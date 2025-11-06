Экскурсия перенесёт в эпоху Смутного времени, когда Иван Сусанин увёл польский отряд в болота.
Участники посетят посёлок Сусанино, где увидят церковь Воскресения Христова, заглянут в Домнино - родовое гнездо Романовых, и
- 📜 Исторические места Смутного времени
- 🏞 Природные красоты Исуповского болота
- ⛪ Посещение церкви Воскресения Христова
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Церковь Воскресения Христова
- Успенский храм
Описание экскурсии
- Отправимся из Костромы в сторону Сусанинского района — путь до первой остановки займёт около часа.
- Побываем в посёлке Сусанино — поговорим о его истории и полюбуемся церковью Воскресения Христова, увековеченной на картине Саврасова «Грачи прилетели».
- Остановимся на месте деревни Деревеньки — там, по преданию, стоял дом Ивана Сусанина.
- Послушаем тишину у лесной часовни — она построена в память о подвиге крестьянина благодарными потомками.
- Доедем до Исуповского болота и тропы Сусанина — считается, что именно здесь он увёл польский отряд. У памятного камня откроется впечатляющий вид, а если позволит погода — пройдём часть маршрута пешком.
- Заглянем в село Домнино — родовое гнездо семьи Романовых. Осмотрим Успенский храм и поговорим о судьбе этих мест.
- На обратном пути вспомним историю костромских памятников Сусанину — от дореволюционного до советского, и поразмышляем, как менялось отношение к его подвигу в разные эпохи.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 12 лет.
- При желании углубиться в болото по тропе Сусанина необходимо взять с собой резиновые сапоги.
- Поездка проходит на автомобиле Chevrolet Orlando.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 192 туристов
С 2014 года я профессионально занимаюсь сферой гостеприимства в Костроме. Буду рада показать вам мой родной город и его живописные окрестности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
6 ноя 2025
Определенно стоит посетить эту экскурсию! Были весьма скептически настроены, а оказалось зря! Ирина увлекательно все расскажет и покажет! Не думала, что может впечатлить болото! Может! Ну и отдельное спасибо нашему водителю! Аккуратность вождения, чистота и удобство!
А
Александр
25 сен 2025
Шикарная экскурсия по удивительным по своей красоте местам. Чистое болото просто невероятный пейзаж. Кусочек тундры в средней полосе. Ирина великолепный рассказчик, большой плюс ей как гиду, что она легко отвечает
Светлана
8 сен 2025
Большое спасибо Ирине за чудесный день в исторических окрестностях Костромы. Интересные рассказы и великолепные виды, комфортабельный автомобиль и хорошая организация экскурсии - всё это оставило самые приятные воспоминания. Прогулка по тропе Ивана Сусанина в живописных болотах сильно впечатлила. Спасибо! Рекомендуем 👍🌞❤️
Жанна
11 авг 2025
Все знают, что Сусанин - народный герой, который спас юного царя ценой своей жизни. Он завел польский отряд в болото, где все и погибли. Перед глазами встаёт образ мужественного крестьянина
Е
Екатерина
15 июл 2025
Необычная экскурсия по Сусанинским местам. Ирина провела нас сквозь столетия к тем событиям, что до сих пор хранит наш культурный код. Очень живописно и познавательно, экскурсия очень разноплановая! Спасибо Ирине, ведь так самозабвенно может рассказывать только тот, кто истинно влюблен в свой край💓
