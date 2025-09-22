Имя Ивана Сусанина знакомо каждому со школьных лет.
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность узнать больше о легендарном герое, посетив село Сусанино и другие значимые места. Проводник в образе Сусанина проведёт
Что можно увидеть
- Село Сусанино
- Часовня Иоанна Предтечи
- Базальтовый валун
- Село Домнино
Описание экскурсии
Места, где история оживает
За всё время поездки по маршруту вы увидите:
- Село Сусанино — здесь стоит тот самый храм, запечатлённый на картине «Грачи прилетели»
- Часовню Иоанна Предтечи, построенную в 1913 году на месте избы Ивана Сусанина в деревне Деревеньки
- Базальтовый валун — 50-тонный гость из глубин земли и главная фотолокация маршрута
- Село Домнино — родовое имение семьи Романовых и действующая церковь Успения Пресвятой Богородицы XIX века.
Прогулка по болоту — как часть подвига
Согласитесь, что программа была бы неполной без посещения Исуповского болота и родника Сусанина. Следуя за проводником, вы пройдёте по деревянным дорожкам-лежнёвкам к непроходимым топям. Увидите, как из кочек растут корявые деревья, кругом кустарник, в воде — тёмные колодцы. И поймёте, почему польские солдаты не выбрались отсюда живыми. Не волнуйтесь: маршрут безопасен. В худшем случае — промочите ноги. Но эмоции получите сильные.
Герой рядом
Проводник в образе Сусанина на маршруте — не просто отсылка к исторической фигуре. Это рассказчик, вжившийся в свою роль. Он не станет читать лекции, а поделится памятью: как жил Иван Сусанин, как принимал судьбоносное решение, что чувствовал, когда вёл отряд к гибели.
Организационные детали
- Программа предполагает посещение болота, поэтому нужна удобная обувь и по возможности средства от комаров
- Можно дополнительно организовать чаепитие: 250 ₽ с чел. (целебный чай на травах и пирожок)
Марина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 1057 туристов
Меня зовут Марина, я живу в Костроме. Всё детство провела у бабушки в Плёсе. Всей душой люблю оба города и с радостью покажу их вам. Я учитель по образованию, поэтому мой рассказ будет лёгким и доступным. Он понравится путешественникам всех возрастов — взрослым и детям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
22 сен 2025
Очень интересная, комфортная и позитивная экскурсия. Мы познакомились с очень интересными людьми, услышали много нового, побывали в разных незабываемых местах. Сама организатор профи с большой буквы и очень приятная девушка!! Всем рекомендую!!!
