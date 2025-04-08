Атмосферу Костромы можно ощутить, не только гуляя по её старинным улочкам, но и буквально пробуя на вкус! Предлагаем вам сделать именно это: вы окунётесь в историю традиционного костромского гостеприимства, узнаете о главных местных кулинарных изысках, а в завершение прогулки попробуете расстегай в доме местного купца.
Описание экскурсии
Кулинарное путешествие по Костроме Эта пешеходная экскурсия охватывает оба берега Костромы и подойдёт тем, кто любит долгие прогулки. Мы пройдём по историческим улочкам, где я расскажу вам о традициях костромского гостеприимства: какие блюда готовились в обычные дни и на праздники, чем угощали гостей. Вы откроете для себя секреты местной кухни и увидите места, где купцы торговали своими деликатесами. Также мы посетим сырную биржу, где у вас будет возможность попробовать настоящий костромской сыр. <Местные деликатесы На противоположном берегу реки Волги перед вами откроется панорама всего города, а в доме стрелецкого сотника и костромского купца первой гильдии Матвея Беленогова вас ждут настоящие костромские расстегаи (рыбные, с ухой и красной икрой, а также сладкие, с мороженым). Я расскажу увлекательную историю этого блюда и объясню, как правильно его пробовать, чтобы полностью раскрыть его вкус. Важная информация:
Если, кроме расстегаев, вы хотели бы отведать другие деликатесы с костромского стола (зеленые щи, белые грузди, самолепные пельмени с лосятиной, пироги с солеными огурцами) — заранее скажите об этом, и мы приготовим их на ваш стол. Меню вышлю по вашему запросу перед бронированием экскурсии.
По согласованию.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Берега Волги
- Улицы Костромы
- Дом стрелецкого сотника и костромского купца первой гильдии Матвея Беленогова
Что включено
- Посещение музеев
- Дегустация расстегаев и сыра
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Юрию Долгорукому (ул. Советская, д. 3)
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Если
- Кроме расстегаев
- Вы хотели бы отведать другие деликатесы с костромского стола (зеленые щи, белые грузди, самолепные пельмени с лосятиной, пироги с солеными огурцами) - заранее скажите об этом
- И мы приготовим их на ваш стол. Меню вышлю по вашему запросу перед бронированием экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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