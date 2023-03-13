Костромской крестьянин, который завел польский отряд в непроходимое болото и тем самым спас жизнь первого царя династии Романовых, на века сохранился в народном сознании. Многие представляют те драматичные эпизоды лишь по школьным учебникам, я же приглашаю вас прикоснуться к знаковым событиям прошлого в поездке по местам, связанным с самим героем и историей его патриотического подвига.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога займет примерно час — объекты нашей программы находятся примерно в 70 км от Костромы.

В пути я расскажу о событиях 1613 года и произведениях искусства и литературы, где подвиг нашел свое отражение. А также познакомлю с историями людей, которые смогли повторить деяние нашего великого земляка. Мы посетим часовню, выстроенную на месте деревни Деревеньки — родины Сусанина. А после отправимся на болото, куда, по легенде, он и завел отряд польских шляхтичей. Представим легендарный эпизод со смотровой площадки и пройдемся по тропе-лежневке, ведущей в глубь болота. В завершение вы побываете в действующей церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенной в 19 веке на месте родового имения Романовых в селе Домнино.

По вашему желанию программу можно дополнить театрализованным представлением «Встреча с польским шляхтичем и Иваном Сусаниным».

Организационные детали