Тропою Ивана Сусанина
Индивидуальная экскурсия в Костроме

Посетить родину русского героя и топи, в которые он завёл поляков

Иван Сусанин — национальный герой и одна из самых загадочных личностей в истории России. Предлагаю отправиться на его родину в 60 км от Костромы и посетить несколько посёлков. Увидеть своими глазами и потоптать своими ногами ту самую тропу, ставшую нарицательной. А также поговорить о том, как разворачивался легендарный поход с поляками по болоту.
Тропою Ивана Сусанина
Тропою Ивана Сусанина
Тропою Ивана Сусанина
Тропою Ивана Сусанина
Тропою Ивана Сусанина
Тропою Ивана Сусанина
Тропою Ивана Сусанина
Тропою Ивана Сусанина
Тропою Ивана Сусанина
Ближайшие даты:
9
янв
11
янв
16
янв
17
янв
18
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Кострома. У подножия памятника Ивану Сусанину я расскажу о Смутном времени: избрании на царство Михаила Романова, пролонгированные царские грамоты, Коробовскую пустошь. Упомяну про первый памятник Сусанину времён Николая I и второй памятник — уже советского периода.
  • В посёлке Сусанино вас ждёт небольшая обзорная экскурсия. Мы зайдём в парк с памятником Ивану Сусанину и в церковь Воскресения Христова, которая увековечена на картине Саврасова «Грачи прилетели».
  • Село Домнино — вотчинная земля Ксении Ивановны Шестовой (инокини Марфы), матери Михаила Романова. Вы посетите храм Успения Божией Матери, который стоит вместо её дома.
  • Деревеньки. Вы увидите место, где когда-то стоял дом Ивана Осиповича в селе Деревеньки. Сейчас здесь находится часовня, возведённая в память о Сусанине благодарными потомками.
  • Исуповское болото (посещение возможно только летом). На краю болота стоит мемориальный камень в честь национального героя. В тёплое время года вы пройдёте тропою Сусанина, по которой он вёл поляков в далёком 1613 году. По желанию почтите его память парой гвоздик и минутой молчания на месте гибели. Зимой мы пройдём только часть маршрута — до колодца.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из удобного вам места, услуги гида.
  • Гвоздики, чтобы почтить память Ивана Осиповича, нужно купить заранее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом месте в Костроме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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