1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Коломне: от исторических ворот до Старо-голутвинского монастыря
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Душа Коломны - в её церквях и храмах
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её святыни и храмы. Узнайте о событиях, которые сформировали историю города
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 801₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Святые источники Коломны: экскурсия, омывающая душу
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, посетив святые источники Коломны. Это путешествие станет источником вдохновения и новых сил
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные уголки Коломны
Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Автомобильная экскурсия по Коломне: от истории до современности
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где каждый уголок расскажет свою историю, а красота природы не оставит равнодушным
Начало: Улица Лажечникова, 1а, на парковке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна: маленький городок с большой историей
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договорённости
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
Начало: Ул. Лажечникова, д. 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неизвестная Коломна: прогулка по Запрудам и чаепитие у местных
Рассмотреть скромное обаяние городской окраины с богатой историей
Начало: Улица Лажечникова, пост охраны
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММайя3 июня 2024Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
- ГГалина2 июня 2024Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
- ААлиса2 июня 2024Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
- ННадежда26 мая 2024Отличная экскурсия, очень доброжелательный гид. Благодаря тому, что он нас возил на своём авто, успели увидеть и узнать максимум интересного в Коломне.
- ННаталья25 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень эрудированный экскурсовод. Показал город изнутри. Грамотный рассказчик, очень предупредительный и приятный в общении. Город произвел самое прекрасное впечатление. Рекомендую эту экскурсию и Романа в качестве экскурсовода!
- ВВалерий23 мая 2024Экскурсия прошла прекрасно, даже не заметили как время пролетело. Посетители много мест о которы и не знали. Гиду Роману большая благодарность. Всем советую.
- ИИя16 мая 2024Неизведанные уголки любого города всегда притягивают. Николай составил достаточно интересный маршрут, только из-за разбросанности точек в пробках периодически застревали (ну
- ТТатьяна12 мая 2024Впервые были в Коломне и очень рады, что выбрали Романа в качестве гида. ЭКСКУРСИЯ НА АВТО: формат авто-экскурсии сделал нашу программу
- ХХомякова6 мая 2024Чудесный город, прекрасная экскурсия. Большое спасибо Виктории за интересный рассказ, доброжелательность и советы по покупкам. Всё очень понравилось, мы обязательно вернемся в Коломну.
- ММария3 мая 2024Доброго времени суток! 1го мая были на экскурсии в Коломне, проводил её Роман. Человек добрый, мирный, тактичный, что важно для
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "На машине" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Коломне на 2024 год на машине, 198 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август