Л Люсине

Очень познавательно провели время с друзьями. Елена с невероятной харизмой и задором ведет мастер-класс. Понравилось как подавался материал - гармоничное сочетание интерактива и теории. Час пролетел быстро и весело, ну и, конечно, сырные трюфели в конце достойны отдельного внимания)