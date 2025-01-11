Экскурсии в помещении Костромы

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Костроме, цены от 2600 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
10 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
Индивидуальная экскурсия по музею самоваров в Костроме: редкие экспонаты, уникальные истории и чаепитие из самовара. Узнайте всё о самоварах
Начало: На улице Симановского
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
2600 за всё до 3 чел.
Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
21 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выбор
Уникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
Завтра в 16:00
19 янв в 16:00
от 5000 за всё до 5 чел.
Сила духа: банная программа по костромским традициям
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Сила духа: банная программа по костромским традициям
Перезагрузиться в русской бане с ароматами костромского разнотравья
Начало: В районе улицы Овражная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2200020 900 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 января 2025
    Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
    Это был интереснейший мастер класс. Экскурсовод просто волшебная женщина. Её просто интересно слушать на любую тему, не только про сыр. Душевно, позитивно, познавательно. Унесли кучу позитива, эмоций, и сыр, который дошёл уже и получился вкуснейшим.
    Это был интереснейший мастер класс. Экскурсовод просто волшебная женщина. Её просто интересно слушать на любую тему, не только про сыр
  • В
    Виктория
    9 января 2025
    Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
    Душевная экскурсия для холодного и промозглого дня. Теплый прием начался с погружения в мир «самоваров» и чашечки горячего и душистого
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    чая. Будет интересно не просто с познавательной стороны, как вехи нашей истории, что несомненно познавательно, но и в контексте вполне утилитарном - сохранения семейных традиций чаепитий, которые начинают возвращаться к своим истокам. Много прикладной информации: как ухаживать, как хранить, интересно, что экскурсия ведется в формате живой беседы, что несомненно вовлекает. Музейная экспозиция частная, является собственной коллекцией ВН Игрюмова, что является особенно ценным, когда человек свой интерес может пронести сквозь года и представить людям в таком формате.

    Душевная экскурсия для холодного и промозглого дня. Теплый прием начался с погружения в мир «самоваров» и
  • Л
    Лариса
    9 января 2025
    Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
    Плюсы: Очень познавательно и занимательно! Были увлечены и взрослые, и дети. Речь организатора грамотная, беглая. Было приведено много интересных фактов.
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    Самодельный сыр оказался очень вкусным! Минусы: В непосредственном, персональном общении, будь то взрослый или ребенок — неважно, организатор включала менторски-саркастический, не терпящий возражений или даже дальнейших обсуждений тон, что тут же сворачивало на нет каждый почти и не начавшийся диалог. Понимаю, что это может быть удобным для лектора, но слушателям было не очень приятно, т. к. проявляло истинное отношение организатора к пришедшим, и оно, мягко говоря, далеко от эмпатичного. Досталось каждому!)

  • Е
    Екатерина
    9 января 2025
    Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
    Отличный музей. Компактный, но очень наполненный. Экскурсия интересная, детям понравилось. Были мини-группой, приятным бонусом было чаепитие с самоваром. Спасибо организатором, что нашли для нас время)))
  • Е
    Елена
    8 января 2025
    Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
    Большое спасибо за волшебное место, которое через самовары показывает нашу историю, как жили люди. А экскурсия была проведена с душой
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    и любовью к своему делу. Составляя план на поездку, я случайно наткнулась на эту экскурсию, чему в последствие очень рада была. Кто любит посуду, быт, историю, традиции, вам точно туда. Музей молодой, на своем месте находится около 2-х лет, но экспонаты собирались частным коллекционером больше 30 лет. Музей находится в центре города, в уютном домике. Мы были с детьми,каждому запомнилось и понравилось свое и это особо ценно. Большое вам спасибо!

    Большое спасибо за волшебное место, которое через самовары показывает нашу историю, как жили люди. А экскурсияБольшое спасибо за волшебное место, которое через самовары показывает нашу историю, как жили люди. А экскурсияБольшое спасибо за волшебное место, которое через самовары показывает нашу историю, как жили люди. А экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «В помещении»

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  6. Старый город
  7. Лосиная ферма
Сколько стоит экскурсия по Костроме в январе 2025
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