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Кострома кинематографическая или волжский Голливуд

Ольга И.
Ольга И. – Гид из Костромы
Кострома кинематографическая или волжский Голливуд
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Кострома кинематографическая или волжский Голливуд
Кострома кинематографическая или волжский Голливуд

Что вы увидите

  • торговые ряды
  • смотровая площадка
  • беседка Островского
  • дебаркадер со съемок Жестокого романса
  • Пожарная каланча
  • театр
  • купеческие особняки 18-19в
“Почему же киношники так любят именно Кострому?”

Сами режиссеры в интервью говорят, что едут сюда за исторической натурой, ведь Кострома настолько богата архитектурой разных эпох и стилей, что можно снимать все и обо всем:

  • дебаркадер, где снимался “Жестокий романс”, а также беседка Островского, от которой герой Н. С. Михалкова съезжал на белой лошади к пристани, Торговые ряды, где снимались “Бесы” режиссера Хотиненко, “Очи черные" с Марчелло Мастрояни и мн. другие.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в музеи
Начало
🚩 Кострома, ул. Советская, д, 3
Место завершения
🏁 Сусанинская площадь
Кострома кинематографическая или волжский Голливуд
Кострома кинематографическая или волжский Голливуд
Кострома кинематографическая или волжский Голливуд
Кострома кинематографическая или волжский Голливуд
Кострома кинематографическая или волжский Голливуд

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга И.
Ольга И.
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