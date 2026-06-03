Экскурсия по Костроме в формате игры позволит вам узнать о ключевых достопримечательностях города и знаменитых людях, связанных с ним. Вы посетите Сусанинскую площадь, Пожарную каланчу, Гауптвахту, Торговые ряды и кремль.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🎉 Увлекательный формат с элементами игры
- 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
- 🧩 Решение загадок и выполнение заданий
- 🎁 Приятный сюрприз в конце экскурсии
- 👨👩👧👦 Подходит для взрослых и детей от 10 лет
Что можно увидеть
- Сусанинская площадь
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
- Торговые ряды
- Кремль
Описание экскурсии
Гуляя по историческому центру, мы сделаем несколько остановок в ключевых местах для решения загадок: ответы поможет найти богатая архитектура Костромы. В финале, собрав все подсказки, вы раскроете путь к Ивану Сусанину — самому известному русскому крестьянину. В процессе узнаете:
- Какие известные люди бывали в Костроме
- Почему у города три родителя
- Зачем Торговые ряды заложили в банк
- Что общего у Костромы, Парижа и Петербурга
- Как слоны связаны с масленицей
И множество других любопытных и неожиданных фактов!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей с 10 лет
- Я предоставлю весь необходимый реквизит
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Костромы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 391 туриста
Я родился и вырос в Костроме, получил высшее филологическое образование. Кроме русского владею английским и французским языками. Работал научным сотрудником Костромского музея-заповедника. С 2015 года провёл сотни увлекательных экскурсий: по Костроме, в Плёс и на лосиную ферму. Прогулка со мной может быть как лайтовой, так и с погружением в дебри истории и краеведения. Хочу, чтобы было интересно именно вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Наша огромная благодарность Сергею за проведенную экскурсию-квест!)
Сергей встретил нас у причала. И экскурсия наша началась с первых шагов по земле Костромской.
Сергей энергичный, позитивный и доброжелательный человек, сразу покорил сердца и
Сергей встретил нас у причала. И экскурсия наша началась с первых шагов по земле Костромской.
Сергей энергичный, позитивный и доброжелательный человек, сразу покорил сердца и
Сергей
Ответ организатора:
Большое спасибо! Очень приятно ☺️
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Увлекательная экскурсия в классном формате.
Квест по городу мы запланировали на вечер, чтобы успеть перед ним осмотреть Ипатьевский монастырь и Костромскую слободу. Опасалась, что третью экскурсию за день мы не осилим,
Квест по городу мы запланировали на вечер, чтобы успеть перед ним осмотреть Ипатьевский монастырь и Костромскую слободу. Опасалась, что третью экскурсию за день мы не осилим,
Сергей
Ответ организатора:
Большое мерси за такой приятный и развернутый отзыв! 🙌
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В
Спасибо огромное Сергею за экскурсию в формате квеста. Участвовали дети и взрослые, всем очень понравилось. Два часа пролетели незаметно. Узнали много интересных фактов о городе, посетили основные достопримечательности центра города. В конце Сергей вручил всем сувениры, было неожиданно и приятно 👍
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Путешествовали по Костроме в январе 2026. Выбрали игровую экскурсию с Сергеем и нисколько не пожалели. Всё прошло замечательно. Интересно подавалась информация, которая чередовалась с игровыми заданиями. Нас было 2 взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем без исключения. Время пролетело незаметно. На улице было холодно, но во время экскурсии мы этого даже не замечали. Рекомендую данную экскурсию с гидом Сергеем.
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Д
Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового и интересного! Интересно было и детям и взрослым.
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К
Очень интересный квест. Ребёнку понравилось. Увлекательно, познавательно, весело.
Рекомендую как с детьми, так и без. Сергей интересно рассказывал историю города, отвечал на все вопросы.
Рекомендую как с детьми, так и без. Сергей интересно рассказывал историю города, отвечал на все вопросы.
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