Познавательные экскурсии на природе в Костроме

Найдено 11 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Костроме, цены от 1 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Костромы - на лосиную ферму
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
67 отзывов
В гости к лосям: экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму в Костроме
Погрузитесь в мир дикой природы: кормление лосей с рук, дегустация лосиного молока и увлекательные истории от сотрудников фермы
Начало: Уточняется у организатора
«Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма»
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 100 за человека
Сладкая жизнь Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
110 отзывов
Мастер-класс «Сладкая жизнь Костромы»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Начало: У памятника Ивану Сусанину
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 600 за всё до 10 чел.
Красное-на-Волге и лосиная ферма
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
«На территории природного заказника «Сумароковский» вы посетите ферму, где нет привычных загонов, а животные могут свободно уходить в лес»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 11 000 за всё до 6 чел.
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Из Костромы в Плёс: живописное путешествие по Залесью
Погрузитесь в атмосферу Залесья, насладитесь красотой пейзажей и вкусом местных деликатесов
Начало: В удобном для вас месте в пределах Костромы
«Здесь красота пейзажей переплетается с вековой историей и традициями старинных промыслов»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 12 600 за всё до 6 чел.
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
скидка
10%
Групповая
8 часов
15 отзывов
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
«🧑‍🎨 Также вы побываете в одном из двух музеев (на выбор): музее Левитана или музее Пейзажа»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
39003 510 за человека
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Сёла России прекрасны, но до них не добрался массовый туризм. Это возможность для глубоких и осознанных путешествий. Отправимся в Сидоровское
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 250 за всё до 10 чел.
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
7.5 часов
154 отзыва
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
«Наша экскурсия для тех, кого манят уютные городки с душой и дивной природой»
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500 за человека
Костромской кремль. Возрождение
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 200 за всё до 5 чел.
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Открыть историю живописного костромского села, насладиться речной прогулкой и отдохнуть на острове
Начало: возле отеля «Островский причал»
«Отдых на природе и «школа юнг»»
6 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от 14 000 за всё до 5 чел.
Улица Горная: портрет Костромы в миниатюре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Улица Горная: портрет Костромы в миниатюре
Раскрыть тайны старинной улицы в компании влюблённого в города краеведа
Начало: у ресторана «Белое солнце»
«что произошло на перекрёстке улиц Горной и Нижней Дебри в 1952 году»
14 июня в 10:00
25 июня в 13:00
2 700 за всё до 5 чел.
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Индивидуальная
5 часов
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Отправиться в увлекательную экспедицию на родину деда Мазая и познакомиться с историей края
Начало: Возле отеля «Островский причал»
«Отдых на природе и «школа юнг»»
6 авг в 08:30
1 сен в 08:00
от 17 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Костромы - на лосиную ферму
    Нам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшки.
    Нам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшкиНам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшкиНам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшки
  • Л
    Лия
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее
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    договорился с музеем, чтоб не попасть на группу другую и спокойно осмотреть все, и позаботился об удобстве пожилых, во время прогулки по Плесу. Ну и что немаловажно - доставили до вокзала к нужному времени.

    Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все
  • Р
    Роза
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Я впервые путешествую с Трипстером, это классный, удобный, понятный сервис. Экскурсии, локации, отели всё нашла благодаря сервису. Были сомнения, но, всё прошло замечательно.
  • Е
    Евгения
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Отличная экскурсия, рекомендую!
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Сладкая жизнь Костромы
    Чудесный рассказчик Филипп! Мастер своего дела. Нам, компании из 5 человек, разного возраста, разных интересов и взглядов очень понравилась экскурсия. Много интересного, нового, а главное Филипп, не отказал в ответах на не совсем подходящие к теме вопросы. Спасибо, Филипп!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
    Прекрасная прогулка, много интересного узнали об истории Костромы. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Неплохая экскурсия
  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
    Замечательная прогулка с людьми, которые "горят" своим делом, своим селом, развитием туризма в селе, и смогли передать свою любовь к
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    Сидоровскому нам, участникам экскурсии. Евгения и Анна вложили много усилий в подготовку, проводя исследования в архивах и собирая уникальные исторические факты. Евгения провела нас через различные места, рассказывая увлекательные истории и делясь своими знаниями. Отдельное спасибо за адаптацию маршрута в соответствии с нашим желанием полюбоваться красивыми видами. Дети познакомились с новогодними игрушками разных стран мира, сплели венки из одуванчиков, достали воду из колодца, узнали об особенностях костромских наличников. Закончилась наша прогулка чаепитием из настоящего самовара с вкуснейшими печеньями и клубничным вареньем. В целом, мы очень довольны, рекомендуем. А Евгении и Анне всего самого доброго и успехов во всех начинаниях!!!

  • И
    ИРИНА
    17 мая 2024
    Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
    Мы просто в восторге от экскурсии! Спасибо Андрею! Все на высшем уровне!! ирина Любимова

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Природа и пейзажи»

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  7. Памятник Ленину
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