Сами режиссеры в интервью говорят, что едут сюда за исторической натурой, ведь Кострома настолько богата архитектурой разных эпох и стилей, что можно снимать все и обо всем:
дебаркадер, где снимался “Жестокий романс”, а также беседка Островского, от которой герой Н. С. Михалкова съезжал на белой лошади к пристани, Торговые ряды, где снимались “Бесы” режиссера Хотиненко, “Очи черные" с Марчелло Мастрояни и мн. другие.
Что входит
услуги гида
Что не входит
билеты в музеи
Начало
🚩 Кострома, ул. Советская, д, 3
Место завершения
🏁 Сусанинская площадь
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