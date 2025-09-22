Мои заказы

Автопутешествие из Костромы на родину Ивана Сусанина

Увлекательное автопутешествие из Костромы на родину Ивана Сусанина раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления от исторических мест
Имя Ивана Сусанина знакомо каждому со школьных лет.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность узнать больше о легендарном герое, посетив село Сусанино и другие значимые места. Проводник в образе Сусанина проведёт
вас по «Сусанинской тропе», где оживают легенды. Вы увидите часовню Иоанна Предтечи, базальтовый валун и село Домнино. Прогулка по Исуповскому болоту станет частью этого захватывающего путешествия. Не упустите шанс прикоснуться к истории и узнать правду о подвиге Сусанина

1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Путешествие на автомобиле
  • 🏞️ Природные красоты
  • 🏛️ Исторические места
  • 🧑‍🌾 Проводник в образе Сусанина
  • 🌿 Безопасный маршрут
Что можно увидеть

  • Село Сусанино
  • Часовня Иоанна Предтечи
  • Базальтовый валун
  • Село Домнино

Описание экскурсии

Места, где история оживает

За всё время поездки по маршруту вы увидите:

  • Село Сусанино — здесь стоит тот самый храм, запечатлённый на картине «Грачи прилетели»
  • Часовню Иоанна Предтечи, построенную в 1913 году на месте избы Ивана Сусанина в деревне Деревеньки
  • Базальтовый валун — 50-тонный гость из глубин земли и главная фотолокация маршрута
  • Село Домнино — родовое имение семьи Романовых и действующая церковь Успения Пресвятой Богородицы XIX века.

Прогулка по болоту — как часть подвига

Согласитесь, что программа была бы неполной без посещения Исуповского болота и родника Сусанина. Следуя за проводником, вы пройдёте по деревянным дорожкам-лежнёвкам к непроходимым топям. Увидите, как из кочек растут корявые деревья, кругом кустарник, в воде — тёмные колодцы. И поймёте, почему польские солдаты не выбрались отсюда живыми. Не волнуйтесь: маршрут безопасен. В худшем случае — промочите ноги. Но эмоции получите сильные.

Герой рядом

Проводник в образе Сусанина на маршруте — не просто отсылка к исторической фигуре. Это рассказчик, вжившийся в свою роль. Он не станет читать лекции, а поделится памятью: как жил Иван Сусанин, как принимал судьбоносное решение, что чувствовал, когда вёл отряд к гибели.

Организационные детали

  • Программа предполагает посещение болота, поэтому нужна удобная обувь и по возможности средства от комаров
  • Можно дополнительно организовать чаепитие: 250 ₽ с чел. (целебный чай на травах и пирожок)

Ответы на вопросы

Марина
Марина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 1057 туристов
Меня зовут Марина, я живу в Костроме. Всё детство провела у бабушки в Плёсе. Всей душой люблю оба города и с радостью покажу их вам. Я учитель по образованию, поэтому мой рассказ будет лёгким и доступным. Он понравится путешественникам всех возрастов — взрослым и детям.

С
Светлана
22 сен 2025
Очень интересная, комфортная и позитивная экскурсия. Мы познакомились с очень интересными людьми, услышали много нового, побывали в разных незабываемых местах. Сама организатор профи с большой буквы и очень приятная девушка!! Всем рекомендую!!!

