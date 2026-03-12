Погрузитесь в атмосферу Костромы, узнав о её купеческих традициях и святых местах. Увлекательное путешествие на авто и пешком ждёт вас
Экскурсия по Костроме предлагает насыщенную программу: от Сусанинской площади до Волжской набережной. Туристы увидят Пожарную каланчу, Торговые ряды и узнают историю памятника Ленина.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря и Ипатьевского монастыря откроет связь города с династией Романовых. Альтернативой может стать музей «Костромская слобода». Узнайте, почему Кострому называют ювелирной и сырной столицей, и где купить сувениры
Лучшее время для экскурсии по Костроме - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает и радует гостей зеленью и солнцем. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже доступна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может добавить особую атмосферу и шарм.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сусанинская площадь
Пожарная каланча
Торговые ряды
Ипатьевский монастырь
Богоявленско-Анастасиин монастырь
Описание экскурсии
Самое-самое в Костроме
Вы побываете в самом центре города — на Сусанинской площади — увидите Пожарную каланчу, оцените Гауптвахту и особняк Борщева. Осмотрите Торговые ряды, раскроете историю памятника Ленина, полюбуетесь дворянскими и купеческими постройками. Впечатлитесь Соборным ансамблем Кремля и живописной Волжской набережной. А на дебаркадере, который участвовал в съемках «Жестокого романса», услышите о произошедших с актерами казусах.
Ипатьевский монастырь или музей-заповедник Костромская слобода
Вы увидите Богоявленско-Анастасиин монастырь, где хранится главная святыня нашего края — чудотворная икона Феодоровской Божией Матери XIII века. А на территории величественного Ипатьевского монастыря раскроете, как наш город связан с родом Годуновых и династией Романовых. По желанию вместо Ипатьевского монастыря мы можем посетить музей деревянного зодчества под открытым небом «Костромская слобода».
Интересные истории
Я расскажу, почему Кострому называют ювелирной, льняной и сырной столицей страны. Как делают местную Черную соль, как в городе раньше выбирали невест и какими товарами торговали. А также посоветую, где купить интересные сувениры и выпить чашечку вкусного кофе.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Между удаленными объектами мы будем передвигаться на комфортном автомобиле Hyundai.
Входные билеты в Ипатьевский монастырь не включены в стоимость: 200 руб. взрослые, 150 руб. пенсионеры, 100 руб. дети и студенты + 930 руб. с группы за посещение экспозиций с гидом
По запросу я готова скорректировать маршрут и продолжительность экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 669 туристов
Я — коренная костромичка и с удовольствием покажу вам самые интересные места нашего старинного города на Волге. Имею аккредитацию в Ипатьевском монастыре, Костромском кремле и в музее деревянного зодчества «Костромская слобода».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
–
3
1
2
–
1
–
Т
Татьяна
С Ольгой сотрудничаем уже не в первый раз: экскурсия на высшем уровне!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Потрясающая экскурсия по Костроме, очень удобный формат авто-пешеходный, отдельное спасибо за индивидуальный подход и расширенный маршрут. Очень атмосферно и душевно, видно, что Ольга всей душой любит город. P.s. ресторан очень понравился)
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья,
Ольга встретила нас прямо у отеля, погода была то дождь, то пасмурно, поэтому на автомобиле было очень комфортно, пешком конечно же мы столько не прошли. Экскурсия удалась не смотря на погоду, было очень интересно и весело. Ольга прекрасный гид с великолепной дикцией. Обязательно приедем еще и снова будем бронировать Олины экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Все прошло отлично, даже с ребенком. Учитывались все наши пожелания. Спасибо большое за прекрасную экскурсию. Обязательно будем рекомендовать Ольгу друзьям и сами обязательно вернемся.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Прошло полгода с момента экскурсии (были в сентябре 2025). Все было прекрасно. Ольга многое знает о своем городе, очень интересно рассказывает. В экскурсии сбалансированы сухие факты и образы с эмоциями. Подача информации хорошо структурирована и понятна. Чувствуешь любовь Ольги к Костроме и невольно заражаешься таким отношением.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Ольга- Шикарный экскурсовод! В следующий наш приезд будем заказывать экскурсию только у нее:)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии на «По Костроме на автомобиле и пешком»