1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
В гости к лосям: экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму в Костроме
Погрузитесь в мир дикой природы: кормление лосей с рук, дегустация лосиного молока и увлекательные истории от сотрудников фермы
Начало: Уточняется у организатора
«Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма»
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мастер-класс «Сладкая жизнь Костромы»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, открыв для себя мир купеческих забав и исторических лакомств
Начало: У памятника Ивану Сусанину
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
«На территории природного заказника «Сумароковский» вы посетите ферму, где нет привычных загонов, а животные могут свободно уходить в лес»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Костромы в Плёс: живописное путешествие по Залесью
Погрузитесь в атмосферу Залесья, насладитесь красотой пейзажей и вкусом местных деликатесов
Начало: В удобном для вас месте в пределах Костромы
«Здесь красота пейзажей переплетается с вековой историей и традициями старинных промыслов»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 12 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
«🧑🎨 Также вы побываете в одном из двух музеев (на выбор): музее Левитана или музее Пейзажа»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
39003 510₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Сёла России прекрасны, но до них не добрался массовый туризм. Это возможность для глубоких и осознанных путешествий. Отправимся в Сидоровское
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 250₽ за всё до 10 чел.
Групповая
7.5 часов
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
«Наша экскурсия для тех, кого манят уютные городки с душой и дивной природой»
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Открыть историю живописного костромского села, насладиться речной прогулкой и отдохнуть на острове
Начало: возле отеля «Островский причал»
«Отдых на природе и «школа юнг»»
6 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от 14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Улица Горная: портрет Костромы в миниатюре
Раскрыть тайны старинной улицы в компании влюблённого в города краеведа
Начало: у ресторана «Белое солнце»
«что произошло на перекрёстке улиц Горной и Нижней Дебри в 1952 году»
14 июня в 10:00
25 июня в 13:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Отправиться в увлекательную экспедицию на родину деда Мазая и познакомиться с историей края
Начало: Возле отеля «Островский причал»
«Отдых на природе и «школа юнг»»
6 авг в 08:30
1 сен в 08:00
от 17 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 2024Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
- ССветлана4 июня 2024Нам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшки.
- ЛЛия3 июня 2024Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее
- РРоза3 июня 2024Я впервые путешествую с Трипстером, это классный, удобный, понятный сервис. Экскурсии, локации, отели всё нашла благодаря сервису. Были сомнения, но, всё прошло замечательно.
- ЕЕвгения3 июня 2024Отличная экскурсия, рекомендую!
- ООльга25 мая 2024Чудесный рассказчик Филипп! Мастер своего дела. Нам, компании из 5 человек, разного возраста, разных интересов и взглядов очень понравилась экскурсия. Много интересного, нового, а главное Филипп, не отказал в ответах на не совсем подходящие к теме вопросы. Спасибо, Филипп!
- ЮЮлия25 мая 2024Прекрасная прогулка, много интересного узнали об истории Костромы. Рекомендуем!
- ЕЕлена20 мая 2024Неплохая экскурсия
- ННаталия20 мая 2024Замечательная прогулка с людьми, которые "горят" своим делом, своим селом, развитием туризма в селе, и смогли передать свою любовь к
- ИИРИНА17 мая 2024Мы просто в восторге от экскурсии! Спасибо Андрею! Все на высшем уровне!! ирина Любимова
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 100 до 17 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 392 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Костроме на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 392 ⭐ отзыва, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август