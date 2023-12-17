Приглашаю прикоснуться к визитным карточкам и знаменитым людям Костромы в нескучном формате! Вы увидите Сусанинскую площадь, Пожарную каланчу, Гауптвахту, Торговые ряды и кремль. Мои рассказы будут чередоваться с игровой частью: вас ждут необычные вопросы, правильные ответы на которые послужат подсказками к финальному заданию. В конце всех участников ждёт приятный сюрприз.

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Описание

Что вас ожидает

Гуляя по историческому центру, мы сделаем несколько остановок в ключевых местах для решения загадок: ответы поможет найти богатая архитектура Костромы. В финале, собрав все подсказки, вы раскроете путь к Ивану Сусанину — самому известному русскому крестьянину. В процессе узнаете:

Какие известные люди бывали в Костроме

Почему у города три родителя

Зачем Торговые ряды заложили в банк

Что общего у Костромы, Парижа и Петербурга

Как слоны связаны с масленицей

И множество других любопытных и неожиданных фактов!

Организационные детали