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    16 марта 2025
    Увидеть Коломну и… (на авто туристов)
    Вчера у нас было знакомство с г. Коломной. Город встретил нас снегопадом, ветром. . Вообщес, с погодой нам не очень
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    повезло. Чего не скажешь о нашем экскурсоводе Татьяне. Сразу видно, что человек любит свой город, с таким позитивом и так информационно она преподносит историю давно минувших лет, но и про сегодняшний день не забывает, конечно. Даже 8летнему сыну было интересно. Мы очень остались довольны этой поездкой:увидели практически весь город конечно, узнали его достоверную историю и познакомились с его мифами и легендами, благодаря Татьяне. Мы много путешествуем, и нам есть с кем сравнить. Побольше бы таких экскурсоводов: со знанием истории своего края и такой позитивной энергетикой! Большая благодарность Татьяне! Она сделала нашу поездку просто восхитительной!

  • А
    Андрей
    9 марта 2025
    Увидеть Коломну и… (на авто туристов)
    Староголутвин монастырь, кремль, часть посада. Время пролетело незаметно. Татьяна непринужденно держала в тонусе, ненавязчиво погружая в разные эпохи и слои социальной жизни. Повезло с погодой - всё просто супер!
  • М
    Марина
    31 декабря 2024
    Прогулка по Кремлю и Посаду в мини-группе
    Очень интересно и познавательно! Узнали много нового! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Коломенский посад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Кремлю и Посаду в мини-группе
  2. Увидеть Коломну и… (на авто туристов)
  3. Экскурсия-квест «Государевы люди»
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Успенский Брусенский монастырь
  9. Церковь Николы на Посаде
  10. Музей пастилы
Сколько стоит экскурсия по Коломне в марте 2025
Сейчас в Коломне в категории "Коломенский посад" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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