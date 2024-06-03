Экскурсии по Коломне на машине с гидом

Найдено 12 экскурсий в категории «На машине» в Коломне, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По всей Коломне - на автомобиле гида
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
30 отзывов
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700 за всё до 4 чел.
Коломна. Обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
84 отзыва
Обзорная экскурсия по Коломне: от исторических ворот до Старо-голутвинского монастыря
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Повести Коломны: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000 за всё до 3 чел.
Душа Коломны - в её церквях и храмах
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Душа Коломны - в её церквях и храмах
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её святыни и храмы. Узнайте о событиях, которые сформировали историю города
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 801 за всё до 7 чел.
Святые источники Коломны (на вашем автомобиле)
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Святые источники Коломны: экскурсия, омывающая душу
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, посетив святые источники Коломны. Это путешествие станет источником вдохновения и новых сил
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Неизведанные уголки Коломны
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Неизведанные уголки Коломны
Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850 за всё до 10 чел.
Автомобильная прогулка по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Автомобильная экскурсия по Коломне: от истории до современности
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где каждый уголок расскажет свою историю, а красота природы не оставит равнодушным
Начало: Улица Лажечникова, 1а, на парковке
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 6 чел.
Коломна: маленький городок с большой историей
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Коломна: маленький городок с большой историей
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договорённости
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 3 000 за всё до 5 чел.
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
Начало: Ул. Лажечникова, д. 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Неизвестная Коломна: прогулка по Запрудам и чаепитие у местных
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Неизвестная Коломна: прогулка по Запрудам и чаепитие у местных
Рассмотреть скромное обаяние городской окраины с богатой историей
Начало: Улица Лажечникова, пост охраны
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Майя
    3 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
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    знаковые места Коломны, кроме этого у нас были дополнительные пожелания по локациям и при всем этом не хотелось гонки…)) Роман исполнил все наши «прихоти». Изначально помог определиться с экскурсией в Калачную, Музей Пастилы и рестораном. Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень грамотно выстроен маршрут с учетом наших предложений, неторопливое посещение всех объектов, возможность все увидеть и прочувствовать под ненавязчивый, интеллигентный рассказ Романа о всех достопримечательностях и исторических фактах этого прекрасного города! Все успели, увидели самое важное, попробовали пастилы, угостились Калачем, прикоснулись к чудодейственной иконе, искупались в купели и завершили день в чудесном месте! Огромное спасибо Роману за наш прекрасный день! Успехов и процветания!

    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Коломна. Обзорная экскурсия
    Большое спасибо!!! Нам всё понравилось! Очень интересно, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Отличная экскурсия, очень доброжелательный гид. Благодаря тому, что он нас возил на своём авто, успели увидеть и узнать максимум интересного в Коломне.
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Прекрасная экскурсия, очень эрудированный экскурсовод. Показал город изнутри. Грамотный рассказчик, очень предупредительный и приятный в общении. Город произвел самое прекрасное впечатление. Рекомендую эту экскурсию и Романа в качестве экскурсовода!
  • В
    Валерий
    23 мая 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Экскурсия прошла прекрасно, даже не заметили как время пролетело. Посетители много мест о которы и не знали. Гиду Роману большая благодарность. Всем советую.
  • И
    Ия
    16 мая 2024
    Неизведанные уголки Коломны
    Неизведанные уголки любого города всегда притягивают. Николай составил достаточно интересный маршрут, только из-за разбросанности точек в пробках периодически застревали (ну
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    праздничные выходные - ничего не поделаешь). Очень интересный рассказ в Старо-Голутвином монастыре, вся история прошла перед глазами. Но больше всего понравилась церковь Рождества Иоанна Предтечи в Городищах, такая очаровательная, с "лохматыми" головами (самодельный лемех). А уж барельеф "коломенского зверька" - батыева печать, это нечто! Та самая неведомая зверушка по Пушкину. Коломенцы василиском называют! Вообще-то, василиск изображался как полу-дракон, полу-петух, а тут и ноги задние с копытами, и вообще коллаж из туловищ, ног, хвостов, голов ото все зверей понемногу! Но зато какая приманка для туристов! И, конечно, краса и гордость Коломны Никольская церковь на Посадах. Грандиозная архитектура с изумительными куполами.

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Впервые были в Коломне и очень рады, что выбрали Романа в качестве гида. ЭКСКУРСИЯ НА АВТО: формат авто-экскурсии сделал нашу программу
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    более насыщенной: за небольшое время удалось познакомиться с основными достопримечательностями. ИЗ УСТ КОЛОМЧАНИНА-КРАЕВЕДА: программа была насыщена секретами, узнать о которых самому было бы непросто. Роман знал все детали и потайные уголки города и поделился с нами. Например, мы увидели настоящего Коломенского мифического зверя - найти его без Романа было бы невозможно. О ГЛАВНОМ ЗА ДВА ЧАСА: за время экскурсии у нас сложилось объемное представление о городе - самое главное для нас. Благодарим Романа за экскурсию, если будем в городе, обратимся еще:)

    Впервые были в Коломне и очень рады, что выбрали Романа в качестве гидаВпервые были в Коломне и очень рады, что выбрали Романа в качестве гидаВпервые были в Коломне и очень рады, что выбрали Романа в качестве гида
  • Х
    Хомякова
    6 мая 2024
    Коломна - город золотых куполов и древних обителей
    Чудесный город, прекрасная экскурсия. Большое спасибо Виктории за интересный рассказ, доброжелательность и советы по покупкам. Всё очень понравилось, мы обязательно вернемся в Коломну.
  • М
    Мария
    3 мая 2024
    Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
    Доброго времени суток! 1го мая были на экскурсии в Коломне, проводил её Роман. Человек добрый, мирный, тактичный, что важно для
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    меня с Богословским образованием. Время прошло очень быстро, пожалуй это главный фактор, а также остался очень доволен наш 11ти летний сын Миша, Роман расположил его к себе, ненавязчиво увлек в историю славной Коломны. Отдельное спасибо за Бобренев монастырь, за тепло о нём, оно передалось и нам, какое-то действительно особое ощущение от посещения этого монастыря осталось с нами! Желаем Божьей помощи Роману в столь полезном ремесле! Желаем и дальше также по-доброму рассказывать о Коломне всем желающим прикоснуться к истории Великой России, Великой Руси, а для нас самой лучшей Родины матушки России!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. По всей Коломне - на автомобиле гида
  2. Коломна. Обзорная экскурсия
  3. Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
  4. Повести Коломны: обзорная экскурсия
  5. Душа Коломны - в её церквях и храмах
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "На машине" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 2 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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