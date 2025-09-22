Имя Ивана Сусанина знакомо каждому со школьных лет.Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность узнать больше о легендарном герое, посетив село Сусанино и другие значимые места. Проводник в образе Сусанина проведёт

вас по «Сусанинской тропе», где оживают легенды. Вы увидите часовню Иоанна Предтечи, базальтовый валун и село Домнино. Прогулка по Исуповскому болоту станет частью этого захватывающего путешествия. Не упустите шанс прикоснуться к истории и узнать правду о подвиге Сусанина

Описание экскурсии

Места, где история оживает

За всё время поездки по маршруту вы увидите:

Село Сусанино — здесь стоит тот самый храм, запечатлённый на картине «Грачи прилетели»

Часовню Иоанна Предтечи, построенную в 1913 году на месте избы Ивана Сусанина в деревне Деревеньки

Базальтовый валун — 50-тонный гость из глубин земли и главная фотолокация маршрута

Село Домнино — родовое имение семьи Романовых и действующая церковь Успения Пресвятой Богородицы XIX века.

Прогулка по болоту — как часть подвига

Согласитесь, что программа была бы неполной без посещения Исуповского болота и родника Сусанина. Следуя за проводником, вы пройдёте по деревянным дорожкам-лежнёвкам к непроходимым топям. Увидите, как из кочек растут корявые деревья, кругом кустарник, в воде — тёмные колодцы. И поймёте, почему польские солдаты не выбрались отсюда живыми. Не волнуйтесь: маршрут безопасен. В худшем случае — промочите ноги. Но эмоции получите сильные.

Герой рядом

Проводник в образе Сусанина на маршруте — не просто отсылка к исторической фигуре. Это рассказчик, вжившийся в свою роль. Он не станет читать лекции, а поделится памятью: как жил Иван Сусанин, как принимал судьбоносное решение, что чувствовал, когда вёл отряд к гибели.

Организационные детали