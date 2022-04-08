Что вас ожидает

Самое-самое в Костроме

Вы побываете в самом центре города — на Сусанинской площади — увидите Пожарную каланчу, оцените Гауптвахту и особняк Борщева. Осмотрите Торговые ряды, раскроете историю памятника Ленина, полюбуетесь дворянскими и купеческими постройками. Впечатлитесь Соборным ансамблем Кремля и живописной Волжской набережной. А на дебаркадере, который участвовал в съемках «Жестокого романса», услышите о произошедших с актерами казусах.

Ипатьевский монастырь или музей-заповедник Костромская слобода

Вы увидите Богоявленско-Анастасиин монастырь, где хранится главная святыня нашего края — чудотворная икона Феодоровской Божией Матери XIII века. А на территории величественного Ипатьевского монастыря раскроете, как наш город связан с родом Годуновых и династией Романовых. По желанию вместо Ипатьевского монастыря мы можем посетить музей деревянного зодчества под открытым небом «Костромская слобода».

Интересные истории

Я расскажу, почему Кострому называют ювелирной, льняной и сырной столицей страны. Как делают местную Черную соль, как в городе раньше выбирали невест и какими товарами торговали. А также посоветую, где купить интересные сувениры и выпить чашечку вкусного кофе.

Организационные детали