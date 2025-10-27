Индивидуальная
Тайны древней деревни в Костроме
Погрузитесь в атмосферу старинной деревни, где каждая изба расскажет свою историю. Узнайте о жизни крестьян и древних традициях
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3600 ₽ за всё до 6 чел.
Жили-были: Кострома и её люди
Открыть истории старинных улиц и их жителей
Начало: От беседки Островского
Расписание: в четверг и пятницу в 13:00, в воскресенье в 11:00
11 дек в 13:00
12 дек в 13:00
1000 ₽ за человека
Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
13 дек в 10:00
14 дек в 13:00
от 2400 ₽ за всё до 10 чел.
Сырный вояж в Костроме
Путешествие по исторической Костроме с дегустацией местных сыров и рассказами о купеческой жизни. Откройте секреты сыроделия и насладитесь атмосферой прошлого
Начало: В районе памятника Ивану Сусанину
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Автопутешествие на родину Ивана Сусанина
Увлекательное автопутешествие из Костромы на родину Ивана Сусанина раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления от исторических мест
22 дек в 13:00
23 дек в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Личное свидание с Костромой
Влюбись в город за 2,5 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: В центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
- ССветлана27 октября 2025Очень познавательная экскурсия, погружение в историю, интересные факты. Петр владеет материалом очень хорошо, интересный взгляд на город. Экскурсия подойдет всем. Очень рекомендую.
- ССветлана22 сентября 2025Очень интересная, комфортная и позитивная экскурсия. Мы познакомились с очень интересными людьми, услышали много нового, побывали в разных незабываемых местах. Сама организатор профи с большой буквы и очень приятная девушка!! Всем рекомендую!!!
- ЖЖанна11 августа 2025Всегда полезно посмотреть на вещи "с другой стороны". Прогулка вышла замечательная. Рассказчик - мастер слова и образа, умеет оживить любую
- ВВиктория5 августа 2025Прогулка оставила исключительно положительные впечатления. Пётр проявил гибкость и согласился немного изменить время встречи, т. к мы не успевали с
- ННаталья20 июля 2025Огромное спасибо нашему гиду Петру за интересную экскурсию. На левом берегу основные достопримечательности, а вот на правый берег не все туристы заглядывают. А там есть на что посмотреть!
- ИИрина20 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Содержательно, атмосферно, нестандартно. Хорошо выстроен маршрут. Вроде бы речь идет о той же истории города, но это
- ЛЛариса15 июля 2025Благодарим Петра, за увлекательное путешествие по заволжской Костроме. С уважением.
- ММарина11 июля 2025Очень благодарны Петру за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Эта экскурсия - очень яркий момент в нашем путешествии в Кострому.
- ММарина10 июля 2025Экскурсовод прекрасен, бесподобный рассказчик, заслушаешься, и даже если на том берегу меньше есть что посмотреть, то уже ради того, чтобы послушать надо идти, расскажет то, чего не расскажут другие. Да и на Кострому с другого ракурса посмотреть.
- ЮЮлия5 июля 20255 июля 2025 года были на экскурсии по Заволжью с Петром. Экскурсия нам очень понравилась. Без нее знакомство с Костромой
- ААнна2 июля 2025Отличная небанальная экскурсия! Благодарю!
- ЕЕлена24 мая 2025Отличное путешествие пешком по Заволжью- неспешный толковый рассказ о хорошем в городе и людях. Отмечаю грамотную речь, добротно продуманный интересный
- ЮЮлия23 мая 2025Экскурсия очень понравилась. Пётр замечательный рассказчик. Узнала много интересного про историю и архитектурные особенности церквей; про символику наличников (и, разумеется, увидела эти самые наличники:)); ну и просто много интересных фактов из истории Костромы.
Рекомендую!
- ММария12 апреля 2025Прогулка превзошла все ожидания: милые улочки заречья, много интересных историй, уникальные церкви, гид - отличный рассказчик! Без этой экскурсии мы просто не прочувствовали бы Кострому.
- ННаталья7 апреля 2025Отличная экскурсия! Интересно увидеть нетуристическую Кострому и услышать рассказ человека, который живет в этом городе и хорошо его знает. Сама
- ООсипова29 марта 2025Интересная, насыщенная, познавательная экскурсия. Маршрут долгий (но время пролетело очень быстро), красивый, много остановок. материала. Экскурсовод Пётр увлекает рассказом, интересными фактами и историями.
Спасибо большое за организацию.
- ЮЮлия24 марта 2025Мне кажется интересным и правильным увидеть город и с иного берега. Ощущение цельного восприятия города после экскурсии по туристическому центру.
- IIvan3 февраля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, время пролетело незаметно, думаю было бы интересно и для жителей Костромы, так как про Заволжский
- ТТатьяна1 февраля 2025Очень понравилась экскурсия!
- ААнастасия13 декабря 2024Великолепный эрудированный вовлеченный и увлеченный гид, заботливый и клиентоориентированный.
