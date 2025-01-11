читать дальше

Самодельный сыр оказался очень вкусным! Минусы: В непосредственном, персональном общении, будь то взрослый или ребенок — неважно, организатор включала менторски-саркастический, не терпящий возражений или даже дальнейших обсуждений тон, что тут же сворачивало на нет каждый почти и не начавшийся диалог. Понимаю, что это может быть удобным для лектора, но слушателям было не очень приятно, т. к. проявляло истинное отношение организатора к пришедшим, и оно, мягко говоря, далеко от эмпатичного. Досталось каждому!)