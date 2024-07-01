1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по музею «Костромская слобода»
Увидеть памятники древнерусского деревянного зодчества, воссозданные до мельчайших подробностей
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
2 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
Погрузиться в эпоху, когда самовар был генералом стола, и познакомиться с чайными традициями
Начало: На улице Симановского
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
55005 225₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством великого драматурга А.Н. Островского
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Искусство и музеи»
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