Посетить родину русского героя и топи, в которые он завёл поляков
Иван Сусанин — национальный герой и одна из самых загадочных личностей в истории России. Предлагаю отправиться на его родину в 60 км от Костромы и посетить несколько посёлков. Увидеть своими глазами и потоптать своими ногами ту самую тропу, ставшую нарицательной. А также поговорить о том, как разворачивался легендарный поход с поляками по болоту.
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Описание
Что вас ожидает
- Кострома. У подножия памятника Ивану Сусанину я расскажу о Смутном времени: избрании на царство Михаила Романова, пролонгированные царские грамоты, Коробовскую пустошь. Упомяну про первый памятник Сусанину времён Николая I и второй памятник — уже советского периода.
- В посёлке Сусанино вас ждёт небольшая обзорная экскурсия. Мы зайдём в парк с памятником Ивану Сусанину и в церковь Воскресения Христова, которая увековечена на картине Саврасова «Грачи прилетели».
- Село Домнино — вотчинная земля Ксении Ивановны Шестовой (инокини Марфы), матери Михаила Романова. Вы посетите храм Успения Божией Матери, который стоит вместо её дома.
- Деревеньки. Вы увидите место, где когда-то стоял дом Ивана Осиповича в селе Деревеньки. Сейчас здесь находится часовня, возведённая в память о Сусанине благодарными потомками.
- Исуповское болото (посещение возможно только летом). На краю болота стоит мемориальный камень в честь национального героя. В тёплое время года вы пройдёте тропою Сусанина, по которой он вёл поляков в далёком 1613 году. По желанию почтите его память парой гвоздик и минутой молчания на месте гибели. Зимой мы пройдём только часть маршрута — до колодца.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из удобного вам места, услуги гида.
- Гвоздики, чтобы почтить память Ивана Осиповича, нужно купить заранее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любом месте в Костроме
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Костроме
Провёл экскурсии для 1889 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских путешественников. Внештатный гид в Ипатьевском монастыре и по Костроме. Люблю знакомиться с порядочными интересными людьми, считаю их главной ценностью в жизни. Не являюсь «профессиональным историком», поэтому свободен от условностей и способен видеть факты под критическим углом. Никогда не спорю о политике, религии и истории, так как не вижу смысла. Буду рад встрече с вами!
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