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Индивидуальная
1 час
Уникальный мастер-класс по приготовлению сыра и десертов в Костроме
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улица Горная: портрет Костромы в миниатюре
Раскрыть тайны старинной улицы в компании влюблённого в города краеведа
Начало: у ресторана «Белое солнце»
«Приглашаю на авторскую прогулку по удивительной улице, отражающей самые яркие вехи истории Костромы и её культурное своеобразие»
14 июня в 10:00
25 июня в 13:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Авторская экскурсия по музею самоваров в Костроме
Погрузиться в эпоху, когда самовар был генералом стола, и познакомиться с чайными традициями
Начало: На улице Симановского
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюсине13 мая 2024Очень познавательно провели время с друзьями. Елена с невероятной харизмой и задором ведет мастер-класс. Понравилось как подавался материал - гармоничное сочетание интерактива и теории. Час пролетел быстро и весело, ну и, конечно, сырные трюфели в конце достойны отдельного внимания)
- ААнна3 мая 2024Было очень интересно и вкусно!! С нами были дети 8 и 10 лет. Прекрасно выдержали занятие и с удовольствием делали сыр и ели шоколад)
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Авторские»
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