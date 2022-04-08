По Костроме на автомобиле и пешком

Исследовать центр города и окрестности в компании профессионального гида

Индивидуальная
Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию по красавице Костроме! Вы полюбуетесь волжскими просторами, узнаете о купеческих традициях в старинных Торговых рядах и о городских святынях.

Погуляете по уютным набережным и в деталях изучите знаковые места.
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
По Костроме на автомобиле и пешком
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое-самое в Костроме

Вы побываете в самом центре города — на Сусанинской площади — увидите Пожарную каланчу, оцените Гауптвахту и особняк Борщева. Осмотрите Торговые ряды, раскроете историю памятника Ленина, полюбуетесь дворянскими и купеческими постройками. Впечатлитесь Соборным ансамблем Кремля и живописной Волжской набережной. А на дебаркадере, который участвовал в съемках «Жестокого романса», услышите о произошедших с актерами казусах.

Ипатьевский монастырь или музей-заповедник Костромская слобода

Вы увидите Богоявленско-Анастасиин монастырь, где хранится главная святыня нашего края — чудотворная икона Феодоровской Божией Матери XIII века. А на территории величественного Ипатьевского монастыря раскроете, как наш город связан с родом Годуновых и династией Романовых. По желанию вместо Ипатьевского монастыря мы можем посетить музей деревянного зодчества под открытым небом «Костромская слобода».

Интересные истории

Я расскажу, почему Кострому называют ювелирной, льняной и сырной столицей страны. Как делают местную Черную соль, как в городе раньше выбирали невест и какими товарами торговали. А также посоветую, где купить интересные сувениры и выпить чашечку вкусного кофе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Между удаленными объектами мы будем передвигаться на комфортном автомобиле Hyundai.
  • Входные билеты в Ипатьевский монастырь не включены в стоимость: 200 руб. взрослые, 150 руб. пенсионеры, 100 руб. дети и студенты + 930 руб. с группы за посещение экспозиций с гидом
  • По запросу я готова скорректировать маршрут и продолжительность экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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