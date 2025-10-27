Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Костроме

Найдено 6 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Костроме, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия по музею «Костромская слобода»
1 час
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны древней деревни в Костроме
Погрузитесь в атмосферу старинной деревни, где каждая изба расскажет свою историю. Узнайте о жизни крестьян и древних традициях
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3600 ₽ за всё до 6 чел.
Жили-были: Кострома и её люди
Пешая
2 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Жили-были: Кострома и её люди
Открыть истории старинных улиц и их жителей
Начало: От беседки Островского
Расписание: в четверг и пятницу в 13:00, в воскресенье в 11:00
11 дек в 13:00
12 дек в 13:00
1000 ₽ за человека
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
Пешая
3 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
13 дек в 10:00
14 дек в 13:00
от 2400 ₽ за всё до 10 чел.
Сырный вояж в Костроме
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сырный вояж в Костроме
Путешествие по исторической Костроме с дегустацией местных сыров и рассказами о купеческой жизни. Откройте секреты сыроделия и насладитесь атмосферой прошлого
Начало: В районе памятника Ивану Сусанину
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Автопутешествие из Костромы на родину Ивана Сусанина
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопутешествие на родину Ивана Сусанина
Увлекательное автопутешествие из Костромы на родину Ивана Сусанина раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления от исторических мест
22 дек в 13:00
23 дек в 08:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Личное свидание с Костромой
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Личное свидание с Костромой
Влюбись в город за 2,5 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: В центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 октября 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Очень познавательная экскурсия, погружение в историю, интересные факты. Петр владеет материалом очень хорошо, интересный взгляд на город. Экскурсия подойдет всем. Очень рекомендую.
  • С
    Светлана
    22 сентября 2025
    Автопутешествие из Костромы на родину Ивана Сусанина
    Очень интересная, комфортная и позитивная экскурсия. Мы познакомились с очень интересными людьми, услышали много нового, побывали в разных незабываемых местах. Сама организатор профи с большой буквы и очень приятная девушка!! Всем рекомендую!!!
  • Ж
    Жанна
    11 августа 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Всегда полезно посмотреть на вещи "с другой стороны". Прогулка вышла замечательная. Рассказчик - мастер слова и образа, умеет оживить любую
    читать дальше

    историю. Деревянная резьба, восстановленные и заброшенные здания, прошлое и настоящее Костромы переплетаются в единый узор. Без правобережья впечатление о городе будет неполным. Помимо удобной обуви захватите с собой бутылочку для воды, поверьте, она вам пригодится. Если позволит время, расспросите Петра о его путешествиях, ему есть, что вам рассказать.

  • В
    Виктория
    5 августа 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Прогулка оставила исключительно положительные впечатления. Пётр проявил гибкость и согласился немного изменить время встречи, т. к мы не успевали с
    читать дальше

    другой экскурсии.

    Пётр рассказал нам множество интересных местных легенд и исторических фактов, делая акцент на важных событиях. Его рассказ был лёгким, увлекательным и без монотонности, что позволило нам полностью погрузиться в атмосферу и запомнить информацию.

    Прогулка была достаточно продолжительной, поэтому очень важно выбрать максимально удобную обувь.

  • Н
    Наталья
    20 июля 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Огромное спасибо нашему гиду Петру за интересную экскурсию. На левом берегу основные достопримечательности, а вот на правый берег не все туристы заглядывают. А там есть на что посмотреть!
  • И
    Ирина
    20 июля 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Экскурсия очень понравилась. Содержательно, атмосферно, нестандартно. Хорошо выстроен маршрут. Вроде бы речь идет о той же истории города, но это
    читать дальше

    реально взгляд с другого берега - со своими акцентами, сюжетами, тайнами. Заходили в церкви, где сохранилась старая роспись; рассматривали резные детали домов; любовались видами на противоположный берег. Информации много, Петр рассказывает очень интересно. Боялась, что с моими больными ногами будет тяжело ходить, но так увлеклась, что только к концу поняла, что устала. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет новых впечатлений о городе; кому интересна история, архитектура, религия; кто ценит информационную насыщенность рассказа гида.

  • Л
    Лариса
    15 июля 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Благодарим Петра, за увлекательное путешествие по заволжской Костроме. С уважением.
  • М
    Марина
    11 июля 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Очень благодарны Петру за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Эта экскурсия - очень яркий момент в нашем путешествии в Кострому.
  • М
    Марина
    10 июля 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Экскурсовод прекрасен, бесподобный рассказчик, заслушаешься, и даже если на том берегу меньше есть что посмотреть, то уже ради того, чтобы послушать надо идти, расскажет то, чего не расскажут другие. Да и на Кострому с другого ракурса посмотреть.
  • Ю
    Юлия
    5 июля 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    5 июля 2025 года были на экскурсии по Заволжью с Петром. Экскурсия нам очень понравилась. Без нее знакомство с Костромой
    читать дальше

    было бы неполным. Мы прогулялись по улицам Заволжья, узнали много уникальных фактов о храмах, расположенных на правом береге Волги, побывали внутри них, увидели сохранившуюся роспись и старинные иконы. Насладились прекрасными видами на парадную часть города, а в конце экскурсии отведали вкуснейшей ключевой воды. Огромная благодарность Петру за прекрасную экскурсию и горячая рекомендация всем, приезжающим в Кострому!

  • А
    Анна
    2 июля 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Отличная небанальная экскурсия! Благодарю!
  • Е
    Елена
    24 мая 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Отличное путешествие пешком по Заволжью- неспешный толковый рассказ о хорошем в городе и людях. Отмечаю грамотную речь, добротно продуманный интересный
    читать дальше

    маршрут. Путешествие подойдет для любителей ходить пешком. Нам очень понравилось. В следующий раз, как будем в Костроме, пойдем с Петром на привидения смотреть, приглядела другой маршрут.

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Экскурсия очень понравилась. Пётр замечательный рассказчик. Узнала много интересного про историю и архитектурные особенности церквей; про символику наличников (и, разумеется, увидела эти самые наличники:)); ну и просто много интересных фактов из истории Костромы.
    Рекомендую!
  • М
    Мария
    12 апреля 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Прогулка превзошла все ожидания: милые улочки заречья, много интересных историй, уникальные церкви, гид - отличный рассказчик! Без этой экскурсии мы просто не прочувствовали бы Кострому.
  • Н
    Наталья
    7 апреля 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Отличная экскурсия! Интересно увидеть нетуристическую Кострому и услышать рассказ человека, который живет в этом городе и хорошо его знает. Сама
    читать дальше

    бы я точно никогда не попала в Заволжский район и не увидела улицы, церкви и эти замечательные старинные домики, пусть не слишком хорошо сохранившиеся, но дух и колорит этого места точно можно прочувствовать. Экскурсию рекомендую, Пётр знает много о своем городе и интересно рассказывает.

  • О
    Осипова
    29 марта 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Интересная, насыщенная, познавательная экскурсия. Маршрут долгий (но время пролетело очень быстро), красивый, много остановок. материала. Экскурсовод Пётр увлекает рассказом, интересными фактами и историями.
    Спасибо большое за организацию.
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Мне кажется интересным и правильным увидеть город и с иного берега. Ощущение цельного восприятия города после экскурсии по туристическому центру.
  • I
    Ivan
    3 февраля 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Очень интересная и познавательная экскурсия, время пролетело незаметно, думаю было бы интересно и для жителей Костромы, так как про Заволжский
    читать дальше

    район мало информации.
    Гид очень грамотный и с хорошей речью и знанием материала, без дурацких шуток, но с отличным чувством юмора - рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    1 февраля 2025
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Очень понравилась экскурсия!
  • А
    Анастасия
    13 декабря 2024
    Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
    Великолепный эрудированный вовлеченный и увлеченный гид, заботливый и клиентоориентированный.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Экскурсия по музею «Костромская слобода»
  2. Жили-были: Кострома и её люди
  3. Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
  4. Сырный вояж в Костроме
  5. Автопутешествие из Костромы на родину Ивана Сусанина
Какие места ещё посмотреть в Костроме
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Памятник Ленину
  5. Набережная
  6. Лосиная ферма
  7. Старый город
  8. Кремль
  9. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Костроме в декабре 2025
Сейчас в Костроме в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Костроме на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 121 ⭐ отзыв, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль