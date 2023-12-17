Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы

Индивидуальная экскурсия в Костроме

Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате

Приглашаю прикоснуться к визитным карточкам и знаменитым людям Костромы в нескучном формате! Вы увидите Сусанинскую площадь, Пожарную каланчу, Гауптвахту, Торговые ряды и кремль.

Мои рассказы будут чередоваться с игровой частью: вас ждут необычные вопросы, правильные ответы на которые послужат подсказками к финальному заданию. В конце всех участников ждёт приятный сюрприз.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
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даты

Описание

Что вас ожидает

Гуляя по историческому центру, мы сделаем несколько остановок в ключевых местах для решения загадок: ответы поможет найти богатая архитектура Костромы. В финале, собрав все подсказки, вы раскроете путь к Ивану Сусанину — самому известному русскому крестьянину. В процессе узнаете:

  • Какие известные люди бывали в Костроме
  • Почему у города три родителя
  • Зачем Торговые ряды заложили в банк
  • Что общего у Костромы, Парижа и Петербурга
  • Как слоны связаны с масленицей

И множество других любопытных и неожиданных фактов!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей с 10 лет
  • Я предоставлю весь необходимый реквизит

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Костромы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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