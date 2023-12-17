Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Приглашаю прикоснуться к визитным карточкам и знаменитым людям Костромы в нескучном формате! Вы увидите Сусанинскую площадь, Пожарную каланчу, Гауптвахту, Торговые ряды и кремль.
Мои рассказы будут чередоваться с игровой частью: вас ждут необычные вопросы, правильные ответы на которые послужат подсказками к финальному заданию. В конце всех участников ждёт приятный сюрприз.
Мои рассказы будут чередоваться с игровой частью: вас ждут необычные вопросы, правильные ответы на которые послужат подсказками к финальному заданию. В конце всех участников ждёт приятный сюрприз.
Ближайшие даты:
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
24
дек
дек
26
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Гуляя по историческому центру, мы сделаем несколько остановок в ключевых местах для решения загадок: ответы поможет найти богатая архитектура Костромы. В финале, собрав все подсказки, вы раскроете путь к Ивану Сусанину — самому известному русскому крестьянину. В процессе узнаете:
- Какие известные люди бывали в Костроме
- Почему у города три родителя
- Зачем Торговые ряды заложили в банк
- Что общего у Костромы, Парижа и Петербурга
- Как слоны связаны с масленицей
И множество других любопытных и неожиданных фактов!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей с 10 лет
- Я предоставлю весь необходимый реквизит
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Костромы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Костроме
Привет! Я родился и вырос в Костроме, получил высшее филологическое образование. Кроме русского владею английским и французским языками. Работал научным сотрудником Костромского музея-заповедника. С 2015 года провел сотни увлекательных экскурсий: по Костроме, в Плёс и на лосиную ферму. Прогулка со мной может быть как лайтовой, так и с погружением в дебри истории и краеведения. Хочу, чтобы было интересно именно вам.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы
Похожие туры из Костромы
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Кострома
Погулять по историческому центру и рассмотреть его архитектурные ансамбли с профессиональным гидом
у памятника Долгорукому или у беседки Островского
Сегодня
17 дек
21 дек
22 дек
4 546₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Костроме с любовью
Погулять по историческому центру и раскрыть его секреты в компании профессионального гида
у памятника Юрию Долгорукому
Завтра
18 дек
19 дек
22 дек
4 546₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Исторический центр Костромы
Ул. Советская, 3
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
от 1 850₽ за всё до 6 чел.