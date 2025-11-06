Юлия Определенно стоит посетить эту экскурсию! Были весьма скептически настроены, а оказалось зря! Ирина увлекательно все расскажет и покажет! Не думала, что может впечатлить болото! Может! Ну и отдельное спасибо нашему водителю! Аккуратность вождения, чистота и удобство!

А Александр читать дальше на все вопросы о своем городе, области, разных исторических событий. Причем это не монотонный рассказ о местах за окном автомобиля, а вполне себе интерактив с ответами на вопросы любопытных туристов) Посоветовала очень много мест к самостоятельному просмотру. Очень доволен экскурсией, однозначно советую. Шикарная экскурсия по удивительным по своей красоте местам. Чистое болото просто невероятный пейзаж. Кусочек тундры в средней полосе. Ирина великолепный рассказчик, большой плюс ей как гиду, что она легко отвечает

Светлана Большое спасибо Ирине за чудесный день в исторических окрестностях Костромы. Интересные рассказы и великолепные виды, комфортабельный автомобиль и хорошая организация экскурсии - всё это оставило самые приятные воспоминания. Прогулка по тропе Ивана Сусанина в живописных болотах сильно впечатлила. Спасибо! Рекомендуем 👍🌞❤️

Жанна читать дальше в окружении мощных сосен и испуганных поляков. Велика сила искусства! Поездка по сусанинским местам вас весьма удивит, а рассказ Ирины будет интересен и обычным путешественникам, и профессионалам-историкам, и любопытным детям. Наша экскурсия была одновременно познавательной и эмоционально душевной. Все знают, что Сусанин - народный герой, который спас юного царя ценой своей жизни. Он завел польский отряд в болото, где все и погибли. Перед глазами встаёт образ мужественного крестьянина