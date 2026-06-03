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Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы

Приглашаем на увлекательную экскурсию по Костроме с элементами игры. Узнайте интересные факты о городе, решайте загадки и получайте сюрпризы
Экскурсия по Костроме в формате игры позволит вам узнать о ключевых достопримечательностях города и знаменитых людях, связанных с ним. Вы посетите Сусанинскую площадь, Пожарную каланчу, Гауптвахту, Торговые ряды и кремль.

На
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каждой остановке вас ждут интересные вопросы, правильные ответы на которые помогут вам выполнить финальное задание. В конце экскурсии всех участников ждёт приятный сюрприз. Подходит для взрослых и детей от 10 лет. Все необходимые материалы будут предоставлены

5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎉 Увлекательный формат с элементами игры
  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🧩 Решение загадок и выполнение заданий
  • 🎁 Приятный сюрприз в конце экскурсии
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для взрослых и детей от 10 лет
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы

Что можно увидеть

  • Сусанинская площадь
  • Пожарная каланча
  • Гауптвахта
  • Торговые ряды
  • Кремль

Описание экскурсии

Гуляя по историческому центру, мы сделаем несколько остановок в ключевых местах для решения загадок: ответы поможет найти богатая архитектура Костромы. В финале, собрав все подсказки, вы раскроете путь к Ивану Сусанину — самому известному русскому крестьянину. В процессе узнаете:

  • Какие известные люди бывали в Костроме
  • Почему у города три родителя
  • Зачем Торговые ряды заложили в банк
  • Что общего у Костромы, Парижа и Петербурга
  • Как слоны связаны с масленицей

И множество других любопытных и неожиданных фактов!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей с 10 лет
  • Я предоставлю весь необходимый реквизит

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Костромы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 391 туриста
Я родился и вырос в Костроме, получил высшее филологическое образование. Кроме русского владею английским и французским языками. Работал научным сотрудником Костромского музея-заповедника. С 2015 года провёл сотни увлекательных экскурсий: по Костроме, в Плёс и на лосиную ферму. Прогулка со мной может быть как лайтовой, так и с погружением в дебри истории и краеведения. Хочу, чтобы было интересно именно вам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
Наша огромная благодарность Сергею за проведенную экскурсию-квест!)
Сергей встретил нас у причала. И экскурсия наша началась с первых шагов по земле Костромской.
Сергей энергичный, позитивный и доброжелательный человек, сразу покорил сердца и
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детей, и взрослых. Задания квеста были необычными и интересными, иногда непростыми, на внимательность и логику, даже взрослые не всегда находили правильный ответ)
Получили море положительных эмоций, узнали и увидели много нового и интересного для себя.
Время прошло незаметно, и несмотря на усталость (это была вторая пешая экскурсия за день), все были в восторге!
Если Вы стоите перед выбором, Сергей замечательный экскурсовод!

Наша огромная благодарность Сергею за проведенную экскурсию-квест!)
Наша огромная благодарность Сергею за проведенную экскурсию-квест!)
Наша огромная благодарность Сергею за проведенную экскурсию-квест!)
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Большое спасибо! Очень приятно ☺️
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Карина
Увлекательная экскурсия в классном формате.

Квест по городу мы запланировали на вечер, чтобы успеть перед ним осмотреть Ипатьевский монастырь и Костромскую слободу. Опасалась, что третью экскурсию за день мы не осилим,
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но Сергей зажег нас своим рассказом — чётко, интересно, с печатными материалами, а квест добавил азарта. Мы проснулись, взбодрились и наперегонки друг с другом делали задания. Также по просьбе Сергей адаптировал маршрут, чтобы мы успели посмотреть закат на набережной. Удобно, что Сергей вещает через громкоговоритель, не нужно напрягать слух, и если отлучиться в сторону пофоткать, не теряется нить повествования. Подарки в конце — приятная изюминка! Спасибо, было классно, искренне рекомендую.

Увлекательная экскурсия в классном формате.
Увлекательная экскурсия в классном формате.
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Большое мерси за такой приятный и развернутый отзыв! 🙌
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В
Спасибо огромное Сергею за экскурсию в формате квеста. Участвовали дети и взрослые, всем очень понравилось. Два часа пролетели незаметно. Узнали много интересных фактов о городе, посетили основные достопримечательности центра города. В конце Сергей вручил всем сувениры, было неожиданно и приятно 👍
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Лариса
Путешествовали по Костроме в январе 2026. Выбрали игровую экскурсию с Сергеем и нисколько не пожалели. Всё прошло замечательно. Интересно подавалась информация, которая чередовалась с игровыми заданиями. Нас было 2 взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем без исключения. Время пролетело незаметно. На улице было холодно, но во время экскурсии мы этого даже не замечали. Рекомендую данную экскурсию с гидом Сергеем.
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Д
Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового и интересного! Интересно было и детям и взрослым.
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К
Очень интересный квест. Ребёнку понравилось. Увлекательно, познавательно, весело.
Рекомендую как с детьми, так и без. Сергей интересно рассказывал историю города, отвечал на все вопросы.
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Входит в следующие категории Костромы

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