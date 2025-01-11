1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
Индивидуальная экскурсия по музею самоваров в Костроме: редкие экспонаты, уникальные истории и чаепитие из самовара. Узнайте всё о самоварах
Начало: На улице Симановского
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
2600₽ за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выборУникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
Завтра в 16:00
19 янв в 16:00
от 5000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Сила духа: банная программа по костромским традициям
Перезагрузиться в русской бане с ароматами костромского разнотравья
Начало: В районе улицы Овражная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2200020 900₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 января 2025Это был интереснейший мастер класс. Экскурсовод просто волшебная женщина. Её просто интересно слушать на любую тему, не только про сыр. Душевно, позитивно, познавательно. Унесли кучу позитива, эмоций, и сыр, который дошёл уже и получился вкуснейшим.
- ВВиктория9 января 2025Душевная экскурсия для холодного и промозглого дня. Теплый прием начался с погружения в мир «самоваров» и чашечки горячего и душистого
- ЛЛариса9 января 2025Плюсы: Очень познавательно и занимательно! Были увлечены и взрослые, и дети. Речь организатора грамотная, беглая. Было приведено много интересных фактов.
- ЕЕкатерина9 января 2025Отличный музей. Компактный, но очень наполненный. Экскурсия интересная, детям понравилось. Были мини-группой, приятным бонусом было чаепитие с самоваром. Спасибо организатором, что нашли для нас время)))
- ЕЕлена8 января 2025Большое спасибо за волшебное место, которое через самовары показывает нашу историю, как жили люди. А экскурсия была проведена с душой
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «В помещении»
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