С Светлана Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме Очень познавательная экскурсия, погружение в историю, интересные факты. Петр владеет материалом очень хорошо, интересный взгляд на город. Экскурсия подойдет всем. Очень рекомендую.

С Светлана Автопутешествие из Костромы на родину Ивана Сусанина Очень интересная, комфортная и позитивная экскурсия. Мы познакомились с очень интересными людьми, услышали много нового, побывали в разных незабываемых местах. Сама организатор профи с большой буквы и очень приятная девушка!! Всем рекомендую!!!

Ж Жанна Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме читать дальше историю. Деревянная резьба, восстановленные и заброшенные здания, прошлое и настоящее Костромы переплетаются в единый узор. Без правобережья впечатление о городе будет неполным. Помимо удобной обуви захватите с собой бутылочку для воды, поверьте, она вам пригодится. Если позволит время, расспросите Петра о его путешествиях, ему есть, что вам рассказать. Всегда полезно посмотреть на вещи "с другой стороны". Прогулка вышла замечательная. Рассказчик - мастер слова и образа, умеет оживить любую

В Виктория Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме читать дальше другой экскурсии.



Пётр рассказал нам множество интересных местных легенд и исторических фактов, делая акцент на важных событиях. Его рассказ был лёгким, увлекательным и без монотонности, что позволило нам полностью погрузиться в атмосферу и запомнить информацию.



Прогулка была достаточно продолжительной, поэтому очень важно выбрать максимально удобную обувь. Прогулка оставила исключительно положительные впечатления. Пётр проявил гибкость и согласился немного изменить время встречи, т. к мы не успевали с

Н Наталья Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме Огромное спасибо нашему гиду Петру за интересную экскурсию. На левом берегу основные достопримечательности, а вот на правый берег не все туристы заглядывают. А там есть на что посмотреть!

И Ирина Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме читать дальше реально взгляд с другого берега - со своими акцентами, сюжетами, тайнами. Заходили в церкви, где сохранилась старая роспись; рассматривали резные детали домов; любовались видами на противоположный берег. Информации много, Петр рассказывает очень интересно. Боялась, что с моими больными ногами будет тяжело ходить, но так увлеклась, что только к концу поняла, что устала. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет новых впечатлений о городе; кому интересна история, архитектура, религия; кто ценит информационную насыщенность рассказа гида. Экскурсия очень понравилась. Содержательно, атмосферно, нестандартно. Хорошо выстроен маршрут. Вроде бы речь идет о той же истории города, но это

Л Лариса Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме Благодарим Петра, за увлекательное путешествие по заволжской Костроме. С уважением.

М Марина Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме Очень благодарны Петру за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Эта экскурсия - очень яркий момент в нашем путешествии в Кострому.

М Марина Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме Экскурсовод прекрасен, бесподобный рассказчик, заслушаешься, и даже если на том берегу меньше есть что посмотреть, то уже ради того, чтобы послушать надо идти, расскажет то, чего не расскажут другие. Да и на Кострому с другого ракурса посмотреть.

Ю Юлия Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме читать дальше было бы неполным. Мы прогулялись по улицам Заволжья, узнали много уникальных фактов о храмах, расположенных на правом береге Волги, побывали внутри них, увидели сохранившуюся роспись и старинные иконы. Насладились прекрасными видами на парадную часть города, а в конце экскурсии отведали вкуснейшей ключевой воды. Огромная благодарность Петру за прекрасную экскурсию и горячая рекомендация всем, приезжающим в Кострому! 5 июля 2025 года были на экскурсии по Заволжью с Петром. Экскурсия нам очень понравилась. Без нее знакомство с Костромой

А Анна Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме Отличная небанальная экскурсия! Благодарю!

Е Елена Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме читать дальше маршрут. Путешествие подойдет для любителей ходить пешком. Нам очень понравилось. В следующий раз, как будем в Костроме, пойдем с Петром на привидения смотреть, приглядела другой маршрут. Отличное путешествие пешком по Заволжью- неспешный толковый рассказ о хорошем в городе и людях. Отмечаю грамотную речь, добротно продуманный интересный

Ю Юлия Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме Экскурсия очень понравилась. Пётр замечательный рассказчик. Узнала много интересного про историю и архитектурные особенности церквей; про символику наличников (и, разумеется, увидела эти самые наличники:)); ну и просто много интересных фактов из истории Костромы.

Рекомендую!

М Мария Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме Прогулка превзошла все ожидания: милые улочки заречья, много интересных историй, уникальные церкви, гид - отличный рассказчик! Без этой экскурсии мы просто не прочувствовали бы Кострому.

Н Наталья Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме читать дальше бы я точно никогда не попала в Заволжский район и не увидела улицы, церкви и эти замечательные старинные домики, пусть не слишком хорошо сохранившиеся, но дух и колорит этого места точно можно прочувствовать. Экскурсию рекомендую, Пётр знает много о своем городе и интересно рассказывает. Отличная экскурсия! Интересно увидеть нетуристическую Кострому и услышать рассказ человека, который живет в этом городе и хорошо его знает. Сама

О Осипова Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме Интересная, насыщенная, познавательная экскурсия. Маршрут долгий (но время пролетело очень быстро), красивый, много остановок. материала. Экскурсовод Пётр увлекает рассказом, интересными фактами и историями.

Спасибо большое за организацию.

Ю Юлия Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме Мне кажется интересным и правильным увидеть город и с иного берега. Ощущение цельного восприятия города после экскурсии по туристическому центру.

I Ivan Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме читать дальше район мало информации.

Гид очень грамотный и с хорошей речью и знанием материала, без дурацких шуток, но с отличным чувством юмора - рекомендую! Очень интересная и познавательная экскурсия, время пролетело незаметно, думаю было бы интересно и для жителей Костромы, так как про Заволжский

Т Татьяна Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме Очень понравилась экскурсия!