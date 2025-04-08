Кулинарное путешествие по Костроме Эта пешеходная экскурсия охватывает оба берега Костромы и подойдёт тем, кто любит долгие прогулки. Мы пройдём по историческим улочкам, где я расскажу вам о традициях костромского гостеприимства: какие блюда готовились в обычные дни и на праздники, чем угощали гостей. Вы откроете для себя секреты местной кухни и увидите места, где купцы торговали своими деликатесами. Также мы посетим сырную биржу, где у вас будет возможность попробовать настоящий костромской сыр. <Местные деликатесы На противоположном берегу реки Волги перед вами откроется панорама всего города, а в доме стрелецкого сотника и костромского купца первой гильдии Матвея Беленогова вас ждут настоящие костромские расстегаи (рыбные, с ухой и красной икрой, а также сладкие, с мороженым). Я расскажу увлекательную историю этого блюда и объясню, как правильно его пробовать, чтобы полностью раскрыть его вкус. Важная информация:

Если, кроме расстегаев, вы хотели бы отведать другие деликатесы с костромского стола (зеленые щи, белые грузди, самолепные пельмени с лосятиной, пироги с солеными огурцами) — заранее скажите об этом, и мы приготовим их на ваш стол. Меню вышлю по вашему запросу перед бронированием экскурсии.