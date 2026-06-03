Экскурсия по Костроме в формате игры позволит вам узнать о ключевых достопримечательностях города и знаменитых людях, связанных с ним. Вы посетите Сусанинскую площадь, Пожарную каланчу, Гауптвахту, Торговые ряды и кремль.На

каждой остановке вас ждут интересные вопросы, правильные ответы на которые помогут вам выполнить финальное задание. В конце экскурсии всех участников ждёт приятный сюрприз. Подходит для взрослых и детей от 10 лет. Все необходимые материалы будут предоставлены

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гуляя по историческому центру, мы сделаем несколько остановок в ключевых местах для решения загадок: ответы поможет найти богатая архитектура Костромы. В финале, собрав все подсказки, вы раскроете путь к Ивану Сусанину — самому известному русскому крестьянину. В процессе узнаете:

Какие известные люди бывали в Костроме

Почему у города три родителя

Зачем Торговые ряды заложили в банк

Что общего у Костромы, Парижа и Петербурга

Как слоны связаны с масленицей

И множество других любопытных и неожиданных фактов!

Организационные детали