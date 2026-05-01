У каждого старинного города есть свои легенды — загадочные и трогательные. Кострома хранит их особенно бережно.
Со мной вы не только увидите исторический центр, но и услышите истории, которые жители передают друг другу десятилетиями.
Поговорим о людях, чьи судьбы переплелись с историей города, и попробуем разобраться, где заканчиваются факты и начинаются красивые вымыслы.
Описание экскурсии
Вы пройдёте по историческому центру Костромы и увидите знаковые места:
- памятник Юрию Долгорукому — отправную точку разговора о возникновении Костромы
- Сусанинскую площадь с её уникальным архитектурным ансамблем
- первый квартал проспекта Мира
- Дом костромского сыровара
- Романовский музей
- старинные Торговые ряды
- памятник Ивану Сусанину
- одну из самых красивых смотровых города
- территорию Костромского кремля, где завершится экскурсия
По пути вы узнаете:
- почему Белые ряды на самом деле называют Красными
- где в центре Костромы скрывается река
- какой дом с балконом связан с трагической историей костромских фабрикантов
- у какого здания-«ежа» жители города назначали свидания после революции
- какие легенды о Костроме имеют под собой реальные исторические основания
Экскурсия проходит в интерактивном формате: вы будете не просто слушателями, а участниками небольшого городского расследования. Самые активные гости смогут зарабатывать «сладкие» баллы, а победитель получит костромской сувенир.
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов
- По запросу программу можно адаптировать для школьной группы в более игровой форме
в четверг в 17:30, в субботу в 10:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 17:30, в субботу в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Родилась и живу в Костроме, давно интересуюсь историей города, люблю его и хочу показывать его гостям и жителям с интересных сторон. С 2025 года аттестованный гид-экскурсовод по Костромской области. Готова проводить пешеходные обзорные и автомобильные экскурсии по городу и области.
