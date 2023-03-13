Кострома и история подвига Ивана Сусанина

Отправиться в путешествие по легендарным местам и узнать больше о знаменитом национальном герое

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Костромской крестьянин, который завел польский отряд в непроходимое болото и тем самым спас жизнь первого царя династии Романовых, на века сохранился в народном сознании.

Многие представляют те драматичные эпизоды лишь по школьным учебникам, я же приглашаю вас прикоснуться к знаковым событиям прошлого в поездке по местам, связанным с самим героем и историей его патриотического подвига.
Кострома и история подвига Ивана Сусанина
Кострома и история подвига Ивана Сусанина
Кострома и история подвига Ивана Сусанина
Кострома и история подвига Ивана Сусанина
Кострома и история подвига Ивана Сусанина
Кострома и история подвига Ивана Сусанина
Кострома и история подвига Ивана Сусанина
Ближайшие даты:
16
мар
17
мар
20
мар
24
мар
26
мар
28
мар
29
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога займет примерно час — объекты нашей программы находятся примерно в 70 км от Костромы.

В пути я расскажу о событиях 1613 года и произведениях искусства и литературы, где подвиг нашел свое отражение. А также познакомлю с историями людей, которые смогли повторить деяние нашего великого земляка. Мы посетим часовню, выстроенную на месте деревни Деревеньки — родины Сусанина. А после отправимся на болото, куда, по легенде, он и завел отряд польских шляхтичей. Представим легендарный эпизод со смотровой площадки и пройдемся по тропе-лежневке, ведущей в глубь болота. В завершение вы побываете в действующей церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенной в 19 веке на месте родового имения Романовых в селе Домнино.

По вашему желанию программу можно дополнить театрализованным представлением «Встреча с польским шляхтичем и Иваном Сусаниным».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем авто либо я арендую трансфер: дополнительная стоимость составит 5000 руб.
  • Другие дополнительные расходы: интерактивная программа с Иваном Сусаниным и шляхтичем + обед — цена для детей от 500 до 1100 руб., для взрослых – от 600 до 1600 руб., в зависимости от количества человек в группе
  • Я могу провести экскурсию для большего количества человек, для этого нужно будет арендовать минивэн или микроавтобус — цену уточняйте при бронировании

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от памятника Юрию Долгорукому или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Выездные
Для студентов

Похожие туры из Костромы

Кострома влюбленными глазами
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Сергей и Ирина
Сергей и Ирина
7 отзывов
Кострома влюбленными глазами
Погрузиться в атмосферу старинного города и увидеть его главные достопримечательности
у Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра
14 мар
15 мар
16 мар
3 000 за всё до 5 чел.
О Костроме с любовью
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
55 отзывов
О Костроме с любовью
Погулять по историческому центру и раскрыть его секреты в компании профессионального гида
у памятника Юрию Долгорукому
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
3 250 за всё до 10 чел.
Кострома - колыбель царей
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
27 отзывов
Кострома - колыбель царей
Изучить главные достопримечательности и святыни на прогулке по следам Годуновых и Романовых
на Советской улице
18 мар
19 мар
25 мар
26 мар
3 120 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Костроме
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ