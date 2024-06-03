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меня с Богословским образованием. Время прошло очень быстро, пожалуй это главный фактор, а также остался очень доволен наш 11ти летний сын Миша, Роман расположил его к себе, ненавязчиво увлек в историю славной Коломны. Отдельное спасибо за Бобренев монастырь, за тепло о нём, оно передалось и нам, какое-то действительно особое ощущение от посещения этого монастыря осталось с нами! Желаем Божьей помощи Роману в столь полезном ремесле! Желаем и дальше также по-доброму рассказывать о Коломне всем желающим прикоснуться к истории Великой России, Великой Руси, а для нас самой лучшей Родины матушки России!