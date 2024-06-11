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Когда родился самовар? Какие города спорят за звание его родины? Чем были знамениты династии самоварных королей? Эти и другие вопросы не останутся без ответа: каждый из экспонатов нашего музея скрывает множество историй. Вы увидите редкие самовары костромских фабрик. Попадёте в эпоху, когда самовар кормил и поил всю семью. А затем попьёте фирменного чаю из самовара, с шиповником и травами.