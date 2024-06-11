Когда родился самовар? Какие города спорят за звание его родины? Чем были знамениты династии самоварных королей? Эти и другие вопросы не останутся без ответа: каждый из экспонатов нашего музея скрывает множество историй. Вы увидите редкие самовары костромских фабрик. Попадёте в эпоху, когда самовар кормил и поил всю семью. А затем попьёте фирменного чаю из самовара, с шиповником и травами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите
- Внутреннее устройство различных самоваров
- Бульотки времён Пушкина
- Экспонаты для продажи чая: жестяные упаковки, расписные чайницы, хрустальные коробки
- Стекло фабрики Болотиных
- Чайные сервизы Кузнецова
Вы узнаете
- Какие бывают самовары по размеру и назначению
- Как выглядят предшественники самовара
- С какими трудностями была связана доставка чая
- Чем занимались в свободное время производители самоваров и какие жизненные испытание выпали на их долю
- Как появились чайные короли (Поповы, Перловы)
Вы научитесь
- Определять вид самовара по его форме
- Растапливать самовар
Организационные детали
Экскурсия проходит в помещении музея. Её для вас проведу либо я (основатель музея), либо моя супруга.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Симановского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Костроме
Меня зовут Владимир. Собираю самовары 30 лет, знаю о них много. Люблю их потому, что это неодушевленный предмет с живой душой.Задать вопрос
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