Экскурсия по Костроме предлагает насыщенную программу: от Сусанинской площади до Волжской набережной. Туристы увидят Пожарную каланчу, Торговые ряды и узнают историю памятника Ленина.



Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря и Ипатьевского монастыря откроет связь города с династией Романовых. Альтернативой может стать музей «Костромская слобода». Узнайте, почему Кострому называют ювелирной и сырной столицей, и где купить сувениры

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Костроме - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает и радует гостей зеленью и солнцем. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже доступна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может добавить особую атмосферу и шарм.

Сейчас август — это идеальное время.